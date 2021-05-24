В элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица начался аудит, анонсированный президентом Владимиром Зеленским. Для выселения экс-чиновников, которые арендуют там госдачи еще со времен Кучмы-Януковича, будут использовать формальные поводы: долги за аренду и коммунальные услуги, незаконную перестройку зданий и самозахват территорий. Эту схему уже опробовали на нескольких вип-жителях.

Кто проводит ревизию, приведет ли она к "большому переселению народов" и кому паковать чемоданы: разбор LIGA.net.

"БОЛЬШОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ": ДОЛЖНИКИ – НА ВЫХОД

Чтобы выселить с госдачи отстраненного от должности главы КСУ Александра Тупицкого, администрации Конча-Заспы потребовалось полгода. Договор с ним разорвали еще осенью 2020 года: он пять месяцев не платил за пользование и шесть месяцев за коммуналку. Тупицкий так не хотел покидать давно обжитые квадратные метры, что пошел в суд. И освободил дом только в апреле.

Если Зеленский начнет большое переселение, таких судебных процессов будет больше. В окружении президента говорят, что к этому готовы. "Это право каждого гражданина – обращаться в суд", – объясняет LIGA.net нардеп от Слуги народа Андрей Мотовиловец.

Успех в судах напрямую зависит условий расторжения, прописанных в договорах аренды. А их никто не видел, объясняет LIGA.net исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик: "На практике любые вопросы можно решать через суд. А потом приходить с исполнителями и выселять жильцов".

Зеленский анонсировал аудит на прошлой неделе после СНБО. Хочет установить перечень лиц, которые десятилетиями проживают на государственных дачах дома отдыха Конча-Заспа и комплекса отдыха Пуща Водица. В целом это больше 100 госдач и резиденций.

ЭЛИТНЫЕ ПОСЕЛКИ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ. Комплекс отдыха Пуща-Водица и Дом отдыха Конча-Заспа, на территории которых расположены госдачи, находятся под Государственным управлением делами. Площадь этих VIP-поселков, по данным ДУС, составляет почти 300 гектаров. На территории Конча-Заспы размещен 71 дачный дом и четыре пансионата на 145 номеров. В Пуща-Водице – пансионат на 36 номеров, 30 домов на 71 семью и разные заведения: клуб-столовая, буфет, склады, прачечная, магазин, бильярдная

По словам Зеленского, здесь живут десятки бывших судей и прокуроров, таможенников и силовиков, других давно забытых "эксов". Например, перечислял президент, это экс-нарпеп от ПР Ландик, экс-нардеп Батькивщины и Народного фронта Васюник, скандальный экс-министр образования Табачник (который в 2014 году сбежал в Россию), экс-министр здравоохранения Богатырева (до 2016 года была в розыске Интерпола), экс-вице-премьер Гройсмана и Яценюка — Зубко и "даже директор департамента корпорации Богдан Ильин".

С чего все началось. Я спросил: вот, у нас заехал в Конча-Заспу новый человек. Кто этот человек? Я боялся, не дай бог, кто-то из нашей команды. Мне сказали: пластический хирург. С этого момента я попросил полную ревизию. Они все должны уехать, – сказал Зеленский на пресс-конференции

Эти люди годами пользовались госимуществом в Конча-Заспе и Пуща-Водице как своей частной собственностью, – рассказывает LIGA.net о предстоящем аудите источник в Офисе президента: "Независимо от статуса и юридических оснований, заехав на госдачи, они искренне считали, что это пожизненно. Они перестраивали, ставили заборы, захватывали прилегающую территорию, ломали инженерные сети".

По словам собеседника на Банковой, это не всегда были госслужащие. Часть – чисто "коммерческие жители" и бизнесмены.

Ряд вип-жителей "заключили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение затрат в размере 50% и за символическую плату могли там проживать".

Существование этой схемы подтвердил Украина 24 бывший генпрокурор Святослав Пискун. Он рассказал, что в момент заселения получил пустую "коробку с крышей. И обустраивал дом самостоятельно. "Стены, просто стены нештукатуренные. Заходишь, они говорят: тут жить нельзя, но у нас в государстве нет денег это достраивать. Вкладывайте свои личные, зато удете платить остальные годы 50% от аренды", – отметил он.

Пискун утверждает, что за пять лет потратил на ремонт 2,5 млн грн. А платил – по 5000 грн в месяц. "Но вот в прошлом месяце мне выставили цену в 125 000 гривень... Я столько не могу", – сказал он. Пискун утверждает, что уже выезжает с дачи, а таких как он "там 40 человек".

Еще один житель Конча-Заспы экс-вице-премьер Зубко выложил в Facebook чеки на аренду дома в 265 квадратных метров на базе отдыха Конча-Заспа. По его словам, в 2017 года он платил за аренду 58 тыс грн (по чеку 38 тыс), в 2020 – 69 тыс, в 2021 году – 104 тыс грн.

