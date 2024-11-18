Президент США Джо Байден, по данным западных медиа, впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России.

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил: разрешение есть.

Однако это разрешение, скорее всего, будет ограничено не столько географией, сколько местами базирования военных из Северной Кореи, объясняет LIGA.net военный аналитик Defense Express Иван Киричевский: "Если солдаты из КНДР появятся в Московской или Брянской области, то ракетам ATACMS разрешат лететь и туда".

Также под грифом "возможно" после США разрешения на удары вглубь России предоставили Великобритания и Франция. Что это меняет и меняет ли вообще – коротко.

Туман войны. Что известно о вероятном разрешении на удары по России

Президент США Джо Байден наконец-то разрешил Украине использовать американские ракеты дальнего радиуса действия для ударов по территории России. По данным СМИ, речь идет об американских баллистических ракетах системы ATACMS, дальность которых достигает 300 км. Это разрешение не безусловно – удары якобы можно наносить только по российским и северокорейским войскам для защиты позиций ВСУ в Курской области РФ.

После этой новости появилась еще одна, что Франция и Великобритания тоже позволили Украине использовать свои дальнобойные SCALP / Storm Shadow. Но в понедельник французское издание Le Figaro изменило текст новости, убрав сообщение о разрешении.

Франция все еще рассматривает возможность предоставления Украине такого разрешения – "ничего нового", заявили в МИД страны. Хотя склоняется к ослаблению ограничений.

"Многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", – отреагировал на эти новости Владимир Зеленский.

Какие ракеты имел в виду президент Украины – неизвестно, отмечает LIGA.net экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев. Возможно – американские, французские или британские, а возможно – речь идет об украинских разработках.

Ни в одном из сообщений в медиа нет официального подтверждения, только источники, отмечает он. Пока подтверждений не будет, все это лишь вариации тумана войны.

Возврат к нормальности. Что даст Украине такое разрешение

Зеленский многие месяцы просил США снять ограничения на применение ракет дальнего радиуса действия по территории России. Это прописано одним из пунктов в План победы, который глава государства представлял западным партнерам.

Союзники опасались, что предоставление этого разрешения приведет к эскалации войны.

Хотя снятие этого запрета – это возврат к нормальности, а не об эскалации, говорит LIGA.net военный аналитик Defense Express Иван Киричевский. В современной войне оперативно-тактический ракетный комплекс с возможностью использовать его там, где он нужен, – такая же база, как возможность говорить по мобильному телефону.

Возможно, этот негласный политический запрет сняли, потому что к войне приобщили очень много (Bloomberg прогнозирует до 100 000) северных корейцев, предполагает Киричевский.

"50 самоходных артиллерийских установок M1989 "Коксан" и 20 обновленных 240-мм реактивных систем залпового огня, отправленных из КНДР... Новости, что этих северных корейцев может приехать до 100 000 – это серьезно", – говорит он.

Поэтому в вероятном разрешении наносить удары вглубь России важно именно базирование войск КНДР: "Грубо говоря, если военные Северной Кореи появятся в Московской или Брянской области, ракетам ATACMS позволят лететь туда".

Как разрешение сменит поле боя – упирается даже не в то, действительно ли партнеры его предоставили. А в то, есть ли у Украины достаточное количество дальнобойных ракет.

Россия запускает сотни ракет – Украина от этого "не рухнула"

Сколько ракет дадут Украине – это ключевое, говорит LIGA.net офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. Количество — что ATACMS, что Storm Shadow — весьма ограничено.

За более чем два года "глубокой обеспокоенности из-за войны в Украине" темпы производства ракет растут только у россиян, соглашается Киричевский: "У всех стран Запада темпы производства ракет примерно там же, где и были".

Когда прогнозируют, что США могут сделать до 500 ATACMS в год, то следует учитывать, что американский ВПК не производит их "с нуля".

"Берется старая ракета, в которой заменяются лишь отдельные элементы, – добавляет аналитик Defense Express. – То есть США могут где-то за год сделать снова пригодными для стрельбы 500 ракет. Буквально – make ATACMS great again".

Великобритания, вероятно, остановила поставки ракет Storm Shadow в Украину, добавляет Селезнев. "Дальнобойных ракет SCALP Франция в Украину передала 10 штук. Способны ли 10 SCALP коренным образом изменить ситуацию на поле боя? Нет, – говорит он. – 17 ноября враг запустил по нам 120 ракет и 90 дронов. Украина не рухнула".

Ожидать, что удар западным дальнобойным оружием повлечет за собой коллапс РФ, также не стоит, добавляет Киричевский. Но это не значит, что Украина откажется от стратегической задачи перенести войну на территорию России.

Насколько эффективно эта задача будет выполняться, будет зависеть от того, какое количество ракет получит Украина: "20 или 100 – это большая разница. Никто не будет называть количество ракет, ответ на вопрос об их влиянии – гадание на кофейной гуще".