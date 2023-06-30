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Розбір | Майк Пенс приїхав до Києва: які шанси має колишній віцепрезидент США у боротьбі з Трампом

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Майк Пенс приїхав до Києва: які шанси має колишній віцепрезидент США у боротьбі з Трампом - Фото
Володимир Зеленський та Майк Пенс (фото - ОП)
30.06.2023, 17:10

Конкурент Трампа, який критикує президента США Байдена та не боїться ядерних погроз Путіна. Хто такий Майк Пенс, який приїхав до Зеленського у Київ

До Києва приїхав Майк Пенс. Він був правою рукою Дональда Трампа, але побив із ним горщики після штурму Капітолія. Зараз Пенс є вже його конкурентом, критикує Байдена за повільну допомогу Україні та возвеличує Рональда Рейгана – одного з архітекторів розпаду Радянського Союзу.

"Пенс має непогані перспективи як мінімум поборотися за друге місце у Республіканській партії, – каже LIGA.net директор програми "Північна Америка" в Українській призмі Олександр Краєв. – Він є до крайнощів проукраїнським, коли йдеться про спротив агресії РФ".

Хто такий Майк Пенс, що він робив у президента Володимира Зеленського та які у нього шанси в боротьбі за Білий дім – коротко на LIGA.net.

НЕОГОЛОШЕНИЙ ВІЗИТ. ЩО ПЕНС РОБИВ У КИЄВІ

Президент Володимир Зеленський проінформував Пенса про останні події на фронті, ситуацію на півдні України після підриву росіянами Каховської ГЕС та про очікування від саміту НАТО.

Він також дякував йому за гучний проукраїнський голос всередині Республіканської партії, відзначав важливість двопартійної підтримки, потребу в далекобійній зброї та якнайшвидшій підготовці пілотів на F-16.

"Пенс може це використати, щоб говорити, що не побоявся приїхати до Києва і дізнатися інформацію особисто. І далі казати, що Трамп тільки говорить про війну, але нічого не робить", – каже LIGA.net Владислав Фарапонов, співзасновник ГО "Інститут американістики".

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Майк Пенс приїхав до Києва: які шанси має колишній віцепрезидент США у боротьбі з Трампом

Також Пенс відвідав місця російських воєнних злочинів, стіну пам’яті полеглим захисникам і дав у Києві інтерв’ю американським NBC та CNN. Лейтмотив заяв Пенса – адміністрація Байдена повільно допомагає Україні, США мають дати все для перемоги українців.

"Ми – найпотужніша нація на Землі... ми повинні забезпечувати їх танками, ракетами, літаками, – заявив Пенс на даху готелю Intercontinental у центрі Києва. – Українські військові довели: якщо ви даєте їм засоби для боротьби з росіянами, то вони будуть боротися і здобудуть перемогу не лише для України... Для вільного світу".

Також під час візиту Пенс запевнив: "У нашій партії немає місця для апологетів Путіна. Там є місце лише для поборників свободи".

Пенс неодноразово закликав не піддаватися на ядерний шантаж РФ.

Але у Києві заявив, що не підтримує відправлення військ США до України. Втім, це типова позиція американських політиків після Іраку та Афганістану, пояснює Краєв: "У Байдена теж така позиція. Але для нас добре, що він нападає на Байдена за повільні постачання зброї. І добре, що цю тему піднімають колишні члени команди Трампа".

"ЧЕРВОНА ЛІНІЯ З ТРАМПОМ". ХТО ТАКИЙ ПЕНС

Народився у родині ветерана Корейської війни, юрист. До Конгресу обрався у 2001 році (працював до 2013-го). Потім був губернатором Індіани, аж поки 2017-го не став віцепрезидентом за Трампа.

Але шляхи політиків розійшлися 6 січня 2021 року. Попри заклики Трампа скасувати результати виборів та напад трампістів на Капітолій, Пенс засвідчив перемогу Байдена та почав дистанціюватися від свого колишнього боса. З 31 травня Пенс – один із конкурентів Трампа в боротьбі за номінацію в президенти від Республіканської партії.

