Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня неожиданно прибыл в Кишинев, чтобы принять участие во втором саммите Европейского политического сообщества. Это мероприятие собрало в Республике Молдова 50 лидеров и чиновников европейских стран.

"До саммита НАТО в Вильнюсе остались считанные недели. Сейчас сторонам нужно "сверить часы" по стратегическим вопросам. Такого глобального масштаба мероприятия до Вильнюсского саммита проходить больше не будет", – объясняет LIGA.net глава Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко (СН).

О чем европейские лидеры говорили на встрече и как это повлияет на саммит НАТО в Вильнюсе – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В начале визита в Молдову президент Украины анонсировал большое количество двусторонних встреч на полях саммита Европейского политического сообщества.

СПРАВКА. Европейское политическое сообщество – это общеевропейский правительственный форум, созданный в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Платформа объединяет европейских лидеров для обсуждения и поиска решений проблем Европы по безопасности, стабильности и энергетической устойчивости.

"Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию Patriot. ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", – сказал президент Украины. Зеленский, в частности, встретился с президентом Еврокомиссии, лидерами Молдовы, Албании и Северной Македонии, Румынии.

Ключевые вопросы всех этих встреч – наращивание поддержки Украины на пути к ЕС и НАТО и противодействие агрессии России.

На неформальной встрече с лидерами европейских стран в рамках коалиции истребителей Зеленский обсудил практические вопросы, связанные с началом тренировки украинских пилотов на F-16 и на самолетах других типов. Стороны договорились начать этот процесс в ближайшее время.

Во время выступления на саммите Зеленский сказал: все граничащие с Россией государства должны как можно быстрее присоединиться к ЕС и НАТО. Иначе для них существуют только два варианта развития событий – открытая война или оккупация. Потому что когда гарантий безопасности нет, есть только гарантии войны.

Европе нужно осознать, что российская агрессия шире, чем вторжение в Украину, и продолжение 30-летней оккупации Кремлем части Молдовы это подтверждает, подчеркнул президент Украины.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Украина должна постоянно использовать все возможности, чтобы донести свою позицию Западу. Но возможности сделать это на форумах такого масштаба больше не будет, говорит Мережко.

Чтобы получить на Вильнюсском саммите положительные для себя решения, Украина нуждается в поддержке всех стран-членов НАТО.

"Представители всех этих стран присутствуют на саммите в Молдове, – говорит он. – Это одна из последних возможностей на наиболее высоком уровне собраться, представить позицию Украины и получить политическую поддержку со стороны глав государств".

Совместную позицию относительно членства Украины в Альянсе до сих пор четко не сформулировали. Это видно из заявлений, звучавших сегодня на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Глава МИД Франции Катрин Колонна в кулуарах министерской встречи рассказала: Франция хочет, чтобы Украина поскорее получила четкий план вступления в НАТО. Но она не уверена, будут ли в этом плане точные даты, "поскольку есть еще много моментов, которые нужно обсудить".

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что "очевидно, мы не можем говорить о принятии нового члена в разгар войны".

Вопрос о принятии Украины в НАТО слишком затянулся, надежды на вступление отодвигаются, и это разочаровывает не только борющихся за свободу солдат, но и весь народ Украины, заявил Зеленский в Молдове.

Важным направлением противодействия российской агрессии в Украине для стран Европы является полная защита "от российского террора прежде всего на земле, но также в небе", добавил глава государства.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11 и 12 июля. Там Украина рассчитывает получить приглашение на членство в НАТО. К этим же датам Украина готовит саммит мира для реализации украинской формулы мира.

"Этот год для решений. Летом в Вильнюсе на саммите НАТО нужно четкое приглашение Украины к членству в НАТО, – заявил Зеленский. – Осенью нужно четкое решение о нашем вступлении в ЕС. Готовим и саммит мира, который направит мировое большинство к реализации нашей формулы мира. Это – глобальная потребность".

Позитивные решения для Украины станут положительными решениями и основой для всех, говорит он: "Очевидно – для Молдовы. Это очень важно. В перспективе – для Грузии. Не сомневаюсь, что и со временем и для Беларуси. А значит, и для европейского мира".

Альянс пока сосредоточивается на помощи Украине для окончания войны, заверил после встречи с главами МИД в Осло генсек НАТО Йенс Столтенберг. С конкретными деталями гарантий безопасности для Украины после войны страны НАТО пока не определились.

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Хотя сам факт того, что в политическом дискурсе громче зазвучал термин "гарантии безопасности" – это уже прогресс, говорит Мережко LIGA.net.

Оптимальным вариантом для Украины, по его личному мнению, может стать модель присоединения к НАТО Финляндии: "Нужно определиться со странами-гарантами. Моя личная точка зрения: это должны быть США и наиболее значимые государства Европы – Германия, Франция, Великобритания".

Если же говорить о гарантиях безопасности, к которым стремится Украина, то сейчас в первую очередь речь идет об усилении военно-технической поддержки.

"Нас интересуют гарантии, связанные с оказанием военно-технической помощи, усиление этой помощи. Возможно, даже ядерная гарантия, это было бы важно, – говорит Мережко. – Но это щепетильный вопрос, нуждающийся в дополнительной проработке и консультациях".

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