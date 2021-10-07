Монобольшинство не прошло испытание Разумковым. Как Рада избавилась от спикера

Сегодня Верховная Рада отозвала спикера парламента Дмитрия Разумкова с должности. Это решение стало развязкой борьбы между ним и Офисом президента Владимира Зеленского. "Слугам" не хватило собственных сил во время голосования. На помощь пришли Батькивщина, За будущее, Довира, отколовшаяся часть Голоса и внефракционные законодатели. Депутат СН Людмила Буймистер, проголосовавшая против, в комментарии LIGA.net называет произошедшее "политиканством" и "формированием альянса с олигархическими группами". А нардеп СН Мокан считает, что правовых оснований для снятия Разумкова не было.

Вместо Разумкова спикером может стать Руслан Стефанчук. А экс-председатель теперь планирует сосредоточиться на собственном политическом проекте. В руководстве СН говорят LIGA.net, что "не собираются делать ему подарков", исключая бунтарей из фракции, а также считают, что шансов на самостоятельный политический успех у Разумкова не очень много.

Как проходила отставка Разумкова, как это скажется на работе парламента и что дальше – рассказывает LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Сегодня Верховная Рада проголосовала за отзыв Разумкова с должности спикера парламента. Перед голосованием экс-спикер выступил с речью, в которой обвинил команду Зеленского в отходе от предвыборных принципов. По его мнению, принцип демократии и права народа стал принципом власти большинства, принцип верховенства права заменился политической целесообразностью, принцип права на собственную позицию и свободу слова заменил принцип "кто не с нами, тот против нас", принцип закон один для всех стал принципом "друзьям все, врагам закон".

Парламент должен оставаться субъектной институцией, иначе это путь к утрате демократии, к узурпации власти и к утрате парламентаризма, – сказал Дмитрий Разумков.

Его речь не возымела эффекта на депутатов. За проголосовали 284 депутата, против – 74, воздержались – шестеро, не голосовали – 24. Заседание по отставке вел нардеп СН Даниил Гетманцев, который не подписывал обращение об отзыве спикера, но дал голос в поддержку отставки.

Фракция СН не смогла своими силами принять решение. За отставку голоса дали лишь 215 нардепов. На помощь им пришли:

Батькивщина – 20 голосов за, один против;

За будущее – 19 за;

Голос – шесть за, восемь – против, трое не голосовали (за голосовали депутаты партии, которые ранее вышли из нее);

Доверие – 18 за, один воздержался, один не голосовал;

внефракционные – шесть за, восемь против, один воздержался и один не голосовал.

Ранее в Батькивщине публично выступали против снятия Разумкова. 6 октября Соболев в интервью Cуспільному назвал вопрос отставки "аморальным и нелогичным". При этом он всячески избегал ответа на вопрос, будет ли Батькивщина голосовать за это. В итоге партия Тимошенко, и в частности Соболев, поддержала снятие спикера с должности. Объясняя это, нардеп сказал телеканалу "Дом", что они поддержали отставку Разумкова, поскольку она якобы "приближает парламентские досрочные выборы". Также в партии говорят, что таким образом дали оценку деятельности СН за прошедшие два года.

Лидер фракции СН Давид Арахамия назвал голосование Батькивщины "неожиданным". Он предположил, что цель партии Тимошенко – построить "нормальный политический диалог" с новым руководством Рады: "Потому что всегда по ветру играть – это признак опытной политики". При этом Арахамия отверг, что они могут создать коалицию.

Разумков говорит, что еще утром знал, что Батькивщина проголосует: "Я думаю, мы увидели новую коалицию – партии СН и Батькивщина. СНБ будет... Я знаю, как их "убеждали", чтобы они нажали зеленую (кнопку. – Ред.)… Но у кого-то хватает стержня не ломаться, и с такими людьми мне по пути".

Экс-спикер поблагодарил депутатов, которые не голосовали за его отставку. В СН таких нардепов семеро. В частности, против была нардеп монобольшинства Людмила Буймистер.

Устраивать политический кризис на ровном месте, снимать спикера парламента из-за соблюдения процедур – это очень безответственно, – говорит нардеп СН Людмила Буймистер.

"Моя позиция очень простая – нужно всегда все делать по закону. Голосовать депутаты тоже должны по закону, поскольку иначе просить у людей выполнять их – это лицемерие. Я считаю, что происходящий в Раде цирк не идет на пользу гражданам", – говорит Буймистер в комментарии LIGA.net.

Еще один нардеп СН, который выступил против снятия спикера, Василий Мокан сказал LIGA.net, что не видел весомых правовых оснований для этой инициативы: "Разумков нормально справлялся со своими обязанностями, согласно полномочиям, предоставленным законодательством. Не было ни коррупционных, ни уголовных правонарушений. Его деятельность не подпадала под правовые основания по неудовлетворительности работы".

