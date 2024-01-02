Крылья победы. Способны ли производители оружия дать фронту столько дронов, сколько нужно

На итоговой пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украина будет увеличивать производство БпЛА. Прогноз президента дословно звучит так: "Будут получать наши бригады отечественные дроны. Что касается производства – миллион дронов в следующем году мы произведем".

В этот же день заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в комментарии BBC высказал мнение, что дроны-камикадзе должны в 2024 году компенсировать нехватку снарядов. "Поэтому в Украине было принято решение решать эти вопросы путем создания мощного производства БпЛА", – добавил он.

В ноябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist отметил, что для выхода из тупика нужны новые технологические решения. После слов Зеленского о "миллионе дронов" логично сделать вывод, что технологический прорыв военно-политическое руководство государства видит в новом количестве и – возможно – новом качестве дронов.

"Бесспорно, беспилотники – один из геймченджеров этой войны, – говорит руководитель defense tech кластера Brave1 Наталья Кушнерская в комментарии LIGA.net. – Для Brave1 направление беспилотных летательных аппаратов является одним из приоритетных – из более 820 поданных на платформу разработок 20% – это беспилотники. Кроме того, мы сейчас активно ведем работу по развитию сегмента боеприпасов для БпЛА".

Однако масштабирование новых технологических разработок не происходит мгновенно. Есть ли шанс запустить новые образцы в серийное производство в ближайшем будущем?

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(НЕ) УТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ

То, что БпЛА способны менять правила игры в этой войне, стало ясно еще в 2022 году, когда украинские военные начали массово использовать так называемые мавики. Но позже инициативу перехватили россияне. Летом этого года руководительница ОО "Центр поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в комментарии LIGA.net говорила: "У кого будет больше качественных дронов – тот выиграет войну".

Фото: MARKIIAN LYSEIKO/EPA

Берлинская била тревогу: "Если мы не дотягиваем и до 10 000 в месяц, то у россиян, по нашим оценкам, это 45 000 – 50 000". Минобороны на эти упреки отвечало устами своего советника Александра Дмитриева: "Минобороны покупает зрелые решения. Мы не будем покупать говно и тряпки для воинов".

Прошло несколько месяцев. Украина так же отстает от врага по производству роботизированных систем. По подсчетам основателя компании DroneSpace Максима Шеремета, украинские компании производят ежемесячно примерно 50 000 FPV-дронов, россияне – в шесть раз больше.



Простой математический подсчет: при существующих темпах производства РФ в течение 2024 года выпустит 3,6 млн дронов. А украинская "крылатая цель" – один миллион.

Впрочем, сказать, что государство ничего не сделало в течение 2023 года, нельзя. "За это время убрали почти все блокеры для развития рынка БпЛА: ввели fast-track для беспилотников, создали полигон для обучения пилотов и тестирования дронов. Устранили лишнюю бюрократию, упростили допуск для эксплуатации и многое другое", – перечисляет руководитель defense tech кластера Brave1 Наталья Кушнерская.

Изменения, происходившие в течение 12 месяцев, можно охарактеризовать как взрывной рост сегмента БпЛА. Наталья Кушнерская напоминает, что в 2022 году производители только семи образцов БпЛА могли получать государственные контракты. Сегодня это около 60 образцов. Если сравнивать производство с прошлым годом, то в 2023 году, по ее оценке, оно выросло более чем в 100 раз.

Но даже этого оказалось слишком мало, чтобы выиграть гонку производств. Есть ли хоть какой-то шанс в следующем году достичь паритета?

ПЕРЕХОД ИЗ КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО

"А нам и не нужен паритет в средствах, которые есть сейчас, – говорит LIGA.net Максим Субботин и объясняет свою точку зрения: – Когда мы говорим о паритете, то сравниваем количество. Но у нас с врагом разная ресурсная база. Поэтому нам нужно новое качество. Нам необходимо в технологическом плане быть на шаг впереди".

Фото: Hannibal Hanschke/EPA

Это не просто мнение рядового эксперта. Разработка компании UA Dynamics, к которой непосредственно причастен Субботин, – рэбостойкий многоразовый ударный беспилотник самолетного типа Punisher как раз и является примером нового качества.

