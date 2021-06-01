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Куда инвестировать в постковидное время, Стерненко на свободе. Что надо знать утром

01.06.2021, 10:30
Куда инвестировать в постковидное время, Стерненко на свободе. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня вторник, 1 июня. Температура от +9 до +15, курс доллара 27.38

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Куда инвестировать в постковидное время. Конспект закрытой дискуссии на LIGA.net

На прошлой неделе мы сделали закрытую дискуссию для наших подписчиков "Где деньги: куда инвестировать в постковидное время". 

Дискутировали трое компетентных украинских финансистов: Григорий Овчаренко из ICU, Сергей Фурса из Dragon Capital и Евгений Пенцак из Kyiv-Mohyla Business School. Обсудили неожиданно широкий спектр инструментов: депозиты, ОВГЗ, недвижимость, евробонды, акции, фонды, крипту и украинскую экзотику вроде КИФов. 

По отзывам слушателей, получилось содержательно, многие просили конспект встречи. Я решил поделиться им с вами – нашими супер-читателями. Часть из вас нас уже поддерживает, а если нет – начать никогда не поздно. https://www.liga.net/donation_ua

Будем делать для подписчиков содержательные дискуссии систематически. Больше по ссылке

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Стерненко в апелляции заменили три года тюрьмы на год испытательного срока

Сергей Стерненко на свободе. Апелляционный суд Одесской области отменил так называемое обвинение о 300 гривнях, по которому ему грозило семь лет заключения.

Я напомню: Стерненко якобы похитил человека с целью кражи 300 грн. Никаких доказательств следствие не нашло. Однако так сказал потерпевший – и суду первой инстанции этого хватило. 

Апелляция отменила приговор, но не отменила другой абсурд: во время обысков у Стерненко нашли один (один) патрон. За него он получил три года заключения, но с заменой на испытательный срок в один год (то есть – свобода, но с оговорками). 

Три года за патрон – это апелляция посчитала нормальным. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Він – звичайна, не "особлива" дитина. Як 8-річний Андрій вчить батьків жити тут і зараз

Сьогодні – Міжнародний день захисту прав дітей. Усіх дітей. І саме цьому дню ми присвячуємо історію 8-річного Андрія та його мами Оксани. 

У пологовому Оксану навіть не привітали з народженням малюка. Сказали, що у неї  "не така" дитина. Оксана це пережила разом з чоловіком і вже восьмий рік доводить світові, що її дитина має право на життя та щастя. Ходити у звичайний садок, звичайну школу. І бути при цьому радісною та прийнятою іншими дітьми.

Більше за лінком.

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