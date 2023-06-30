Майк Пенс приехал в Киев: какие шансы у бывшего вице-президента США в борьбе с Трампом

В Киев приехал Майк Пенс. Он был правой рукой Дональда Трампа, но побил с ним горшки после штурма Капитолия. Сейчас Пенс уже его конкурент, критикует Байдена за медленную помощь Украине и восхваляет Рональда Рейгана – одного из архитекторов распада Советского Союза.

"У Пенса есть неплохие перспективы как минимум побороться за второе место в Республиканской партии, – говорит LIGA.net директор программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев. – Он до крайностей проукраинский, когда речь идет о сопротивлении агрессии РФ".

Кто такой Майк Пенс, что он делал у президента Владимира Зеленского и каковы его шансы в борьбе за Белый дом – коротко на LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

НЕОБЪЯВЛЕННЫЙ ВИЗИТ. ЧТО ПЕНС ДЕЛАЛ В КИЕВЕ

Президент Владимир Зеленский проинформировал Пенса о последних событиях на фронте, ситуации на юге Украины после подрыва россиянами Каховской ГЭС и об ожиданиях от саммита НАТО.

Он также благодарил его за громкий проукраинский голос внутри Республиканской партии, отмечал важность двухпартийной поддержки, потребность в дальнобойном оружии и скорейшей подготовке пилотов на F-16.

"Пенс может это использовать, чтобы говорить, что не побоялся приехать в Киев и узнать информацию лично. И дальше говорить, что Трамп только говорит о войне, но ничего не делает", – говорит LIGA.net Владислав Фарапонов, соучредитель ОО "Институт американистики".

Читайте также: Трамп заявил, что Путин "несколько ослаблен". Снова заговорил о сдаче территорий Украины

Также Пенс посетил места российских военных преступлений, стену памяти павших защитникам и дал в Киеве интервью американским NBC и CNN. Лейтмотив заявлений Пенса – администрация Байдена медленно помогает Украине, США должны дать все для победы украинцев.

"Мы – самая мощная нация на Земле... мы должны снабжать их танками, ракетами, самолетами, – заявил Пенс на крыше гостиницы Intercontinental в центре Киева. – Украинские военные доказали: если вы даете им средства для борьбы с россиянами, то они будут бороться и одержат победу не только для Украины... Для свободного мира".

While I strongly support American involvement in Ukraine, I heard again today frustration about how slow the Biden Administration has been in providing that military support. We are the most powerful Nation on Earth, we have the most powerful military on Earth, and we ought to be… pic.twitter.com/PRnC4z3nNI — Mike Pence (@Mike_Pence) June 30, 2023

Также во время визита Пенс заверил: "В нашей партии нет места для апологетов Путина. Там есть место только для поборников свободы".

Пенс неоднократно призывал не поддаваться ядерному шантажу РФ.

Но в Киеве заявил, что не поддерживает отправку войск США в Украину. Впрочем, это типичная позиция американских политиков после Ирака и Афганистана, объясняет Краев: "У Байдена тоже такая позиция. Но для нас хорошо, что он нападает на Байдена за медленные поставки оружия. И хорошо, что эту тему поднимают бывшие члены команды Трампа".

"КРАСНАЯ ЛИНИЯ С ТРАМПОМ". КТО ТАКОЙ ПЕНС



Родился в семье ветерана Корейской войны, юрист. В Конгресс избрался в 2001 году (работал до 2013-го). Потом был губернатором Индианы, пока в 2017-м не стал вице-президентом при Трампе.

Но пути политиков разошлись 6 января 2021 года. Несмотря на призывы Трампа отменить результаты выборов и нападение трампистов на Капитолий, Пенс подтвердил победу Байдена и начал дистанцироваться от своего бывшего босса. С 31 мая Пенс – один из конкурентов Трампа в борьбе за номинацию в президенты от Республиканской партии.

