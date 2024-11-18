Президент США Джо Байден, за даними західних медіа, уперше дозволив Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії.

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Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив: дозвіл є.

Однак цей дозвіл, найімовірніше, буде обмежений не стільки географією, скільки місцями базування військових з Північної Кореї, пояснює LIGA.net військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський: "Якщо солдати з КНДР з’являться у Московській чи Брянській області, то ракетам ATACMS дозволять летіти й туди".

Так само під грифом "можливо" після США дозволи на удари вглиб Росії надали Велика Британія та Франція. Що це змінює та чи змінює взагалі – коротко.

Туман війни. Що відомо про ймовірний дозвіл на удари по Росії

Президент США Джо Байден нарешті дозволив Україні використати американські ракети далекого радіуса дії для ударів по території Росії. За даними ЗМІ, йдеться про американські балістичні ракети системи ATACMS, дальність яких досягає 300 км. Цей дозвіл не є безумовним – удари нібито можна завдавати лише по російських та північнокорейських військах для захисту позицій ЗСУ у Курській області РФ.

Після цієї новини з’явилась іще одна, що Франція і Велика Британія теж дозволили Україні використати свої далекобійні SCALP / Storm Shadow. Але у понеділок французьке видання Le Figaro змінило текст новини, прибравши повідомлення про дозвіл.

Франція усе ще розглядає можливість надання Україні такого дозволу – "нічого нового", заявили у МЗС країни. Хоча схиляється до послаблення обмежень.

"Багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково", – відреагував на ці новини Володимир Зеленський.

Які саме ракети мав на увазі президент України – невідомо, зауважує LIGA.net ексречник Генштабу Владислав Селезньов. Можливо – американські, французькі чи британські, а можливо – йдеться про українські розробки.

У жодному з повідомлень у медіа немає офіційного підтвердження, лише джерела, наголошує він. Допоки підтверджень не буде, все це лише варіації туману війни.

Повернення до нормальності. Що дасть Україні такий дозвіл

Зеленський багато місяців просив США зняти обмеження на застосування ракет далекого радіуса дії по території Росії. Це вписано одним із пунктів до Плану перемоги, який глава держави представляв західним партнерам.

Союзники побоювалися, що надання цього дозволу призведе до ескалації війни.

Хоча зняття цієї заборони – це про повернення до нормальності, а не про ескалацію, каже LIGA.net військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський. У сучасній війні оперативно-тактичний ракетний комплекс із можливістю використовувати його там, де він потрібен, – така сама база, як і можливість говорити мобільним телефоном.

Можливо, цю негласну політичну заборону скасували, тому що до війни долучили забагато (Bloomberg прогнозує до 100 000) північних корейців, припускає Киричевський.

"50 самохідних артилерійських установок M1989 "Коксан" та 20 оновлених 240-мм реактивних систем залпового вогню, відправлених з КНДР... Новини, що цих північних корейців може приїхати до 100 000 – це серйозно", – каже він.

Тому у ймовірному дозволі завдавати ударів вглиб Росії важливе саме базування військ КНДР: "Грубо кажучи, якщо військові Північної Кореї з’являться у Московській чи Брянській області, ракетам ATACMS дозволять летіти туди".

Як дозвіл змінить поле бою – впирається навіть не у те, чи дійсно партнери його надали. А в те, чи має Україна достатню кількість далекобійних ракет.

Росія запускає сотні ракет – Україна від того "не рухнула"

Скільки ракет дадуть Україні – це ключове, каже LIGA.net офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Кількість — що ATACMS, що Storm Shadow — є дуже обмеженою.

За понад два роки "глибокої стурбованості через війну в Україні" темпи виробництва ракет ростуть лише у росіян, погоджується Киричевський: "У всіх країн Заходу темпи виробництва ракет приблизно там же, де і були".

Коли прогнозують, що США можуть зробити до 500 ATACMS на рік, то потрібно зважати, що американський ВПК не виготовляє їх "з нуля".

"Береться стара ракета, у якій замінюються лише окремі елементи, – додає аналітик Defense Express. – Тобто США можуть десь за рік зробити знову придатними для стрільби 500 ракет. Буквально – make ATACMS great again".

Велика Британія, ймовірно, зупинила постачання ракет Storm Shadow в Україну, додає Селезньов. "Далекобійних ракет SCALP Франція в Україну передала 10 штук. Чи спроможні 10 SCALP докорінно змінити ситуацію на полі бою? Ні, – каже він. – 17 листопада ворог запустив по нас 120 ракет та 90 дронів. Україна не рухнула".

Очікувати, що удар західним далекобійним озброєнням спричинить колапс РФ, також не варто, додає Киричевський. Але це не означає, що Україна має відмовитися від стратегічного завдання перенести війну на територію Росії.

Наскільки ефективно це завдання виконуватиметься, буде залежати від того, яку кількість ракет отримає Україна: "20 чи 100 – це велика різниця. Ніхто не озвучуватиме кількість ракет, тож відповідь на питання про їхній вплив – ворожіння на кавовій гущі".