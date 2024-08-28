Вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредотачивают на границе с Украиной значительное количество личного состава, вооружений и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику. Об этом Министерство иностранных дел Украины заявляет со ссылкой на данные разведки.

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В разведке LIGA.net отмечают, что ситуацию в Беларуси сейчас не комментируют.

РБ, оставаясь в сфере влияния России, постоянно пытается дестабилизировать ситуацию, уточняет LIGA.net представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Учения в Беларуси проходят практически непрерывно, говорит LIGA.net военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. Но в этот раз контекст изменился.

Чем особенны нынешние учения в Гомельской области и чем это грозит – коротко.

"Будут целями для ВСУ". Что происходит в Гомельской области

Скопления беларуских войск и наемников бывшего ЧВК "Вагнер" зафиксированы в Гомельской области вблизи северных границ Украины, говорят в МИД. Проведение учений в пограничной полосе и непосредственной близости с Чернобыльской АЭС создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

"Призываем должностных лиц Республики Беларусь не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы – отвести войска... на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в Беларуси систем огня", – заявили в МИД.

В случае нарушения государственной границы все скопления войск, военные объекты и пути снабжения территории Беларуси "будут законными целями для Вооруженных сил Украины".

Неделей ранее – 18 августа – беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что беларуские военные перебросили к границе с Украиной почти треть армии.

По данным проекта Беларускі Гаюн, передислокация подразделений началась с 10 августа. Численность группировки в Гомельской области составляет не менее 1100 человек.

В непосредственной близости к границе перемещение или масштабное скопление беларуских войск пока не фиксируют, говорят LIGA.net в Госпогранслужбе.

"Не видим близко у нашей границы перемещения техники или личного состава беларуской армии, – уточняет спикер Демченко. – Не могу исключать, что вглубь Беларуси есть определенное количество подразделений и техники. Это демонстрирует сама Беларусь".

Обучение непрерывно, но обстоятельства изменились

Согласно международному праву, Беларусь совершила акт агрессии против Украины, предоставив свою территорию и для российских войск, и для ракетных ударов, и для дроновых атак, напоминает LIGA.net Мельник. То есть речь идет о потенциальных угрозах со стороны не просто недружественной страны, а страны-агрессора в соответствии с нормами международного права.

Разнообразные военные учения в Беларуси после 2022 года проходят практически нон-стоп, добавляет военный эксперт. Но в этот раз что-то вынудило Киев публично отреагировать. "Скорее всего, есть определенная вероятность провокаций", – предполагает Мельник.

Формально эти учения мало чем отличаются от всех предыдущих, говорит эксперт по Беларуси из Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Они также проходят как своеобразный знак поддержки Россией беларуского режима.

Отличие только в географии – сейчас это происходит у границ Украины. И в обстоятельствах – фоном для учений стала операция ВСУ в Курской области.

Беларусь демонстративно вывела технику на учения после обвинений со стороны России, объясняет Тышкевич. Мол, Лукашенко отвел свои войска от границы с Украиной, и это вроде бы позволило Киеву снять несколько бригад, задействованных в Курской операции.

"Сначала лукашенковские пропагандисты попытались отработать эту тему информационно – не помогло, – добавляет Тишкевич. – Поэтому объявили учения".

Чтобы создать видимость противодействия украинским планам, Лукашенко направил небольшие по численности войска на границу, подтверждает LIGA.net живущий в Варшаве беларуский политолог Павел Усов: "Эти силы должны снизить критику из Москвы".

"Отвод беларуских войск совпал с успешным наступлением украинских войск в Курской области. Это совпадение выглядело как высвобождение ресурса для операций Украины в Курской, Белгородской и Брянской областях, – говорит он. – Лукашенко вынужден реагировать, чтобы показать РФ лояльность и желание защищать общие интересы".

При этом Лукашенко реально опасается похожих действий украинцев на своей границе:

"Лукашенко понимает, что войну могут перенести не только на территорию России, но и Беларуси, если у Украины будет такая стратегическая потребность, – говорит Усов. – Поэтому пытается показать, что у него есть ресурсы для такого сценария".

Политическая игра: что будет дальше

Для Украины беларуское направление будет оставаться угрожающим, говорит LIGA.net представитель Государственной пограничной службы. За ситуацией в Беларуси внимательно следит разведка, чтобы силы обороны могли своевременно отреагировать на потенциальные угрозы и усилить соответствующее направление, чтобы дать отпор возможной попытке вторжения.

"В угоду Кремлю Беларусь продолжает вести политику периодического нагнетания ситуации, – добавляет Демченко. – Однако не можем исключать, что Москва однажды дожмет Минск, чтобы он присоединился к войне более масштабно".

Но – не в этот раз, убеждены Тышкевич и Усов.

Эти учения – скорее политическая, чем военная игра, считает Тышкевич. "Учения через неделю-полторы закончатся, войска поедут домой, – прогнозирует он. – Вагнеровцы и дальше будут использоваться в политических разборках. Их немного. Лукашенко превратил их в своих преданных янычар, которые всем обязаны режиму. Бросать их как расходный материал ДРГ в Чернобыльскую зону никто не будет".

Если бы на границе были и 10 000 военных, этого не хватило бы на крупную операцию, соглашается Усов: "У беларусов нет наемников, как в России. Армия состоит из срочников, которые не готовы к войне, не хотят умирать за Путина или Лукашенко".

Даже незначительное участие беларуских войск в войне против Украины будет для Минска более опасным, чем для Киева, отмечает он.

Сейчас любые действия со стороны России или Беларуси могут привести к превентивным ударам ВСУ по беларуским военным объектам – Киев прямо об этом предупреждает, добавляет Усов. И если раньше Украина воздерживалась от острых выпадов в сторону Беларуси, то теперь готова требовать отвести беларуские войска от границы.

"Украина больше не стесняется в требованиях и действиях. Это говорит о психологическом и стратегическом переломе в ВСУ, – говорит Усов. – Лукашенко должен понимать, что война из-за его агрессивных действий может перейти на беларускую землю, что серьезно угрожает режиму".