"Это вопрос политической целесообразности, на который Рада, безусловно, имеет право, если голосуют 226 нардепов и более. Приняли решение – нужно с гордостью его принять и двигаться дальше. Моя позиция – нажал красную кнопку, поскольку доволен его работой, и считаю, что конкретных оснований для этого не было", – говорит Мокан.

В Офисе президента считают, что события вокруг Разумкова свидетельствуют о "росте политической культуры". Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net говорит, что СН посчитала, что Разумков "отказался от поддержки партийной программы", поэтому "корректно решила возникшую коллизию". Он перечисляет претензии к экс-спикеру, среди которых "агрессивное общение с коллегами по парламенту; появление деструктивных интриг и личных симпатий/антипатий; многочисленные затягивания и несогласованности, которые били по эффективности команды".

"Если член команды выбирает для себя игру за какую-то другую команду, то вполне логично, что он уже не выходит на поле со своей первой командой. Это же политическая аксиома. А СН сегодня только доказала свою политическую зрелость", – резюмировал Подоляк.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Теперь место Разумкова, вероятно, займет Стефанчук. Должность первого вице-спикера отведут главе партии СН Александру Корниенко.

Нардеп СН Никита Потураев сказал LIGA.net, что отставка Разумкова "сугубо технический вопрос", поэтому на работу Рады это никак не повлияет. Одновременно он понадеялся на ускорение реформ, в частности, парламентской.

Об этом же LIGA.net говорят и другие нардепы монобольшинства. Александр Мережко надеется, что избрание Стефанчука положительно скажется на работе Рады, а Ирина Верещук считает, что "хуже не станет". "Отставка спикера стала необходимостью для сохранения единства во фракции и во власти в целом. Поскольку раскол – это плохо для страны. А нам нужны быстрые реформы", – говорит она LIGA.net.

Замглавы фракции СН Евгения Кравчук в комментарии LIGA.net сказала, что голосование по назначению спикера состоится завтра после часа вопросов к правительству. По ее словам, после назначения нового спикера Рада зайдет в "нормальный, стабильный формат работы". А впереди – реформа парламента.

Нас будет ждать модернизация регламента Рады, чтобы все-таки права депутатов на те же правки не превращались в злоупотребление ими, в спамовую атаку, – говорит замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

"Также будет модернизация аппарата Рады, этим займется Корниенко... 18 октября мы обсудим возможные кандидатуры на должность главы аппарата Рады. Разумков отказался ставить это на голосование, и парламент жил больше года без него. С точки зрения работы Рады будет нормальный парламентский процесс без злоупотреблений", – рассказала Кравчук.

Буймистер же считает иначе. Она не ждет ничего положительного от смены руководства: "Мы вторую неделю видим грубые нарушения регламента. Если такие нарушения продолжатся, то это ставит под вопрос выполнение всех заявленных реформ, которые мы обещали людям, идя на выборы".

Мокан говорит, что смена руководства Рады может повлиять на работу парламента: "Посмотрим. Я точно знаю, что Разумков на своей должности максимально пытался придерживаться формата, чтобы парламент работал в рамках процедуры, регламента, чтобы Рада сохраняла субъектность как независимая законодательная институция. Увидим, как будут развиваться события, но определенные риски, что этого (вышеперечисленного. – Ред.) не будет, существуют".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Голосование за отставку Разумкова должно было стать развязкой конфликта между ним и Офисом Зеленского, который начался еще несколько месяцев назад. Но теперь борьба между ними может выйти на новый уровень. На брифинге после голосования Разумков сказал, что остается в политике – будет создавать свою команду и "не собирается на пенсию". Подходящие для этого люди найдутся как в парламенте, так и вне его, уверен он. Сейчас экс-спикера ждет парламентское место "на галерке", возле нардепов Евросолидарности.

Возникает вопрос, ждут ли некоторых нардепов СН санкции за голосование против снятия Разумкова. Собеседник в руководстве фракции монобольшинства говорит LIGA.net, что, вероятно, нет. Там не хотят помогать экс-спикеру в развитии собственного проекта.

Разумков захочет сделать свою группу. Для этого ему нужно, чтобы люди вышли из фракции. Например, нашей. Мы не будем делать ему такого подарка, – говорит собеседник LIGA.net в руководстве фракции СН.

"Все прекрасно понимают, что если исключить мажоритарников из фракции, им не грозит утрата мандата, поэтому они могут быть донорами для группы Разумкова. В случае со списочниками партия может поставить вопрос об отзыве мандата. Мы точно не заинтересованы, чтобы эти кадровые изменения повлияли на работу монобольшинства", – говорит собеседник LIGA.net.

Также Разумков намекал и на собственные президентские амбиции: "Президентские выборы пока не начались. Но раньше все говорили: из председателей Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали". Спикериада заканчивается тем, что некогда одна из главных личностей монобольшинства, вероятно, составит конкуренцию Зеленскому на предстоящих президентских выборах.

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