На каких условиях заехали, какую аренду платили – все это и предстоит проверить аудиторам, говорит Мотовиловец.

"Это очень сильная манипуляция: когда, используя землю государства и коммуникации, настроили себе дворцы и заборы. А теперь жалуются, что платить дорого. Друзья, коммерческая стоимость этих объектов намного больше, чем ваша аренда. У нас же там сидят люди с договорами аренды по 50 лет", – считает нардеп от Слуги народа.

Мотовиловец утверждает, что многие вип-жители заезжали в дома – а потом глобально перестраивали и даже строили на их месте новые: "На каких основаниях? Еще и говорите: окей, государство, я тут улучшил свои условия, давайте посчитаем мне это в стоимость аренды. А мы не можем приватизировать какие-то перспективные объекты, – они есть в Конча-Заспе и Пуще, – пока там находитесь вы с вашими дворцами".

По данным собеседника в Офисе президента, для расторжения договоров аренды будут использовать формальные поводы: долги по коммуналке, незаконные перепланировки. Он перечисляет примеры. Экс-генпрокурор Пискун накопил за пользование объектами долг в 280 тыс грн, экс-глава КСУ Тупицкий – 79 тыс, еще один судья КСУ Слиденко с долгом в 57 тыс грн, с нарушением правил пожарной безопасности, самовольным занятием служебного помещения, экс-замглавы ДУС Савицкий с самовольным ремонтом и установленным забором.

Таких десятки. Если они не имеют отношения к госслужбе, имеют долги, ломают имущество или нарушают правила пользования – это однозначно означает, что они не могут пользоваться госсобственностью. И это основание разорвать договоры аренды, – говорит источник в Офисе президента

Спецкомиссия аудиторов создана распоряжением Госуправления делами. Ей поставили крайний срок аудита – до 28 мая 2021.

"Надо закрывать эту многолетнюю привилегию, – уверены в ОП. – Дом отдыха Конча-Заспа, в который входят около сотни разных зданий, должен превратиться в абсолютно другое функциональное пространство, чем сейчас". Это точно не может быть закрытым пространством для "странных людей", считает собеседник, часть из который не считает нужным даже платить за коммунальные услуги.

КОСМИЧЕСКИЕ ДВОРЦЫ И ИХ ВИП-ЖИТЕЛИ

Попасть на территорию комплексов без пропуска – почти невозможно. Это закрытые поселки, они обнесены забором и охраняются.

"Никакого доступа для посторонних глаз. Это как закрытые коттеджные клубы. Все обнесено высоченным забором, плюс государственная охрана. Они не просто на входе стоят. Там круглосуточное наблюдение, патрулирование. Сурово охраняемая зона. Со своими продуктовыми магазинами и столовой-рестораном по типу Верховной Рады", – рассказал LIGA.net бывший министр правительств Гройсмана-Яценюка.

Изредка фото вип-домов из закрытых поселков просачивались в СМИ. Но глобально обстоятельства заселения чиновников на госдачи никто не изучал. Никаких дел, сказали LIGA.net в НАБУ, по этому поводу нет. Тема прошла и мимо антикоррупционных организаций.

А все эти годы за высокими заборами происходила глобальная трансформация. Изначально застроенные довольно скромными "финскими" домиками, городки превратились в вип-поселки. "Я видел эту трансформацию, – рассказывает экс-министр. – Начиная со времен Кучмы, когда эти домики начали передавать в долгосрочную аренду чиновникам, их начали глобально перестраивать. Маленькие домики местами снесли, и на их месте выросли новые: от одноэтажных на 100 квадратов до дворцов на три этажа с бассейнами".

С 2003 года право жить на госдачач получили премьер-министры, вице- и просто министры, генпрокуроры (чиновники помельче могли претендовать на одну или две комнаты в государственных пансионатах). На времена Кучмы приходится и мини-приватизация части этих домов. Тогда с чиновниками заключались долгосрочные договоры на аренду, вплоть до 50 лет. Чиновники менялись, уходили в отставку, но продолжали жить в Конча-Заспе и Пуща-Водице.

"После революции 2014 года из домов решили не не выгонять, но дали выбор: или вы выезжаете, или начинаете платить полную цену на так называемую аренду", – говорит экс-министр. По его словам, стоимость аренды варьировалась уже от 10 000 до 100 000 гривень в месяц.

Сейчас там выстроены космические дворцы. Полностью закрытый периметр. Ребята, пойдите на рынок и посмотрите, сколько это стоит в любом другом коттеджном городке. И не рассказывайте нам, как много вы туда своих денег вложили, – говорит депутат Мотовиловец

По его словам, в соседних коттеджных городках один только участок земли стартует от 350 тыс долларов: "А потом уже строишь, потом прокладываешь коммуникации. Выйдешь в итоге на на полтора-два миллиона долларов минимум. Вы не имели права на своей земле достраивать или улучшать. Есть рынок земли. Покупайте себе участок и стройте что угодно. Вы обманули государство".

