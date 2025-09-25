Мер Києва Віталій Кличко без пояснення причин скасував заплановану на 25 вересня сесію Київради, яку сам і скликав. За два дні до цього депутат, лідер фракції "Слуга народу" Андрій Вітренко запустив процедуру з висловлення недовіри міському голові.

"Системні проблеми в управлінні містом, рішення для "своїх" та безвідповідальне ставлення до киян. Відсутність спілкування з Київрадою", – такі претензії на адресу Кличка депутат Вітренко перелічив у коментарі LIGA.net.

У червні він же ініціював недовіру соратнику Кличка, який обіймав посаду його першого заступника, – Миколі Поворознику. Тоді за це проголосували 74 депутати Київради, але мер натомість просто відсторонив його на час розслідування.

"Скасування пленарного засідання, ймовірно, було зроблене саме для того, щоб воно не перетворилося на цирк. Очевидно, жодних рішень ухвалити б не вдалося: кожен намагався б демонструвати власні образи – як політичні, так і емоційні", – пояснює співрозмовник LIGA.net у депутатському корпусі Київради.

Чому така ініціатива з’явилася саме зараз і чи реально зібрати у Київраді 80 голосів, необхідних для висловлення недовіри Кличку, – з’ясовувала LIGA.net.