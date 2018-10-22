Кто такой Тимофей Нагорный и причем тут госизмена и СБУ

В СБУ говорят: Нагорного завербовали после задержания в Москве еще в 2014-м. Сам бизнесмен все отрицает. А в деле снова фигурирует Виктор Медведчук

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Сегодня на брифинге Служба безопасности Украины озвучила подробности еще одного громкого дела: бизнесмен Тимофей Нагорный якобы по указанию Кремля должен был создать политическую силу и продвигать в Украине интересы России. Ему инкриминируют, в том числе, госизмену. Сам Нагорный на суде обвинения отрицал, хотя признал - писал Путину, и не только Путину. Как, по версии Службы безопасности, развивалось сотрудничество Нагорного со спецслужбами РФ, какими были его задачи и при чем тут Виктор Медведчук - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Тимофей Нагорный (родом из Макеевки) - украинский бизнесмен и меценат, экс-супруг чемпионки мира по гимнастике Лилии Подкопаевой. После ПТУ, армии и университета стал директором по развитию сайта Ukr.net, в 2009-м - президентом Фонда волонтеров Украины. Выступал продюсером украинских артистов.

В 2012-м подался в политику, но попасть в Верховную Раду не смог: на 55-м округе в Макеевке занял второе место, уступив кандидату от Партии регионов Валерию Омельченко. Как отметил в своем Facebook журналист Денис Казанский, Нагорный в "околополитических кругах вращался уже давно, но выторговать себе хотя бы проходное место в списке Партии регионов так и не смог. Все время маячил где-то на третьих ролях, зарабатывал всяким решаловом и техническим кандидатом на мажоритарных округах".

В сентябре 2014-го Нагорный поехал на так называемый "Марш мира" в Москву. Там его вместе с помощником Кириллом Гоголем арестовали за якобы неповиновение сотрудникам полиции. Через пять суток – отпустили. Но, как утверждают в СБУ, – не без последствий, тогда его завербовали российские спецслужбы.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. В СБУ сегодня рассказали: все началось с обращения к правоохранителям неназванного бизнесмена, который в Украине – временно, а живет в Канаде. Этот бизнесмен (на брифинге СБУ его обозначили кодовым словом "заказчик") заявил о вымогательстве и мошенничестве. Деньги, утверждают в спецслужбе, требовали за закрытие уголовного дела против него и его родителей в России. Причем, "решить вопросы", в частности, о не объявлении "заказчика" в розыск Интерпола предложили сразу несколько человек – двое граждан РФ и один украинец. Последний фигурант - Тимофей Нагорный.

В подтверждение всего сказанного СБУ выложила видеофайл: он состоит из целого ряда видео и аудио, в которых бизнесмену предлагают помощь и озвучивают суммы. В том числе, и Нагорный. Во время встречи в Киеве он предлагает стать посредником и за деньги решить вопрос о закрытии уголовного дела с генпрокурором РФ Юрием Чайкой, обратившись к сыну экс-генпрокурора Украины и бывшему нардепу Артему Пшонке. Цена вопроса - €1 млн для передачи и €200 тыс лично Нагорному за услуги.

Запись, судя по всему, вел сам "заказчик". Несколько видео, на которых обсуждаются вопросы закрытия уголовного дела, сменяются записями разговоров о деятельности Нагорного: о задержании, вербовке, регулярных визитах "в администрацию, Госдуму и на Лубянку", планах создания пророссийской политической силы в Украине.

В СБУ утверждают, что задачей Нагорного было создать силу, которая лоббировала бы интересы России. Из записи телефонного разговора при участии якобы Нагорного следует, что эта партия должна была продвигать идею внеблокового статуса Украины; предоставления русскому статуса второго государственного; идею "если Украина идет в ЕС, то идет вместе с Россией".

На записях фигурируют несколько имен: Медведчука и помощника президента РФ Владимира Суркова – они указаны как "руки, линии влияния" РФ в Украине; еще двое – Азаров (Николай или Алексей – не уточняется) и экс-глава АП Андрей Клюев – кто-то из них, по словам Нагорного, отвечает за финансирование.

Нагорному инкриминируют государственную измену, покушение на преступление и мошенничество. В начале октября его задержали. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября, но с правом внесения залога. Нагорный вышел под залог в полмиллиона гривень.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Сегодня Апелляционный суд отменил постановление Печерского суда и отправил Нагорного под арест до 30 ноября, уже без права внесения залога. На суде бизнесмен заявил: завербован не был, с иностранными спецслужбами не сотрудничал; письма - писал, но как общественный деятель, и писал не только президенту РФ Владимиру Путину.

Дальше - продолжение расследования, в ходе которого, возможно, будут озвучены новые имена и объявлены новые подозрения.