"Це була червона лінія, – вважає Фарапонов. – Пенс між конституцією і Трампом обрав конституцію. Він кілька разів казав, що президент, який не шанує конституцію, не має права знову балотуватися".

За словами Краєва, наразі Пенс обережно критикує Трампа та не кричить, що експрезидента треба кинути за ґрати, – і на тому крапка.

Але так роблять всі республіканські кандидати, оскільки багато виборців партії все ще підтримують експрезидента США.

"Коли Трамп підбурив людей захопити Капітолій, вони ходили по коридорах і кабінетах та закликали повісити Пенса, навіть ешафот зробили, – нагадує Краєв. – Пенс був там у спеціальному приміщенні і все чув. Це найкраще характеризує, які особисті відносини у Трампа і Пенса".

Пенс є класичним консервативним республіканцем, додає експерт. У своїх заявах він часто апелює до Рональда Рейгана.

Навіть під час інтерв’ю у Києві Пенс назвав його дороговказною зіркою у зовнішній політиці. "З часів Рейгана американський народ завжди підтримував тих, хто відбивався, захищаючи свободу", – сказав Пенс і нагадав, що політика Рейгана була однією зі складових розпаду СРСР.

Ще одна важлива складова ідентичності Пенса – релігійність. Він у юному віці полишив католицьку церкву та став затятим євангелістом.

"Група євангелістів в межах Республіканської партії – це не просто величезна кількість виборців, це ще й величезні гроші, – пояснює цю деталь біографії Краєв. – Тому за Пенсом є і певна популярність, і гроші, і лідерська позиція величезної частини партії".

Релігійний аспект проявився у Пенса і в Києві. Ось його фото після зустрічі з головою ПЦУ Епіфанієм біля Михайлівського собору.

Майк Пенс приїхав до Києва: які шанси має колишній віцепрезидент США у боротьбі з Трампом

ЯКІ ШАНСИ МАЄ ПЕНС НА ВИБОРАХ У США

Пенс доволі пізно оголосив про бажання брати участь у виборах президента США, зауважує Фарапонов. Він змарнував частину часу – і наразі його підтримка у партії не є високою.

За даними червневого опитування NBC News, Пенса як першого кандидата називали 7% республіканських виборців, другого – 8%. Для порівняння, у Трампа це – 51% і 12% відповідно, у Десантіса – 22% і 31%.

Майк Пенс приїхав до Києва: які шанси має колишній віцепрезидент США у боротьбі з Трампом

З одного боку, це небагато, каже Краєв. Але з іншого – Пенс оголосив про рішення йти у президенти лише місяць тому.

"У Пенса є потенціал для розширення свого електорату. А от у Трампа – ні, судові справи йому нових прихильників не додадуть", – зауважує Фарапонов.

За його словами, від Трампа навряд чи відколеться ядерний електорат. Але Пенс може претендувати на тих, хто ще вагається.

Судові проблеми Трампа можуть покращити шанси Пенса, погоджується Краєв. Якщо з'являться серйозні звинувачення, як-от у спробі держперевороту, то восени Трамп може потроху вибувати з перегонів.

"І ось тут почнеться найцікавіше – хто розділить тушу електорату Трампа, – пояснює Краєв. – Або це буде Десантіс, який спочатку був нібито антитрампівський, а тепер приміряє костюми всіх таборів республіканців. Або рейганіст Пенс".

Не можна виключати й загравання Пенса з трампівським електоратом, попереджає Краєв. Але радше він кине кістку внутрішньої політики – щодо кордонів, залучення церкви, зменшення лівої риторики тощо.

У зовнішній політиці радикальних змін експерт не очікує: "Певні провокаційні заяви і шторм після якогось ефіру можливі – це американська політика 20-х. Але я не думаю, що він змінюватиме свою стратегію по Україні й зовнішній політиці. Консерватори – це люди, які вигравали холодну війну. Мені важко уявити, що Пенс як лідер консерваторів скаже: "Знаєте, з Путіним можна поговорити".

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Марко Сировой
Марко Сировой
Кореспондент LIGA.net
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