"Это была красная линия, – считает Фарапонов. – Пенс между конституцией и Трампом избрал конституцию. Он несколько раз говорил, что президент, который не уважает конституцию, не имеет права снова баллотироваться".

По словам Краева, Пенс осторожно критикует Трампа и не кричит, что экс-президента нужно бросить за решетку, – и на этом точка.

Но так поступают все республиканские кандидаты, поскольку многие избиратели партии все еще поддерживают экс-президента США.

"Когда Трамп подстрекнул людей захватить Капитолий, они ходили по коридорам и кабинетам и призывали повесить Пенса, даже эшафот сделали, – напоминает Краев. – Пенс был там в специальном помещении и все слышал. Это лучше всего характеризует, какие личные отношения у Трампа и Пенса".

Пенс является классическим консервативным республиканцем, добавляет эксперт. В своих заявлениях он часто апеллирует к Рональду Рейгану.

Даже во время интервью в Киеве Пенс назвал его путеводной звездой во внешней политике. "Со времен Рейгана американский народ всегда поддерживал тех, кто отбивался, защищая свободу", – сказал Пенс и напомнил, что политика Рейгана была одной из составляющих распада СССР.

Еще одна важная составляющая идентичности Пенса – религиозность. Он в юном возрасте покинул католическую церковь и стал ярым евангелистом.

"Группа евангелистов в пределах Республиканской партии – это не просто огромное количество избирателей, это еще и огромные деньги, – объясняет эту деталь биографии Краев. – Поэтому за Пенсом есть и определенная популярность, и деньги, и лидерская позиция огромной части партии".

Религиозный аспект проявился у Пенса и в Киеве. Вот его фото после встречи с главой ПЦУ Епифанием у Михайловского собора.

КАКИЕ ШАНСЫ ИМЕЕТ ПЕНС НА ВЫБОРАХ В США

Пенс довольно поздно объявил о желании участвовать в выборах президента США, отмечает Фарапонов. Он упустил часть времени – и сейчас его поддержка в партии невысока.

По данным июньского опроса NBC News, Пенса как первого кандидата называли 7% республиканских избирателей, второго – 8%. Для сравнения, у Трампа это – 51% и 12% соответственно, у Десантиса – 22% и 31%.

С одной стороны, это немного, говорит Краев. Но с другой – Пенс объявил о решении идти в президенты всего месяц назад.

"У Пенса есть потенциал для расширения своего электората. А вот у Трампа – нет, судебные дела ему новых сторонников не прибавят", – отмечает Фарапонов.

По его словам, от Трампа вряд ли отколется ядерный электорат. Но Пенс может претендовать на тех, кто еще сомневается.

Судебные проблемы Трампа могут улучшить шансы Пенса, согласен Краев. Если появятся серьезные обвинения, например в попытке госпереворота, то осенью Трамп может понемногу выбывать из гонки.

"И вот здесь начнется самое интересное – кто разделит тушу электората Трампа, – объясняет Краев. – Или это будет Десантис, который сначала был якобы антитрамповский, а теперь примеряет костюмы всех лагерей республиканцев. Или рейганист Пенс".

Нельзя исключать и заигрывание Пенса с трамповским электоратом, предупреждает Краев. Но скорее он бросит кость внутренней политики – по границам, привлечению церкви, уменьшению левой риторики и подобное.

Во внешней политике радикальных изменений эксперт не ожидает: "Определенные провокационные заявления и шторм после какого-то эфира возможны – это американская политика 20-х. Но я не думаю, что он будет менять свою стратегию по Украине и внешней политике. Консерваторы – это люди, которые выигрывали холодную войну. Мне трудно представить, что Пенс как лидер консерваторов скажет: "Знаете, с Путиным можно поговорить".

Читайте также: Интервью | Экс-пилот ВВС США Адам Кинзингер: F-16 станут геймченджером. Вселят страх Божий в россиян

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.