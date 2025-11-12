Российские беспилотники уже два месяца кошмарят Европу, добравшись аж до Бельгии – политического и военного штаба НАТО. Пролет дронов фиксировали возле баз истребителей F-16 и F-35, а также в местах, где потенциально хранятся ядерные бомбы США.

Бельгийский депутат Европейского парламента Воутер Беке (Group of the European People's Party) в разговоре с LIGA.net называет регулярные российские дроновые атаки "микроволновой войной". Подобно тому, как микроволновая печь нагревает пищу, заставляя молекулы воды вибрировать, российский диктатор Владимир Путин пытается создать вибрации внутри Европы, объясняет он.

Насколько удачно у Путина это получается, откуда Россия запускает свои беспилотники по Европе и почему без Украины прекратить дроновые атаки невозможно – в обзоре LIGA.net.