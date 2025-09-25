Мэр Киева Виталий Кличко без объяснения причин отменил запланированное на 25 сентября заседание Киевсовета, которое сам и созвал. За два дня до этого депутат, лидер фракции Слуга народа Андрей Витренко инициировал процедуру по вотуму недоверия городскому голове.

"Системные проблемы в управлении городом, решения в интересах "своих" и безответственное отношение к киевлянам. Отсутствие коммуникации с Киевсоветом", – такие претензии к Кличко депутат Витренко перечислил в комментарии LIGA.net.

В июне он же инициировал вотум недоверия соратнику Кличко, занимавшему пост его первого заместителя – Николаю Поворознику.Тогда "за" проголосовали 74 депутата Киевсовета, но мэр вместо этого просто отстранил его от должности на время расследования.

"Отмена пленарного заседания, вероятно, была предпринята именно для того, чтобы оно не превратилось в цирк. Очевидно, никаких решений принять не удалось бы: каждый пытался бы продемонстрировать свои собственные обиды, – как политические, так и эмоциональные", – поясняет собеседник LIGA.net в депутатском корпусе Киевсовета.

Почему такая инициатива появилась именно сейчас и реально ли собрать в Киевсовете 80 голосов, необходимых для выражения недоверия Кличко, – выясняла LIGA.net.