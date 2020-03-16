Сегодня Зеленский из-за коронавируса призвал Кабмин усилить "карантин" во всей стране: почти все закроют и частично ограничат движение транспорта

Сегодня в Киеве зафиксировали два случая заболевания коронавирусом COVID-19. В стране могут ужесточить "карантин" для предотвращения распространения вируса, с таким призывом Зеленский обратился к Кабмину. Президент также попросил помощи у олигархов. Экономисты прогнозируют, что это приведет к сильному экономическому удару, однако у Украины "есть шанс выстоять". Что предложил президент, как это отразится на повседневной жизни украинцев и бизнесе - разбиралась LIGA.net

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 16 марта Зеленский обратился к Кабмину, призвав принять ряд решений:

- С 17 марта запретить принимать посетителей заведениям культуры, ТРЦ, фитнес-залам, заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны/кафе смогут продолжить работу лишь с доставкой на дом;

- С 18 марта запретить ж/д, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метро. Перевозки по городу могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутках и такси, и до 20 человек в троллейбусах, автобусах и вагонах трамваев;

- С 17 марта ввести режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях (там были подтверждены случаи коронавируса);

- Запретить мероприятия при участии более 10 человек, включая религиозные обряды и церемонии;

- Минздраву запретить плановые мероприятия и операции, проводить только неотложные меры. Перепрофилировать медучреждения для приема и лечения больных в тяжелых состояниях, а также разработать механизм доставки лекарств работниками Укрпочты для пожилых людей;

Также сегодня в Киеве были зафиксированы два случая COVID-19. По данным Минздрава, один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции. Сейчас в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один - летальный.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Зеленский призвал Кабмин принять ряд решений в финсекторе, которые непременно повлияют на экономику страны. От НБУ, Минфина, гос- и коммерческих банков ожидают программ кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, концепцию налоговых изменений. Также он просит доплатить по 1000 грн гражданам, получающим меньше 5000 грн пенсии.

Зеленский призвал ограничить экспорт продуктов по определенному Кабмином перечню и обеспечить бесперебойную работу продуктовых, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банков, страховых, предприятий критической государственной и коммунальной инфраструктуры, грузового транспорта. В обычном режиме должны продолжать работать органы госвласти.

Основной задачей сейчас является "по максимуму отсрочить количество больных и избежать одномоментного распространения вируса"

Он поручил провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финподдержки. Кроме того, президент попросил помощи у олигархов: речь шла о закупке и поставке больших партий тестов, медоборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

Также сегодня Финкомитет Верховной Рады поддержал законопроект о временных послаблениях для бизнеса. Проект предусматривает с 1 марта по 30 апреля: освобождение от ЕСВ всех ФОПов и тех, кто занимается независимой профдеятельностью; отмену штрафов/пени за несвоевременную/неполную уплату ЕСВ, несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ; отмену налога на коммерческую недвижимость/землю. С 1 марта по 31 мая: освобождение бизнеса от основных штрафов/пени за нарушение налогового законодательства, за исключением нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты; введения моратория на неналоговые и налоговые проверки бизнеса. На 3 месяца: отсрочку обязательного введения РРО для всех "упрощенцев".

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в КГГА также готовят проект временного освобождения от уплаты налогов и сборов предпринимателей и предприятий: "Речь идет о налоге на землю, налоге на недвижимость и аренду имущества".

Врач-инфекционист Федор Лапий в интервью LIGA.net назвал меры, предложенные президентом, "абсолютно оправданными", поскольку основной задачей сейчас является "по максимуму отсрочить количество больных и избежать одномоментного распространения вируса".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Карантин в Украине был введен 12 марта и продлится до 3 апреля. В это время людей призвали оставаться дома и выходить лишь в случае необходимости купить продукты или лекарства. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска.

Власть хотела принять заблаговременные меры, но приняла, скорее, иррациональное решение

Экономический эксперт Андрей Нестерук считает, что из-за этого экономика Украины испытает шок. По его мнению, падение экономики будет не меньше, чем в Китае и США, а этот эффект в лучшем случае растянется на полгода. Если меры по сдерживанию вируса окажутся сверхэффективными и в самой Украине карантин закончится к маю, то восстановление спроса, цепочек снабжения и логистики не закончится до середины лета.

С ним согласна экономист Наталия Задерей, которая сказала LIGA.net, что власть хотела принять заблаговременные меры, но приняла, скорее, иррациональное решение, поскольку "эмоциональное заражение, сопровождающее пандемию, могло повлиять на решение политиков". Украина - "маленькая открытая экономика, зависящая от мировой конъюнктуры", говорит эксперт, а потому сейчас есть риски разрыва цепочки поставок, падения потребительского и инвестиционного спроса, а результатом станет замедление экономики, если и вовсе не рецессия.

Более позитивные прогнозы дает эксперт UIF Анатолий Амелин, который пишет в Facebook, что сектор продовольствия потеряет меньше остальных, IT-сектор вырастет, а из кризиса Украина выйдет с большей долей аграрного сектора, но зато "выйдет точно". По его словам, осенью ожидается восстановление экономической активности во всем мире, а значит и в Украине.

Читайте наш LIVE: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.