У этой разработки несколько уникальных характеристик. Одна из них – экономическая эффективность. Боекомплект Punisher стоит $100. Для сравнения: стоимость самого дешевого варианта дрона-камикадзе – $300-400. Не говоря уже о том, что такие крылатые беспилотники значительно выгоднее артиллерии – цена одного 155 мм боеприпаса, поставляемого нам европейскими партнерами, около 4000 евро.

Считает ли Максим Субботин, что Украине следует делать ставку именно на его детище?

Может, мне и хотелось бы так сказать, но давайте объективно: у нас должно быть достаточно оружия разного типа для выполнения разных оперативно-тактических задач", – говорит он.

Военным требуются и БпЛА самолетного типа, и модернизированные FPV, и барражирующие боеприпасы. Но есть ли шанс наладить массовое производство обширной номенклатуры дронов нового образца? Да, за последние два года в Украине появилось более сотни перспективных стартапов. Но для масштабирования новых технологических разработок требуются современные производственные мощности.

В идеале, украинский ВПК должен наладить производство полного цикла элементов, из которых состоит дрон. А с этим проблемы. В Украине почти не производят электрические двигатели, винты, регуляторы, пластик для корпусов и т.д.

По оценкам всех опрошенных LIGA.net экспертов, 90% беспилотных проектов — это крупноузловая сборка. Комплектующие – либо европейские, либо китайские. Последние – дешевле в разы. И это может оказаться ловушкой.

КИТАЙСКИЙ ВЫЗОВ

Учитывая дружеские отношения Китая с Россией, не исключено, что страна-агрессор будет пытаться сорвать поставки китайских производителей в Украину. В конце концов, российский ВПК тоже нуждается в тех же комплектующих в безграничном количестве.

Уже сейчас украинские производители дронов жалуются на срыв сроков поставки со стороны китайских партнеров и большой процент брака. Трудно сказать, что это – изящная форма экономической диверсии или временные сложности.

Но в любом случае, тотальная зависимость от китайских предприятий — это проблема. Развертывание собственного производства на территории Украины в условиях войны – рискованный путь для любого инвестора. Какой выход?

Фото: OLEG PETRASYUK/EPA

"Формула победы" от Максима Субботина выглядит следующим образом. Украинская военно-промышленная группа компаний должна развернуть производство критической номенклатуры для дронов разных классов на десятках локаций в европейских странах. В некоторых случаях это приведет к увеличению стоимости изделий. С другой стороны, будет создано значительно более короткое логистическое плечо по сравнению с "китайским вариантом".

Возможно, существуют и другие версии преодоления тех или иных неразглашаемых рисков. Сегодня нам сложно проанализировать все возможности, скажем, украинского Минстратегпрома. Но руководство этой госструктуры настроено оптимистично. В частности, министр Александр Камышин дал понять, что миллион дронов на 2024 год — это даже не потолок возможностей.

Комментируя заявление Зеленского о "миллионе дронов", Камышин написал в Telegram: "И это речь только о FPV-дронах. Кроме FPV-дронов мы уже способны произвести в следующем году более 10 000 ударных дронов средней дальности (сотни километров), и 1000+ дронов с дальностью более 1000 км. Все производственные возможности готовы, контрактация на 2024 год начинается".

КАДРОВЫЙ ГОЛОД

Представим, что все идет по плану Минстратегпрома. Следующая проблема – хватит ли Украине технического персонала для поддержки производств и обслуживания готовой техники.

В этом сегменте ВПК задействовано 1000 инженеров. Основатель компании DroneSpace Максим Шеремет считает, что отрасли не хватает еще около 5000 инженеров. А украинские вузы выпускают только десятки дипломированных специалистов в год – до 2023 года большого госзаказа на инженеров по специальности "авионика" не было.

Поэтому сегодня производители дронов привлекают к себе всех, кто владеет основами робототехники и умеет держать паяльник. Высококвалифицированных специалистов компании ищут месяцами по всему миру.

