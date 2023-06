Майк Пенс приехал в Киев: какие шансы у бывшего вице-президента США в борьбе с Трампом

В Киев приехал Майк Пенс. Он был правой рукой Дональда Трампа, но побил с ним горшки после штурма Капитолия. Сейчас Пенс уже его конкурент, критикует Байдена за медленную помощь Украине и восхваляет Рональда Рейгана – одного из архитекторов распада Советского Союза.

"У Пенса есть неплохие перспективы как минимум побороться за второе место в Республиканской партии, – говорит LIGA.net директор программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев. – Он до крайностей проукраинский, когда речь идет о сопротивлении агрессии РФ".

Кто такой Майк Пенс, что он делал у президента Владимира Зеленского и каковы его шансы в борьбе за Белый дом – коротко на LIGA.net.

НЕОБЪЯВЛЕННЫЙ ВИЗИТ. ЧТО ПЕНС ДЕЛАЛ В КИЕВЕ

Президент Владимир Зеленский проинформировал Пенса о последних событиях на фронте, ситуации на юге Украины после подрыва россиянами Каховской ГЭС и об ожиданиях от саммита НАТО.

Он также благодарил его за громкий проукраинский голос внутри Республиканской партии, отмечал важность двухпартийной поддержки, потребность в дальнобойном оружии и скорейшей подготовке пилотов на F-16.

"Пенс может это использовать, чтобы говорить, что не побоялся приехать в Киев и узнать информацию лично. И дальше говорить, что Трамп только говорит о войне, но ничего не делает", – говорит LIGA.net Владислав Фарапонов, соучредитель ОО "Институт американистики".

Также Пенс посетил места российских военных преступлений, стену памяти павших защитникам и дал в Киеве интервью американским NBC и CNN. Лейтмотив заявлений Пенса – администрация Байдена медленно помогает Украине, США должны дать все для победы украинцев.

"Мы – самая мощная нация на Земле... мы должны снабжать их танками, ракетами, самолетами, – заявил Пенс на крыше гостиницы Intercontinental в центре Киева. – Украинские военные доказали: если вы даете им средства для борьбы с россиянами, то они будут бороться и одержат победу не только для Украины... Для свободного мира".

