Російські безпілотники вже два місяці кошмарять Європу, діставшись аж до Бельгії – політичного й військового штабу НАТО. Проліт дронів фіксували біля баз винищувачів F-16 та F-35, а також у місцях, де потенційно зберігаються ядерні бомби США.

Бельгійський депутат Європейського парламенту Воутер Беке (Group of the European People's Party) у розмові з LIGA.net називає регулярні російські дронові атаки "мікрохвильовою війною". Подібно до того, як мікрохвильова піч нагріває їжу, змушуючи молекули води вібрувати, російський диктатор Володимир Путін намагається створити вібрації всередині Європи, пояснює він.

Наскільки вдало у Путіна це виходить, звідки Росія запускає свої безпілотники по Європі і чому без України припинити дронові атаки неможливо – в огляді LIGA.net.