И все же ситуация с кадрами не столь критична, как может показаться на первый взгляд.

Благодаря рабочей группе, созданной при участии Минобороны, Минстратегпрома, Минцифры и Генштаба, у производителей появилась возможность забронировать инженеров или производственный персонал. Это позволяет максимально эффективно использовать квалифицированные кадры", – говорит Максим Субботин.

Чем больше дронов будет на балансе ВСУ, тем больше понадобится операторам беспилотников. За последний год в Украине появилось множество школ операторов. Но Минобороны почти не оформляет госзаказ на обучение военных в негосударственных тренинговых центрах.

Фото: OLEG PETRASYUK/EPA

Исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Максим Полывяный во время круглого стола на эту тему объяснил, что у Минобороны нет нормативной основы для того, чтобы отдельно заключать контракты на закупку услуг по обучению". Так как отсутствуют государственные программы обучения на каждый конкретный образец БпЛА.

Учебные центры Вооруженных Сил – пока еще – тоже не могут подготовить необходимое количество экипажей БпЛА, потребность превышает их возможности, говорит LIGA.net директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. Кроме того, качество подготовки экипажей на разных беспилотниках неравномерно.

Чтобы ускорить подготовку, командиры подразделений часто обращаются к производителям БпЛА с просьбой научить военнослужащих пользоваться их изделиями. Как правило, производители не отказывают.

"Большую часть военнослужащих мы учим за свой счет, но не всех. Если наши комплексы заказывают благотворительные фонды или Министерство цифровой трансформации, они покрывают убытки на обучение", – делится с LIGA.net представитель компании DeViRo, разрабатывающей разведывательный беспилотник "Лелека-100".

Но такой вариант глобально не решает проблему. Во-первых, для производителей это дорого. В случае "Лелеки", например, стоимость обучения экипажа из трех человек может достигать 290 000 грн. Покрывать массовую подготовку за свой счет компании не могут.

Во-вторых, такое обучение не всегда полноценно. Инструкторы должны научить не только механически пользоваться изделием, но и объяснить особенности работы в условиях войны. "Гражданский человек может просто не знать некоторых нюансов того, чем являются боевые действия. И будет учить оператора ошибочным действиям. Это буквально может представлять угрозу жизни и здоровью", – говорит Максим Субботин.

В-третьих, сами военнослужащие не всегда заинтересованы в подготовке вне военной системы – она не является основанием для получения военно-учетной специальности. Без которой они не получают доплаты в размере около 10 000 грн (300% оклада), предусмотренной за сертификацию.

Фото: OLEG PETRASYUK/EPA

Выход, с точки зрения эксперта, состоит в частно-государственном партнерстве. Каждый контракт на закупку БпЛА у производителя должен предусматривать несколько сессий обучения для представителей ВСУ. "Непосредственно производитель должен расписать программу обучения – время, теория, практика, все это должно прописываться в контракте и осуществляется непосредственно производителем", – отмечает Максим Полывяный.

"Нужно создавать альянс между ведущими компаниями-производителями и государством, чтобы решать тот клубок проблем, который возник вокруг подготовки экипажей, – соглашается Згурец. – И искать возможности создания сертифицированных школ и центров подготовки".

СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДВИДЕНИЕ

Проблем с производством БпЛА множество, однако все они могут быть решены при правильно построенном частно-государственном партнерстве. Такого взаимопонимания между производителями и чиновниками, как сегодня, в Украине не было за всю ее историю.

В следующем году только из госбюджета на дроны будет израсходовано более $1 млрд (для сравнения: в 2022 году таким был весь оборонный бюджет страны). Подсчитать общую сумму средств, направленных на производство БпЛА, крайне сложно. Почти каждый день появляется информация об очередном волонтерском проекте и частных инвестициях.

Итог: в течение года Украина способна не только выпустить миллион БпЛА, но и совершить очередной технологический скачок. Как сказал глава Укроборонпрома Герман Сметанин: "Люди работают, все мотивированы и хотят у*бать по той Москве, чтобы там мало никому не показалось".

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