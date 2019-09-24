Ловушка для Зеленского: два сценария завтрашней встречи с Трампом

Завтра, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН. Это будет первая очная встреча двух президентов. И Зеленскому предстоит пройти серьезный дипломатический экзамен. Например, у Трампа етсь стимул использовать фактор Украины в президентской кампании: мотивирровать Зеленского начать расследование украинской деятельности сына основного конкурента Джозефа Байдена. Какие еще ультиматумативные просьбы-вопросы может услышать Зеленский на встрече с Трампом, и как Украина должна повести себя в разговоре с США, - коротко разобрала LIGA.net.

ЧТО МОГУТ ОБСУЖДАТЬ ТРАМП И ЗЕЛЕНСКИЙ

В команде украинского президента подчеркивают, что это не официальный визит к Трампу, поэтому встречу на полях ООН расценивают ка возможность познакомиться "двум неординарным политикам". Помощник Зеленского Андрей Ермак в интервью Левому берегу отметил, что встреча с Трампом в Нью-Йорке – это "первое знакомство и хорошая возможность сформировать “дорожную карту” уже на официальный визит". Список тем и подробности встречи у Зеленского ожидаемо отказываются раскрывать, ссылаясь на дипломатию. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко только сообщил, что встреча двух президентов будет продолжаться около часа.

ДОНБАСС. Главной темой разговора с Трампом должно стать урегулирование ситуации на востоке Украины и участие в этом процессе Соединенных Штатов. Секретарь депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с США, депутат Святослав Юраш сообщил LIGA.net, что это должно стать одной из важнейших тем для обсуждения между Зеленским и Трампом.

Читайте также: "Ничего своего отдавать мы не собираемся". Интервью помощника Зеленского – за минуту

В каком формате Америка будет участвовать в разрешении конфликта - не до конца понятно, поскольку никаких договоренностей по участию США в "нормандии" на данный момент не существует. "У нас есть идея, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность", - заявил Ермак в том же интервью.

Ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко считает, что на встрече с Трампом 25 сентября лучше не поднимать вопрос подписания такого договора. "Никаких содержательных и реалистичных идей от Украины и США я не слышал. Лучше не выдвигать новых инициатив, если они не до конца продуманы. Как новый договор, так и расширение нормандского формата, требуют детального изучения. Лучше сосредоточиться на том, что есть", - сообщил эксперт в комментарии LIGA.net.

В тоже время, по мнению исполнительного директора международного фонда "Відродження" Александра Сушко, Украина может предложить США стать провайдером большого договора, который должен увенчать весь процесс урегулирования. "Но проекта договора даже близко нет. Есть только идея", - сообщил он LIGA.net.

МОТОР СИЧ. Основной акционер этого производителя вертолетных и авиадвигателей Вячеслав Богуслаев продал контрольный пакет китайским инвесторам. СБУ сделку заблокировало. Китайская сторона хочет довести продажу до конца, но вмешались США: они против продажи компании с уникальными военными технологиями геополитическому противнику.

В то же время, экономическое сотрудничество Украины и США - приоритет для команды Зеленского. "Мы хотим расширить горизонты, и вывести украинско-американские отношения на новый уровень, чтобы это была нетолько концентрация на политике, но мы захватили и экономику, IT, современные технологии", - отметил Ермак.

В контексте экономической темы Трамп очевидно не забудет напомнить Зеленскому о продаже китайской стороне предприятия Мотор Сич, уверен внешнеполитический советник пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев. "На это нужно иметь аргументированный и четкий ответ", - написал Елисеев в своем блоге на Европейской правде.

Читайте также: На кону Мотор Сич. Как Украина, Китай и США борются за завод Богуслаева

Капитоненко считает, что, если Трамп поднимет тему Мотор Сичи, Зеленскому будет сложно что-либо противоставить. "Потому что этот процесс давно начался и трудно представить, как это можно остановить", - отметил он. В тоже время, по мнению Сушко, Украина к этой теме готова лучше, чем месяц назад во время визита экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона в Киев.

Кроме того, Елисеев советует поднять вопрос о необходимости "убить" Северный поток-2, поскольку он "противоречит американской энергетической безопасности и будет мешать продавать сжиженный газ с США европейским потребителям.

