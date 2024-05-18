"Могут только смотреть в бинокль". Будет ли новое наступление на Сумы и на что способна РФ

Сумское направление может быть следующим для атаки России. После того как российские войска прорвались в Харьковскую область на Волчанск, о риске вражеского наступления на Сумскую и Черниговскую области предупредили и президент Владимир Зеленский, и глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Учитывая положение российских оккупационных войск в Харьковской области – в сторону Сумской они пока могут "максимум смотреть в бинокль", убеждает LIGA.net аналитик Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк.

Однако не исключено, что Россия попытается начать операцию на севере "без претензий на заход вглубь Украины", чтобы растянуть Силы обороны на дополнительные сотни километров и заставить украинское командование перебросить резервы с Донбасса.

Что происходит на северных границах Украины, сколько там войск и будет ли новое наступление на Сумскую и Черниговскую области – коротко.

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"Сил недостаточно". Какая ситуация на севере Украины

По словам главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, россияне спланировали в приграничье Сумской области операцию, подобную Харьковской:

"Небольшие группировки сил они удерживают в приграничье (город Суджа со стороны РФ), но ситуация пока не позволила им приступить к активным действиям".

Обстрелы на направлении Сумской и Черниговской областей ежедневные, враг проводит диверсионно-разведывательные действия, говорит LIGA.net представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Обстреливают не только средствами артиллерии, но и бронетехники, танков. Держа определенные силы напротив территории Украины, враг в том числе применяет бронетехнику, которая может перемещаться в направлении нашей границы", – рассказывает Демченко.

Пограничники пока не фиксируют на этих направлениях резкого увеличения российской группировки по ту сторону границы.

Ранее сообщалось, что речь идет о группировке численностью примерно 30 000 человек напротив каждой области.

"Даже несмотря на недостаточное количество сил для достижения какой-либо стратегической цели, в любой момент враг может их использовать для тактического удара по этим направлениям, чтобы попытаться оттянуть подразделения Сил обороны", – считает Демченко.

Пока российских военных не хватает для проведения масштабного наступления на Сумскую область, говорит спикер оперативно-тактической группировки войск "Північ" Вадим Мыснык.

Возможно ли новое наступление России на Сумы

Россияне задумывались атаковать в направлении Сумской области в комплексе с Харьковской, говорит руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. "Но в этих действиях они очень зависимы от собственных результатов в Харьковской области, – объясняет он. – Пока в приграничье Харьковской области они не достигли ранее запланированных целей. Это прямо влияет на их планы по Сумской".

Приграничье Харьковской области, май 2024 года (Фото: GEORGE IVANCHENKO/EPA)

За неделю, прошедшую с начала операции россиян в Харьковской области, самая глубокая точка продвижения врага, по словам президента Владимира Зеленского, составляет 10 км.

ВСУ остановили активное продвижение оккупантов по территории Харьковской области, однако пока не удалось стабилизировать линию фронта, отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Все это имитация большого наступления россиян на Харьков, убеждает LIGA.net директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. И она провалилась, говорит военный аналитик:

"Россия не достигла своих целей. ВСУ нейтрализовали эту угрозу без перетягивания ресурсов с Донбасса".

Россияне могут прибегнуть к подобным имитационным операциям с привлечением нескольких батальонов и на Сумском, и на Черниговском направлениях, добавляет Самусь. "Но вряд ли это будут какие-то операции с претензией на заход в глубину Украины", – подчеркивает он.

"Масштабно наступать на Сумскую область РФ сейчас нечем, – соглашается Кевлюк. – Им не хватает сил даже взять Волчанск".

По его мнению, харьковский поход был попыткой Сергея Шойгу сохранить должность министра обороны России.

Во время этой попытки российское командование оказалось перед выбором: "одолжить" войска с Купянского и Лиманского направлений, остановив там наступление, или привлечь к боям в Харьковской области 138-ю отдельную мотострелковую бригаду с Сумского направления.

138-я бригада уже под Волчанском – украинские защитники взяли первых пленных из ее состава. Это значит, что теперь россияне на Сумскую область могут "смотреть только в бинокль", убежден Кевлюк.

"Шойгу должность не сохранил, – добавляет полковник запаса. – Вся военная власть – у [начальника генштаба] Герасимова. Он военный прагматик, поэтому будет давление на Волчанск и не будет никаких Сум".

"Могут повторить"? Чего ждать дальше

Поход на Харьков должен был заставить украинское командование перекинуть резервы с Донбасса, напоминает Самусь: "Растянуть украинские резервы на дополнительные сотни километров, чтобы командованию было тяжело осуществлять оборону Донбасса".

За счет боев в Харьковской области войска РФ расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров, пытаясь заставить Украину задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва, говорит главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Фото: Генштаб ВСУ

Но риски для северных областей остаются высокими. Пример харьковской операции может вдохновить россиян на повторение подобных операций в Сумской и Черниговской областях, предупреждает LIGA.net военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.

Добавляет, что этому способствует запрет партнеров наносить удары по российской территории западным вооружением. Это политическое ограничение защищает логистические цепочки россиян на этом направлении.

"Российское командование увидело, что относительно легко можно собрать свои силы, без угрозы удара по ним где-то на глубине большей, чем дальность средств украинской реактивной артиллерии, и создать хотя бы небольшие плацдармы, за счет которых они могут растянуть наши силы, – объясняет Мельник. – Это может привести к ослаблению украинской обороны по всей линии фронта".

Поэтому даже если эти операции не планировались раньше, сейчас российское командование серьезно задумалось над повторением харьковского опыта, считает военный эксперт Центра Разумкова.

"Если россияне увидят возможность достижения оперативных успехов, опрокинуть на это направление резервы для подкрепления и попытаться пойти в наступление на оперативную глубину – вопрос недель", – говорит он.

Украинское командование осознает угрозу и должно действовать на упреждение, добавляет Мельник. Этими словами ситуацию описывают и собеседники LIGA.net в Минобороны и Генеральном штабе.

Последние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Великобритании Дэвида Кэмерона, что Украина сама решает, как вести эту войну и использовать переданное оружие, оставляют надежду, что Украину не будут принуждать придерживаться наложенных политических оговорок, говорит Мельник.

Президент во время встречи с журналистами подчеркнул, что никаких запретов быть не должно: "Это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Это – защита".

Отсутствие подобных ограничений увеличит возможности украинских защитников. Это важно. Как говорит главнокомандующий Сырский, "предстоят тяжелые бои, и враг к этому готовится".