Как сообщили LIGA.net в Комплексе отдыха Конча-Заспа, сейчас в элитном поселке живут под 200 "эксов" и действующих чиновников. Вот полный список арендаторов на 18 мая 2021 года:

В списках – десятки известных как в прошлом, так и в настоящем фамилий. Например, Демченко Р.М. – вероятно, первый заместитель секретаря СНБО и бывший замглавы МИД Руслан Демченко. Недавно он фигурировал в скандале: его имя упоминалось в связи с возможной подготовкой "харьковских соглашений" в период Януковича. Фесенко - бывший нардеп от Партии регионов. Близнюк – экс-нардеп Януковича, экс-министр ЖКХ. Пустовойтенко – бывший премьер-министр Украины еще времен Кучмы. Кинах - пятый секретарь СНБО и 18-й министр экономики. Пасенюк – скорее всего, Макар Пасенюк, бывший советник Порошенко, управляющий партнер Investment Capital Ukraine. Звягильский - экс-нардеп и бывший первый вице-премьер. Омельченко - бывший мэр Киева. Горбулин - экс-секретарь СНБО. Билозир - экс-нардеп и бывший министр культуры. Мельник – экс-министр аграрной политики (правительство Януковича), с 2010 года первый замглавы правления Мироновского хлебопродукта. Бурмистенко Ю.М. – человек с такой фамилией является советником гендиректора ДТЭК Ахметова.

А еще – бывший спикер Литвин, бывший глава КСУ Головин, экс-министр юстиции Лавринович, экс-глава СБУ Гайсинский, экс-вице-премьер Семиноженко, экс-президент Кучма, экс-спикер Мороз и десятки других.

В числе жителей Конча-Заспы также значатся Штучный В.В. – скорее всего, экс-руководитель аппарата Верховной Рады (уже при Зеленском, до июля 2020). Пасенюк, Чубар и Скомороха — экс-судьи КСУ. Пристайко – возможно, бывший заместитель главы Администрации президента Зеленского (несколько месяцев 2019 года) и экс-министр иностранных дел (правительство Гончарука). Суярко – госсекретарь Министерства социальной политики (с 2020 года). Многие фамилии вип-арендаторов толком даже не гуглятся.

На территории Конча-Заспы уже после 2014 года разместились несколько обществ с ограниченной ответственностью: ИЦД Кидсвуд (детский центр), Компас (уполномоченное лицо — Юрий Гайсинский), Донецкий институт воды, мариупольский Спецмонтаж и К.

Но факт в том, что особенно из когорты времен Януковича дачи понабирали в аренду на 49 лет за очень смешные деньги – неоспорим. Они на 49 лет получили земли в шикарных районах Киева за бесценок, – сказал LIGA.net исполнительный директор TI в Украине Андрей Боровик

"Часто там живут дети бывших чиновников, их родственники, даже их друзья", – сказал Зеленский на пресс-конференции.

В доме отдыха Пуща-Водица проживают до 50 арендаторов. LIGA.net получила полный список на 18 мая 2021 года, вот он:

Нашлось место в Конча-Заспе и самому Зеленскому. Несмотря на обещания "отдать детям" госдачи, летом 2020 года выяснилось, что он переехал на дачу №29 площадью 4000 квадратов. До 2014 года здесь жил президент Виктор Ющенко: она с 15-метровым бассейном, лифтом на три этажа, кинозалом, бильярдом, массажным кабинетом, винным винным погребом, саунами, солярием и джакузи.

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Зеленский говорил, что воспринимает резиденцию в Конча-Заспе как отель, а жить хочет в своем доме. Что все временно, и он с женой ищет новое жилье: "Построим дом, возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко".

"Мы сделали минимальный косметический ремонт, потому что когда впервые туда зашла, там были золотые люстры, мраморные ванны. Мы ремонтировали за свой счет: надо было сбить позолоту и покрасить в более спокойные цвета. Мебель у нас была своя", – сказала в недавнем интервью ТСН жена президента Елена Зеленская. Она "не в восторге от жизни на госдаче", но это требования госохраны.

Несколько месяцев на госдаче в Пуща-Водице жила и генпрокурор Ирина Венедиктова - по стоимости, вдвое дешевле расчетной: 64 тыс грн за почти 700 квадратных метров. После скандала в СМИ Венедиктова заявила, что это "только несколько месяцев", а позже съехала.

Зеленский утверждает, что затеял большую ревизию совсем не для того, чтобы освободить дачи "под" свою команду. "Вместо них не заедут люди, связанные со мной", – заверил он. Новая концепция аренды жилья в Конча-Заспе, ВДНХ и Пуща-Водице будет позже.

"Мы обязательно сделаем презентацию: кто там будет жить, на каких условиях... Арендовать на время каденции дачи по нормальным рыночным ценам – я думаю, об этом можно говорить".

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