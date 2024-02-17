Российская армия потеряла более 400 000 человек, но продолжает давить вдоль всей линии фронта. Ситуация по всем направлениям тяжелая. Во многом это – следствие дефицита ресурсов в Украине.

Значительные силы россияне сосредоточили не только возле Авдеевки, но и на Ореховском направлении, говорит LIGA.net представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты продолжают тактику "мясных штурмов", постоянно пополняя резервы, добавляет LIGA.net руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

"Просто россиян очень много", – констатирует LIGA.net офицер Армии обороны Израиля, военный эксперт Игаль Левин.

Как россияне пытаются изменить ситуацию на поле боя – коротко.

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Россия потеряла 400 300 человек. Какая обстановка на направлениях

Общее количество потерь российской армии с начала вторжения 15 февраля достигло уже 400 300 военных, сообщает Генштаб ВСУ.

За последующие сутки к ним прибавилось еще более 1000 уничтоженных оккупантов. Однако значительные потери россиян не останавливают.

Россия постоянно пополняет свои резервы, присылает их на замену ранее утраченным подразделениям, говорит Илья Евлаш.

"Россия со своим 140-миллионным населением имеет достаточно человеческого ресурса и не считается с потерями. Сейчас мы видим продолжение тактики "мясных штурмов", особенно в преддверии так называемых выборов, которые пройдут в России", – говорит он.

По его словам, и вблизи Купянска, и на так называемом Торском выступе у реки Черный Жеребец, и около Бахмута у Часова Яра россияне интенсифицировали свои наступательные попытки.

Оккупанты продолжают применять тактику малых штурмовых групп и "мясные штурмы", добавляет руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Это преимущественно подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V", – отмечает он. – Очень активно работают артиллерия и минометы. Если, условно, есть 700 обстрелов в сутки, то 300 из них – это именно минометные обстрелы".

На самых активных участках гул вражеских дронов почти не стихает.

Сейчас на этих участках фронта украинские военные находятся в стратегической обороне и пытаются использовать весь лимит сил и средств, которые у них есть в распоряжении.

"Конечно, нам нужно больше боеприпасов, чтобы уничтожать этого многочисленного врага. Ситуация стабильно напряженная, но контролируемая, как всегда", – подчеркивает Евлаш.

Противник несет огромные потери в живой силе и в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", говорит Лиховой. За 15 февраля потери россиян там составили 711 человек – больше всего в этом году. 16 февраля – 609 россиян.

Львиная доля этих потерь приходится на Авдеевское направление.

Россияне пытаются штурмовать села Новомихайловка и Победа на Марьинском и Новопавловском направлениях.

Также оккупанты накопили на Ореховском направлении группировку большую, чем на Авдеевском. Однако, как отмечает спикер ОСГВ "Таврия", эта группировка сейчас не несет угрозы для Орехова. Говорит, ее можно сравнить с тарелкой каши: собранная в кучу – выглядит существенно, а если размазать по всему столу, то ее слой окажется не столь уж значительным.

Количество имеет значение. С чем связаны успехи россиян

Активность россиян в значительной степени вызвана приближающимися президентскими выборами на территории Российской Федерации, говорит LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

"Они пытаются получить хоть что-то, что позволит Путину на белом коне с развевающимся флагом въехать на избирательный участок и показать, что он – победитель всего в галактике", – добавляет он.

Поэтому россияне любой ценой будут стремиться к локальным успехам на тех направлениях, где они активны. Пример – Авдеевка.

"Они были готовы уничтожить там половину своего войска, снести с лица земли город и доложить, что боевая задача выполнена, – объясняет Кевлюк. – Их ближайшая задача в войне – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей".

В последние три-четыре месяца Россия почти на всех ключевых участках способна навязать свою инициативу, отмечает LIGA.net военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Количество имеет значение, – объясняет он. – Огневое преимущество, интенсивное применение управляемых авиабомб, которым у нас практически нет противодействия. Плюс – преимущество в живой силе и пригожинские методы ее применения. Нам не хватает возможностей остановить эту ползучую атаку".

Россиян действительно очень много, и в значительной степени даже их успехи в Авдеевке связаны именно с этим, согласен Левин.

"Когда в третьей отдельной штурмовой бригаде сообщают, что соотношение сил в районе Авдеевки — один к семи, это не ради красивой метафоры, – говорит он. – Если бы соотношение человек было один к одному, никаких успехов у них не было бы".

Поэтому для Украины, как говорит президент Владимир Зеленский, "сохранение жизни воинов – это и есть защита". Он напомнил, что контрнаступательные действия России начались в октябре, и с тех пор оккупанты атаковали Авдеевку всем оружием. По словам президента, РФ потеряла в Авдеевке десятки тысяч оккупантов.

При этом нет никаких признаков того, что Россия может провести крупномасштабную наступательную операцию, отмечает Мельник: "Их успехи в основном связаны с дефицитом наших возможностей".

Украине не хватает дальнобойного оружия, признает Зеленский. "У России есть, а у нас его очень мало, – говорит он. – Вот вся правда".

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