Карантин. Что будет с экономикой и “ляжет” ли интернет. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 23 марта. Температура от -3 до +2, курс доллара 27.74.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Что будет с экономикой Украины

На выходных появились первые внятные (основанные хоть на каких-то цифрах) прогнозы, что будет с украинской экономикой в 2020 с учетом карантина, в который COVID 19 загнал Украину и большинство стран мира. Основатель и гендиректор инвесткомпании Dragon Capital поделился новым прогнозом: базовый сценарий - минус 4% ВВП и курс гривни к доллару около 30. Если же карантин затянется на летние месяцы, то минус 9% и 35 грн/долл.

Какая достоверность прогноза? Трудно сказать. С одной стороны прогнозисты находясь в эпицентре кризиса (примерно, где мы сейчас), склонны пессимизировать будущее, с другой - может быть, прогноз на снятие карантина в июне на самом деле является оптимистичным.

В любом случае экономика уже не будет прежней. Какой она будет после кризиса хорошо написал аналитик и колумнист Bloomberg Гэри Шиллинг.

Почитайте, интересно.

И…экономика экономикой. Но, давай не забывать, что экономика для нормальной жизни людей, а не жизни людей ради экономики. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Как глобальный карантин и пандемия изменили нашу жизнь

Украина — часть глобального мира. История с коронавирусом — наглядное тому подтверждение. Наши журналисты поговорили с друзьями в 20 странах мира и спросили, как на них повлияла пандемия. Знаете, что удивительно? На месте практически любого рассказа можно представить любого человека из любой страны. Бельгия или Япония, Турция или Южная Корея — власти везде принимают схожие меры, а люди — испытывают похожие эмоции.

Парадокс в том, что эпидемия грозит стать фактором, который не объединит, а разделит мир. Корнавирус уже привел к закрытию границ и эта история только начинается. К примеру, в Чехии уже звучат призывы закрыть границу на два года. Будут и экономические последствия. Рост протекционизма — лишь самое очевидное.

Те, кто думают, что с окончанием эпидемии планета останется прежней, сильно заблуждаются. С каждым днем мы удаляемся от привычной системы координат.

Этот проект — по большому счету, точка, которая фиксирует водораздел между прошлым и будущим. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции.



Мы обязательно адаптируемся.

Французский ресторатор Элиша Ночомовиц пробежал марафон в 42 км. На своем балконе. 6000 раз туда и обратно за шесть часов и 40 минут. В условиях самоизоляции он решил доказать, что жизнь не заканчивается. И спортом можно заниматься даже в таких условиях.

Робби Уильямс дает бесплатные концерты онлайн. И вдохновляет сотни тысяч. Арнольд Шварценеггер записывает видеообращения из джакузи с сигарой - и веселит сотни тысяч.

Похожих историй все больше. Мир адаптируется.

С этой недели условия карантина в Украине ужесточаются. Общественный транспорт полностью закрыт для всех, кроме экстренных служб. Закрыты места скопления людей. Нельзя пользоваться детскими площадками. А в продуктовые магазины - только один человек на 10 квадратных метров площади.

Но и к этим жестким условиям мы адаптируемся. Берем пример с француза: делаем зарядку, принимаем душ, завтракаем, настраиваем график работы, надеваем костюмы - и "идем на работу".

Паника уже проходит. Гривня снова укрепляется. Украина ведет переговоры с МВФ. Заболевшие коронавирусом в Украине - идут на поправку. Борт из Китая доставил новые тесты и средства защиты. А сэкономленное карантином время позволяет починить медаппараты для помощи больным и докупить новые. Еще домой вернулись 19000 украинцев, которых карантин застал за границей. Еще многих предстоит вернуть, но уже это - прекрасные новости.

В Украине начинается вторая неделя карантина. И мы обязательно адаптируемся.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. "Ляжет" ли украинский интернет? Что и как качают украинцы во время карантина

Во время карантина многие украинцы работают из дома, почти не выходят на улицу и больше сидят в интернете. Мы спросили украинских провайдеров о том, как изменилось потребление трафика за первую неделю карантина. Ожидаемо, люди стали больше пользоваться мессенджерами, фейсбуком и онлайн-кинотеатрами. Вырос и голосовой трафик. А вот стримить музыку и листать инстаграм стали меньше - такой контент обычно потребляют как раз по дороге на работу и домой. Насколько выросла нагрузка на украинский интернет и выдержит ли он - читайте в тексте. Больше по ссылке.



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