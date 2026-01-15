Національне антикорупційне бюро вручило підозру керівниці фракції Батьківщина Юлії Тимошенко за пропозицію надання неправомірної вигоди народним депутатам України. Схема на оприлюднених НАБУ плівках описує те, як розгорталось голосування за призначення нових старих міністрів оборони та енергетики. Хоча сама Тимошенко називає цю підозру політичним переслідуванням.

LIGA.net поспілкувалась із народними депутатами різних скликань, щоб додати більше контексту цій історії, адже практика доплат депутатам далеко не нова. І, за іронією долі, в парламенті запровадила її, кажуть, сама Тимошенко.