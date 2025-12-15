Почему ослабление НАТО создает новые риски для Киева, но не останавливает поставки оружия

Несмотря на то, что период неопределенности в вопросе "окончания войны" продолжается, в течение осени и начала зимы произошли весомые геополитические изменения, которые значительно расшатали и ситуацию вокруг российско-украинской войны. В том смысле, что "горячая фаза" войны украинской нации за независимость может продолжаться еще много месяцев, но может и внезапно прекратиться.

Определенно, по состоянию на завершение 2025 года речь идет не о капитуляции Украины, но, к сожалению, и не о победе. Все где-то посередине.

