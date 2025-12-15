Мнение
Между капитуляцией и победой. Тектонические сдвиги в геополитике меняют шансы Украины
Валентин Бадрак
директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения
Несмотря на то, что период неопределенности в вопросе "окончания войны" продолжается, в течение осени и начала зимы произошли весомые геополитические изменения, которые значительно расшатали и ситуацию вокруг российско-украинской войны. В том смысле, что "горячая фаза" войны украинской нации за независимость может продолжаться еще много месяцев, но может и внезапно прекратиться.
Определенно, по состоянию на завершение 2025 года речь идет не о капитуляции Украины, но, к сожалению, и не о победе. Все где-то посередине.
Читай полный материал по подписке LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии (0)