БАЙДЕН. Наверное, главная тема, которую больше всего опасается команда Зеленского и где нужно проявить максимальную дипломатическую гибкость – помощь с компроматом на Джо Байдена и его сына Хантера, который в 2014-2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma (основной владелец - Николай Злочевский). "Трамп хочет переизбраться и как бизнесмен будет использовать все возможные и невозможные пути. Мы уже видели неоднократные намеки от Джулиани, чтобы Украина помогла с расследованием по Burisma, а в ответ и США обязательно помогут. Это очень опасный путь для Украины – подыгрывать одной из сторон", - считает политолог Игорь Петренко.

Читайте также: Трамп признал, что в разговоре с Зеленским упоминал Байдена

НЕГАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ ВСТРЕЧИ ДЛЯ УКРАИНЫ

- Вопрос компромата на Байдена становится краеугольным, и к нему "привязываются" все важные для Украины решения - финансовая и военная помощь. При этом Трампу не обязательно говорить это прямо. По словам директора центра Новая Европа Алены Гетьманчук, Трамп может надавить на Зеленского с просьбой публично оправдать американского президента в контексте их телефонного разговора, и тем самым окончательно закрепить Украину как предмет внутреннеполитической борьбы и президентской кампании в США. "Ожидаю, что на фоне скандала тема известных расследований, в частности и вокруг Байдена, активно не будет проталкиваться американским президентом, но может звучать тема борьбы с коррупцией в общем", - отметила Гетьманчук в комментарии LIGA.net.

Этот риск понимают в партии Зеленского: "Нам нужно сейчас минимально ангажироваться во внутреннеполитические процессы США. Мы ищем поддержку в двух палатах Конгресса. Ищем как среди республиканцев, так и среди демократов", - говорит нардеп Ирина Верещук.

- США отказываются от участия в нормандском формате и подписания каких-либо договоров. Даже если США и предварительно согласятся на участие в разработке нового соглашения, есть опасения, что они будут относиться к своим прописанным обязанностям так же, как Россия к своим в Будапештском меморандуме, считает Сушко.

- Вопрос Мотор Сичи также становится принципиальным, а все экономические соглашения и инвестиции подвязываются под судьбу этого предприятия.

Читайте также: Зеленский рассчитывает на "мощную" встречу с Трампом

ИДЕАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ

- Приглашение президента Украины в Белый дом. Если появятся реалистичные сроки официального визита Зеленского в Вашингтон, будет замечательно, считает эксперт Капитоненко.

- Нейтралитет в теме Байдена. Даже если тема Байдена поднимется, Зеленскому следует проявить дипломатическую сноровку. Для Украины высшим мастерством будет не рассорится с Трампом и в тоже время не дать себя втянуть в эти игры. "Правильным ответом на возможные призывы Трампа будет заявление о готовности содействовать в расследовании американских правоохранительных органов в рамках международной правовой помощи. То есть в официальных следственных действиях, а не в том, что пытается навязать Джулиани. В частности, мы можем разрешить американцам проводить следственные действия на территории Украины, если им надо допросить свидетелей", - считает Александр Сушко.

- Финансовые договоренности. Трамп, в первую очередь, бизнесмен, а уже только потом президент. Поэтому украинской делегации стоит прийти на встречу с конкретными прописанными инвестиционными соглашениями. "Если мы опять будет апеллировать к демократическим ценностям, то это никому не интересно", - считает политолог из МЦПД Игорь Петренко. К тому же не стоит забывать о военной помощи Украине. Экс-советник Порошенко Елисеев советует не поднимать эту тему одной из первых. "К нему стоит подойти с конкретным предложением, желательно изложенным на бумаге специально для Трампа", - написал он в своей статье на Европейской правде.

- США станут участниками урегулирования ситуации в Донбассе. Было бы неплохо, если бы Зеленский привез в Нью-Йорк четкий план по прекращению войны в Донбассе, считают эксперты. "Трамп любит дипломатические победы и если перед ним нарисовать план, где он будет ключевым миротворцем и именно он приведет к урегулированию такого продолжительного конфликта, то он может посчитать это привлекательным для себя", - считает Александр Сушко, из Видродження.

- Не Трампом единым. Зеленский и его команда должны помнить ошибку Порошенко, поставившего на победу Хиллари Клинтон в 2016-ом: Трамп в 2020 году может как выиграть, так и проиграть выборы. А поддержка США нужна независимо от выбора американского народа. "Мы должны получить четкий сигнал, что между стратегическими партнерами будет взаимодействие и сотрудничество и следующие пять лет. И Америка сыграет в Украине ту же роль, которую она играет по всему миру", - говорит народны депутат от Слуги Народа Святослав Юраш.

Читайте также: Россия хочет вернуть Донбасс и снять с себя ответственность: интервью с Богданом Яременко