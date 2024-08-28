Збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують на кордоні з Україною значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою. Про це Міністерство закордонних справ України заявляє із посиланням на дані розвідки.

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У розвідці LIGA.net зазначають, що ситуацію у Білорусі зараз не коментують.

РБ, залишаючись у сфері впливу Росії, постійно намагається дестабілізувати ситуацію, уточнює LIGA.net речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Навчання у Білорусі відбуваються практично безперервно, каже LIGA.net військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник. Але цього разу контекст змінився.

Чим особливі нинішні навчання у Гомельській області та як це загрожує – коротко.

"Будуть цілями для ЗСУ". Що відбувається у Гомельській області

Скупчення білоруських військ та найманців колишньої ПВК "Вагнер" зафіксовані в Гомельській області поблизу північних кордонів України, кажуть в МЗС. Проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до Чорнобильської АЕС створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

"Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили – відвести війська... на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у Білорусі систем вогню", – заявили у МЗС.

У разі порушення державного кордону всі скупчення військ, військові обʼєкти і шляхи постачання на території Білорусі "будуть законними цілями для Збройних сил України".

Тижнем раніше – 18 серпня – білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що білоруські військові перекинули до кордону з Україною майже третину армії.

За даними проєкту Беларускі Гаюн, перекидання підрозділів почалось з 10 серпня. Чисельність угруповання у Гомельській області становить не менше 1 100 осіб.

У безпосередній близькості до кордону переміщення чи масштабного скупчення білоруського війська поки не фіксують, кажуть LIGA.net у Держприкордонслужбі.

"Не бачимо близько біля нашого кордону переміщення техніки чи особового складу білоруської армії, – уточнює речник Демченко. – Не можу виключати, що вглиб Білорусі є певна кількість підрозділів та техніки. Це демонструє сама Білорусь".

Навчання безперервні, але обставини змінились

Згідно із міжнародним правом, Білорусь здійснила акт агресії проти України, надавши свою територію і для російських військ, і для ракетних ударів, і для дронових атак, нагадує LIGA.net Мельник. Тобто йдеться про потенційні загрози зі сторони не просто недружньої країни, а країни-агресора відповідно до норм міжнародного права.

Різноманітні військові навчання у Білорусі після 2022 року відбуваються практично нон-стоп, додає військовий експерт. Але цього разу щось змусило Київ публічно відреагувати. "Скоріш за все, є певна ймовірність провокацій", – припускає Мельник.

Формально ці навчання мало чим відрізняються від усіх попередніх, каже LIGA.net експерт по Білорусі з Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Вони так само проходять як своєрідний знак підтримки Росією білоруського режиму.

Відмінність лише в географії – зараз це відбувається біля кордонів України. Та в обставинах – фоном для навчань стала операція ЗСУ в Курській області.

Білорусь демонстративно вивела техніку на навчання після звинувачень з боку Росії, пояснює Тишкевич. Мовляв, Лукашенко відвів свої війська від кордону з Україною, і це начебто дозволило Києву зняти декілька бригад, які були залучені у Курській операції.

"Спочатку лукашенківські пропагандисти спробували відпрацювати цю тему інформаційно – не допомогло, – додає Тишкевич. – Тому оголосили навчання".

Щоб створити видимість протидії українським планам, Лукашенко спрямував невеликі за чисельністю війська на кордон, підтверджує LIGA.net білоруський політолог, який живе у Варшаві, Павло Усов: "Ці сили мають знизити критику з Москви".

"Відведення білоруських військ збіглося з успішним наступом українських військ у Курській області. Цей збіг виглядав як вивільнення ресурсу для операцій України у Курській, Бєлгородській та Брянській областях, – каже він. – Лукашенко змушений реагувати, щоб показати РФ лояльність та бажання захищати спільні інтереси".

Водночас Лукашенко реально побоюється схожих дій українців на своєму кордоні:

"Лукашенко розуміє, що війну можуть перенести не лише на територію Росії, а й Білорусі, якщо Україна матиме таку стратегічну потребу, – каже Усов. – Тому намагається показати, що в нього є ресурси для такого сценарію".

Політична гра: що буде далі

Для України білоруський напрямок залишатиметься загрозливим, каже LIGA.net речник Державної прикордонної служби. За ситуацією у Білорусі уважно стежить розвідка, щоб сили оборони могли вчасно зреагувати на потенційні загрози і посилити відповідний напрямок, аби дати відсіч можливій спробі вторгнення.

"На догоду Кремлю Білорусь продовжує вести політику періодичного нагнітання ситуації, – додає Демченко. – Проте не можемо виключати, що Москва одного разу дотисне Мінськ, щоб він долучився до війни більш масштабно".

Але – не цього разу, переконані Тишкевич та Усов.

Ці навчання – радше політична, ніж військова гра, вважає Тишкевич. "Навчання за тиждень-півтора закінчаться, війська поїдуть додому, – прогнозує він. – Вагнерівці і надалі будуть використовуватись у політичних розбірках. Їх небагато. Лукашенко перетворив їх на своїх відданих яничарів, які усім завдячують режиму. Кидати як розхідний матеріал ДРГ в Чорнобильську зону ніхто не буде".

Якби на кордоні були й 10 000 військових, цього б не вистачило на велику операцію, погоджується Усов: "У білорусів немає найманців, як у Росії. Армія складається зі строковиків, які не готові до війни, не хочуть вмирати за Путіна чи Лукашенка".

Навіть незначна участь білоруських військ у війні проти України буде для Мінська небезпечнішою, ніж для Києва, зауважує він.

Зараз будь-які дії з боку Росії чи Білорусі можуть призвести до превентивних ударів ЗСУ по білоруських військових об'єктах – Київ прямо про це попереджає, додає Усов. І якщо раніше Україна утримувалася від гострих випадів у білоруський бік, то тепер вона готова вимагати відвести білоруські війська від кордону.

"Україна більше не соромиться у вимогах та діях. Це говорить про психологічний та стратегічний перелом у ЗСУ, – каже Усов. – Лукашенко має розуміти, що війна за його агресивних дій може перейти на білоруську землю, що серйозно загрожує режиму".