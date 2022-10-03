Миссия "Африка". Кулеба поехал в турне на 10 дней: как это поможет в войне с Россией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начал 10-дневное турне по Африке, чтобы наладить политическое сотрудничество с Глобальным Югом. Украина долгое время не уделяла ему должного внимания, а вот РФ активно пытается перетянуть страны Африки на свою сторону.

"Африка для нас – это рынки сбыта, поддержка в международных организациях и комплектующие к советской военной технике. Россия в значительной степени пытается занять там место СССР", – рассказывает LIGA.net сооснаватель Центра исследования Африки Денис Москалик.

Как турне Кулебы может помочь Украине в борьбе с РФ – разбор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Глава МИД Кулеба отправился в первое в истории украинской дипломатии турне по Африке. Оно будет продолжаться с 3 по 12 октября. Ключевая тема – консолидация политической поддержки Глобального Юга на фоне российской агрессии и попыток аннексии.

Также Кулеба будет говорить об Украине как гаранте мировой продовольственной безопасности и новых возможностях для украинского экспорта с использованием платформы Nazovni.

Кулеба начал турне с Сенегала, который главенствует в Африканском Союзе: рассказывает, как РФ ударами по с/х инфраструктуре и блокадой портов лишает миллионы африканцев доступа к продовольствию.

Глава МИД просит Сенегал использовать влияние на Москву, чтобы продолжал действовать черноморский зерновой коридор.

СПРАВКА. Подбор стран для турне делался на основании экономического, транзитного потенциала и возможностей развития сотрудничества, рассказывает LIGA.net сооснователь Центра исследований Африки Денис Москалик, который участвовал в подборе стран экспертным советом при МИД. "Критерии – сколько они покупают, сколько могут покупать, какую роль играют в Африке, на что визит может повлиять", – говорит он.

Глобальный Юг – Африка, Азия, Латинская Америка – это новый дипломатический фронт, в котором российский диктатор Путин пытается найти опору, написал Кулеба перед турне: Украина позаботится, чтобы у РФ не было ни одного спокойного места на планете.

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В начале лета отдельные члены команды Зеленского пытались "повесить" на Кулебу "все провалы дипломатии", в том числе и слабую работу с Африкой, говорит LIGA.net собеседник в руководстве ОП. Это безосновательно: "Систему (дипломатии) 15-20 лет не он строил". Но африканское турне – это еще и часть реакции Кулебы на критику.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Вопрос об активизации дипломатии с Африкой стоял еще до 24 февраля, турне планировалось давно, говорит LIGA.net Александр Мережко, глава внешнеполитического комитета Рады (СН).

"Много стран Африки поддерживают Украину в рамках ООН. Есть страны, элита которых училась в Украине и благосклонно к нам относится. Мы должны развивать такие отношения. Иначе возникнет вакуум, который пытается заполнить Россия с ее пропагандой", – говорит Мережко.

СПРАВКА. 2 марта, во время голосования за резолюцию ГА ООН по российскому вторжению, его осудили только 28 из 54 стран Африки.

Кремль десятилетиями использовал якобы антиколониальные нарративы и особо активизировал их в последние годы, объясняет LIGA.net Денис Москалик. Они звучали и в недавней пропагандисткой речи Путина по поводу аннексии.

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Россия под лозунгами борьбы с колониализмом хочет перетянуть на свою сторону страны Африки, занять место СССР и выйти на позиции времен холодной войны, считает эксперт.

"Нам нужно ехать в страны Африки и разрушать пропагандистские мифы России. Которая сама является колониальным государством и уничтожает народы, живущие в РФ", – считает Мережко.

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В отношениях с Африкой есть и практические составляющие, в первую очередь рынки сбыта, говорит Москалик. Украина должна обеспечивать экономику во время войны: в Африке она может найти новые рынки и должна не позволить РФ подмять под себя старые.

Еще один аспект – потенциальное сотрудничество в военно-промышленном комплексе, отмечает эксперт. СССР оказывал военную помощь ряду стран Африки – советские комплектующие и военная техника из африканских стран могли бы поднять боеспособность ВСУ.

"Мы поддерживаем сотрудничество по разным направлениям и со всеми заинтересованными сторонами", – без конкретики прокомментировал LIGA.net потенциальное оборонное сотрудничество с Африкой первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

В течение десятилетий Киев игнорировал Африку, не развивал политическое и медийное влияние на континенте, отмечает Москалик. Теперь, во время войны, Украина пытается наверстать упущенное.

"У Украины никогда не было четкой стратегии по Африке, – признает Корниенко. – На континенте всего 10 украинских посольств, сложная логистика. Однако сейчас... есть безоговорочный интерес к Украине".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Турне Кулебы должно основать новую дипломатическую политику в Африке, говорит Москалик. Если все пройдет успешно – начнутся регулярные визиты на уровне глав МИД, правительств и президентов. За всю историю в Украину таких было всего два: диктатора Муаммара Каддафи в 2008-м и президента Гамбии еще в 90-х.

"Это большая проблема. Для Африки важны контакты на уровне лидеров. Без этого не будут развиваться отношения", – говорит Москалик.

Турне Кулебы должно стать подготовкой к масштабной политико-экономической конференции Украина-Африка, рассчитывают в МИД. Зеленский приглашал на нее участников Африканского Союза в июне.

Корниенко анонсировал, что в октябре возглавит делегацию нардепов для участия в ассамблее Межпарламентского союза в Руанде, а на ноябрь-декабрь запланированы визиты депутатов в страны Африки.

"Я ожидаю, что лидеры и население стран Африки поймут: несмотря на войну, Украина проявляет значительный интерес к региону Африки и готова сотрудничать", – подытожил Мережко.

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