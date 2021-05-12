Медведчука подозревают в госизмене, где и как можно вакцинироваться. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня среда, 12 мая. Температура от +4 до +15, курс доллара 27.74

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Укол у дома: где и как в Украине можно вакцинироваться сегодня. Обновляемый список СНБО

Подозрение Медведчуку в измене родины – это важно и очень интересно (особенно, чем закончится), но привиться от COVID-19 не поможет. А наш сервис по поиску ближайших пунктов вакцинации поможет. Собрали в одном месте, где и как можно привиться в Украине. На практике все довольно просто – вводите свой город и садитесь на телефон, обзванивать ближайшие пункты вакцинации или выедаете мозг семейному врачу. Будьте здоровы! Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Газ, слив данных и пропаганда. За что Медведчука подозревают в госизмене? Три эпизода

СБУ добралась до Виктора Медведчука. В свое время Владимир Зеленский говорил о Медведчуке: "Это будет громкая история, которая плохо кончится". Судя по всему – сбывается. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Кабмин обязал сети АЗС предупреждать о росте цен на бензин и ДТ

Кабмин взялся за регулирование цен на бензин. На первый взгляд, это мягкое вмешательство. Сети обязали предупреждать о повышении за 20 дней до того, как оно состоялось. По задумке властей, новация избавит население от резкого роста цен на АЗС. Но поможет ли это на практике, пока неясно, учитывая критическую зависимость украинского рынка от импорта. Законы рынка никто не отменял. Если нефть дорожает в мире, цены на украинских заправках все равно вырастут. Если конечно в Кабмине не решат развить идею и ввести прямые ограничения. Как уже было с ценами на газ. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. "Антибіотики не допоможуть при коронавірусній пневмонії". Як не треба лікувати ковід вдома

Вітаміни С, D і цинк при ковіді виписують медики масово. А, виявляється, дарма. Те саме стосується призначення антибіотиків "для профілактики", а ще гормонів і препаратів проти тромбів. Ми вже рік боремося з ковідом, але досі квітнуть необгрунтовані аналізи і ліки. Що нам як пацієнтам варто знати про лікування легкої форми ковіду, чітко пояснює лікар Руслан Буяновський, який рік очолював ковідний стаціонар. Більше за лінком.

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