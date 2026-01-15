Национальное антикоррупционное бюро вручило подозрение руководительнице фракции Батькивщина Юлии Тимошенко за предложение предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины. Схема на обнародованных НАБУ пленках, описывает то, как разворачивалось голосование за назначение новых старых министров обороны и энергетики. Хотя сама Тимошенко называет это подозрение политическим преследованием.

LIGA.net пообщалась с народными депутатами разных созывов, чтобы добавить больше контекста этой истории, ведь практика доплат депутатам далеко не нова. И, по иронии судьбы, в парламенте ввела ее, говорят, сама Тимошенко.