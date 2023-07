Майк Пенс приїхав до Києва: які шанси має колишній віцепрезидент США у боротьбі з Трампом

До Києва приїхав Майк Пенс. Він був правою рукою Дональда Трампа, але побив із ним горщики після штурму Капітолія. Зараз Пенс є вже його конкурентом, критикує Байдена за повільну допомогу Україні та возвеличує Рональда Рейгана – одного з архітекторів розпаду Радянського Союзу.

"Пенс має непогані перспективи як мінімум поборотися за друге місце у Республіканській партії, – каже LIGA.net директор програми "Північна Америка" в Українській призмі Олександр Краєв. – Він є до крайнощів проукраїнським, коли йдеться про спротив агресії РФ".

Хто такий Майк Пенс, що він робив у президента Володимира Зеленського та які у нього шанси в боротьбі за Білий дім – коротко на LIGA.net.

НЕОГОЛОШЕНИЙ ВІЗИТ. ЩО ПЕНС РОБИВ У КИЄВІ

Президент Володимир Зеленський проінформував Пенса про останні події на фронті, ситуацію на півдні України після підриву росіянами Каховської ГЕС та про очікування від саміту НАТО.

Він також дякував йому за гучний проукраїнський голос всередині Республіканської партії, відзначав важливість двопартійної підтримки, потребу в далекобійній зброї та якнайшвидшій підготовці пілотів на F-16.

"Пенс може це використати, щоб говорити, що не побоявся приїхати до Києва і дізнатися інформацію особисто. І далі казати, що Трамп тільки говорить про війну, але нічого не робить", – каже LIGA.net Владислав Фарапонов, співзасновник ГО "Інститут американістики".

Читайте також: Трамп заявив, що Путін "дещо ослаблений". Знову заговорив про здачу територій України

Також Пенс відвідав місця російських воєнних злочинів, стіну пам’яті полеглим захисникам і дав у Києві інтерв’ю американським NBC та CNN. Лейтмотив заяв Пенса – адміністрація Байдена повільно допомагає Україні, США мають дати все для перемоги українців.

"Ми – найпотужніша нація на Землі... ми повинні забезпечувати їх танками, ракетами, літаками, – заявив Пенс на даху готелю Intercontinental у центрі Києва. – Українські військові довели: якщо ви даєте їм засоби для боротьби з росіянами, то вони будуть боротися і здобудуть перемогу не лише для України... Для вільного світу".

While I strongly support American involvement in Ukraine, I heard again today frustration about how slow the Biden Administration has been in providing that military support. We are the most powerful Nation on Earth, we have the most powerful military on Earth, and we ought to be… pic.twitter.com/PRnC4z3nNI