Катастрофа армии Путина на Северском Донце, расширение НАТО. Обзор западных медиа

Катастрофа россиян на Северском Донце настраивает против военного руководства РФ даже лояльных блогеров; Москва хочет не допустить вступления Финляндии в НАТО, но ничего не может сделать; путинское вторжение похоронило Северный поток-2 и дало толчок экологической энергии.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



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The New York Times: Катастрофа войск РФ на Северском Донце прорывает российский инфопузырь

Уничтожение украинскими Вооруженными силами российского батальона при пересечении реки Северский Донец является одним из самых смертоносных в этой войне. По консервативным оценкам, россияне потеряли убитыми и ранеными более 400 человек, пишет The New York Times.

Когда масштабы катастрофы стали известны, это, кажется, начало прорывать жестко контролируемый кремлевский информационный пузырь. Событие больше всего поразило российских военных блогеров, дистанционно и с линии фронта рапортующих об успехах армии РФ и "трусости" украинцев.

Институт изучения войны (Вашингтон) считает, что комментарии военных блогеров могут усугубить сомнения в перспективах России в этой войне и компетентности ее военного руководства.

11 мая российское командование направило около 550 военных 74 мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии для форсирования реки Северский Донец, пытаясь оцепить ВСУ вблизи Рубежного. Украинская артиллерия уничтожила несколько понтонных переправ и нанесла удар по плотно сосредоточенной технике россиян возле реки.

По данным Института изучения войны, потери армии РФ составили 485 убитыми и ранеными и 80 единиц техники (по украинским данным, при форсировании реки потери составили 1000 личного состава и 100 единиц техники. – Ред). И тут блогеры перестали сдерживаться.

Юрий Подоляка с 2,1 млн подписчиков в Telegram подверг сокрушительной критике российское командование, которое из-за "глупости" потеряло батальонно-тактическую группу, "а возможно и две". Подоляка также высмеял заявления Кремля, что "спецоперация идет по плану", и подчеркнул: армии РФ не хватает дронов, приборов ночного видения и прочего. В конце видео блогер подчеркнул: три месяца командование совершает одни и те же ошибки и у миллионов граждан России возникают вопросы к руководителям спецоперации.

Другой популярный блогер Старше Эдды (около 400 000 подписчиков) написал в Telegram: "Это не идиотизм, а прямой саботаж".

Третий, Владлен Татарский, подчеркнул, что наступление на Востоке продвигается настолько медленно из-за "генералов и их тактики", и люди должны знать фамилию "военного гения", из-за которой потеряли БТГ.

Западные военные аналитики уже отметили, что попытка форсировать Северский Донец продемонстрировала ошеломительную нехватку тактического смысла. Предполагали, что российские командиры таким образом пытались добиться прогресса и ускорить военную операцию. А получили очередное подтверждение беспорядка в российской армии.

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The Washington Post: Россия в гневе из-за намерения Финляндии вступить в НАТО, но ничего не может с этим поделать

Вторжение РФ в Украину заставило Финляндию отказаться от политики "не провоцировать Россию" – она станет одной из стран-членов НАТО. Это серьезное стратегическое поражение для России. А война продемонстрировала, что Кремль не может ничего с этим поделать, пишет The Washington Post.

Армия РФ попала в ловушку тяжелых боев в Украине и истощена большими потерями техники и личного состава. Чтобы отправить в бой дополнительные силы, Кремль был вынужден увести войска даже от границы с Финляндией. Теперь угрожать Хельсинки – нечем.

Россия попыталась ответить гибридно: госкомпания RAO Nordic объявила о прекращении экспорта электроэнергии в Финляндию. Москва обвинила в этом шаге западные санкции, заявив, что они усложнили получение платежей за поставку. В то же время чиновники в Хельсинки заявили, что они уже сокращают импорт российского электричества, чтобы защититься от возможных атак на инфраструктуру страны.

Москва может попытаться осуществить кибератаки или начать какой-нибудь вариант гибридной войны, чтобы изменить мнение финнов.

Генерал-майор финской разведки в отставке Пекка Товери отрицает такую возможность: россияне ничего не могут сделать, поскольку у них нет политических, военных или экономических рычагов влияния.

Финляндия (а позже Швеция) уже официально объявила о намерении присоединиться к НАТО. Это вдвое увеличит сухопутную границу с Россией, а ее порты на Балтике вообще будут изолированы странами Альянса.

В течение десятилетий Финляндия оставалась нейтральной, воздерживаясь от вступления в НАТО, стараясь не провоцировать крупного соседа с ядерным оружием. Российский диктатор Путин периодически угрожал Хельсинки, когда российские самолеты и суда нарушали воздушное и водное пространство Финляндии. До начала российской агрессии в Украине только 20% финнов поддерживали вступление в НАТО. В мае этот показатель вырос до 76%.

Пекка Товери добавляет: провалы россиян на поле боя дали понять, что они не представляют угрозы, как это было когда-то. "Теперь Россия слаба. Если она направит в Финляндию войска, то через несколько дней они будут уничтожены. Риск унизительного поражения высок", – отмечает он.

Лорен Сперанца, директор оборонного отдела Центра анализа европейской политики, говорит, что для Кремля это "иронический момент". Он не хотел расширения НАТО и начал войну с Украиной. Швеция же и Финляндия не хотели в НАТО, но изменили мнение именно из-за агрессии Кремля.

Forbes: Российская агрессия убила Северный поток-2, но подтолкнула к развитию возобновляемых источников энергии

Северный поток-2 должен стоять рядом с Берлинской стеной как два символа угнетения и неизбежности нового дня. Если разрушенная стена символизирует падение коммунизма, то крушение газопровода – смерть автократии и развитие возобновляемой энергии, пишет Forbes.

Несмотря на зависимость ЕС от российских нефти и газа, он заявил о намерении перейти к "зеленой" энергетике как можно скорее и отделиться от российской экономики. Блок хочет увеличить долю возобновляемой энергии до 32% к 2030 году. Дело в том, что российский диктатор Путин представляет угрозу не только мирным странам, но и экологической безопасности.

Франс Тиммерманс, руководитель Зеленого соглашения ЕС, заявил, что двигаться в этом направлении нужно с "молниеносной скоростью", потому что возобновляемая энергия является более экологичной, не заканчивается и создает рабочие места.

Новое Зеленое соглашение ставит задачей сократить выбросы парниковых газов на континенте вдвое к 2030 году и стать углеродно нейтральным к 2050 году. Пока что континент инвестирует в энергоэффективность.

После того, как началась путинская агрессия, немецко-российский газовый проект Северный поток-2 умер, и даже Берлин обещает отказаться от российского газа и перейти на "зеленую" энергетику к 2035 году.

Россия является самым крупным поставщиком природного газа в Европе, но война приведет к падению спроса на 6%, отмечает Международное энергетическое агентство. В 2021 году мир увеличил выработку экологической энергии на рекордные 295 000 мегаватт. В этом году эта цифра вырастет до 320 000. Европа увеличила объемы использования возобновляемой энергии на 30% в 2021 году до 36 000 мегаватт. И эти цифры будут только расти.

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