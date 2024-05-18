"Можуть лише дивитися у бінокль". Чи буде новий наступ на Суми і на що здатна РФ

Сумський напрямок може бути наступним для атаки Росії. Після того, як російські війська прорвалися до Харківської області на Вовчанськ, про ризик ворожого наступу на Сумщину та Чернігівщину попередили і президент Володимир Зеленський, і голова української розвідки Кирило Буданов.

Враховуючи становище російських окупаційних військ у Харківській області – у бік Сумської вони поки що можуть "максимум дивитися в бінокль", переконує LIGA.net аналітик Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк.

Однак не виключено, що Росія спробує розпочати операцію на півночі "без претензій на захід углиб України", аби розтягнути Сили оборони на додаткові сотні кілометрів та змусити українське командування перекинути резерви з Донбасу.

Що відбувається на північних кордонах України, скільки там військ і чи буде новий наступ на Сумську та Чернігівську області – коротко.

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"Сил недостатньо". Яка ситуація на півночі України

За словами голови Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, росіяни спланували в прикордонні Сумської області операцію, подібну до Харківської:

"Невеликі угруповання сил вони утримують у прикордонні (місто Суджа з боку РФ), але ситуація поки не дозволила їм розпочати активні дії".

Обстріли на напрямку Сумської та Чернігівської областей щоденні, ворог проводить диверсійно-розвідувальні дії, каже LIGA.net представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Обстрілюють не лише засобами артилерії, а й бронетехніки, танків. Тримаючи певні сили навпроти території України, ворог у тому числі застосовує бронетехніку, яка може переміщатися у напрямку нашого кордону", – розповідає Демченко.

Прикордонники поки що не фіксують на цих напрямках різкого збільшення російського угруповання по той бік кордону.

Раніше повідомлялося, що йдеться про угруповання чисельністю приблизно 30 000 осіб навпроти кожної області.

"Навіть незважаючи на недостатню кількість сил для досягнення будь-якої стратегічної мети, будь-якої миті ворог може їх використати для тактичного удару в цих напрямках, щоб спробувати відтягнути підрозділи Сил оборони", – вважає Демченко.

Поки що російських військових не вистачає для проведення масштабного наступу на Сумську область, каже речник оперативно-тактичного угруповання військ "Північ" Вадим Мисник.

Чи можливий новий наступ Росії на Суми

Росіяни замислювалися атакувати у напрямку Сумської області у комплексі з Харківською, каже керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. "Але в цих діях вони дуже залежні від власних результатів у Харківській області, – пояснює він. – Поки що в прикордонні Харківщини вони не досягли раніше запланованих цілей. Це прямо впливає на їхні плани щодо Сумщини".

Прикордоння Харківської області, травень 2024 року (Фото: GEORGE IVANCHENKO/EPA)

За тиждень, що минув з початку операції росіян у Харківській області, найглибша точка просування ворога, за словами президента Володимира Зеленського, становить 10 км.

ВСУ зупинили активне просування окупантів територією Харківської області, проте поки що не вдалося стабілізувати лінію фронту, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Все це імітація великого наступу росіян на Харків, переконує директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. І вона провалилася, говорить військовий аналітик:

"Росія не досягла своїх цілей. ЗСУ нейтралізували цю загрозу без перетягування ресурсів із Донбасу".

Росіяни можуть вдатися до подібних імітаційних операцій із залученням кількох батальйонів і на Сумському, і на Чернігівському напрямках, додає Самусь. "Але навряд чи це будуть якісь операції із претензією на захід у глибину України", – наголошує він.

"Масштабно наступати на Сумщину РФ зараз нема чим, – погоджується Кевлюк. – Їм не вистачає сил навіть взяти Вовчанськ".

На його думку, харківський похід був спробою Сергія Шойгу зберегти посаду міністра оборони Росії.

Під час цієї спроби російське командування опинилося перед вибором: "позичити" війська з Куп'янського та Лиманського напрямків, зупинивши там наступ, або залучити до боїв на Харківщині 138-му окрему мотострілецьку бригаду із Сумського напрямку.

138-ма бригада вже під Вовчанськом – українські захисники взяли перших полонених із її складу. Це означає, що тепер росіяни на Сумщину можуть "дивитися лише у бінокль", переконаний Кевлюк.

"Шойгу посаду не зберіг, – додає полковник запасу. – Вся військова влада – у [начальника генштабу] Герасимова. Він військовий прагматик, тому буде тиск на Вовчанськ і не буде жодних Сум".

"Можуть повторити"? Чого чекати далі

Похід на Харків мав змусити українське командування перетягувати резерви з Донбасу, нагадує Самусь: "Розтягнути українські резерви на додаткові сотні кілометрів, щоб командуванню було важко здійснювати оборону Донбасу".

Внаслідок боїв у Харківській області війська РФ розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, намагаючись змусити Україну залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву, каже головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Фото: Генштаб ЗСУ

Але ризики для північних областей залишаються високими. Приклад харківської операції може надихнути росіян на повторення подібних операцій на Сумщині та Чернігівщині, попереджає LIGA.net військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник.

Додає, що цьому сприяє заборона партнерів завдавати ударів по російській території західним озброєнням. Це політичне обмеження захищає логістичні ланцюжки росіян на цьому напрямку.

"Російське командування побачило, що відносно легко можна зібрати свої сили, без загрози їхнього ураження десь на глибині, більшій від дальності засобів української реактивної артилерії, і створити хоча б невеликі плацдарми, за рахунок яких вони можуть розтягнути наші сили, – пояснює Мельник. – Це може призвести до послаблення української оборони на всій лінії фронту".

Тому навіть якщо ці операції не планувалися раніше, зараз російське командування серйозно задумалося над повторенням харківського досвіду, вважає військовий експерт Центру Разумкова.

"Якщо росіяни побачать можливість досягнення оперативних успіхів, перекинути на цей напрямок резерви для підкріплення та спробувати піти у наступ на оперативну глибину – питання тижнів", – говорить він.

Українське командування усвідомлює загрозу та має діяти на попередження, додає Мельник. Цими словами ситуацію описують і співрозмовники LIGA.net у Міноборони та Генеральному штабі.

Останні заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони Великої Британії Девіда Кемерона, що Україна сама вирішує, як вести цю війну і використовувати передану зброю, залишають надію, що Україну не примушуватимуть дотримуватися політичних застережень, каже Мельник.

Президент під час зустрічі з журналістами наголосив, що ніяких заборон бути не повинно: "Це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це захист".

Відсутність таких обмежень збільшить можливості українських захисників. Це важливо. Як каже головнокомандувач Сирський, "мають бути важкі бої, і ворог до цього готується".