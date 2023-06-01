Президент України Володимир Зеленський 1 червня неочікувано прибув до Кишинева, щоб взяти участь у другому саміті Європейської політичної спільноти. Цей захід зібрав у Республіці Молдова 50 лідерів і високопосадовців європейських країн.

"До саміту НАТО у Вільнюсі лишились лічені тижні. Зараз сторонам потрібно "звірити годинники" зі стратегічних питань. Такого глобального масштабу заходи до Вільнюського саміту відбуватись більше не будуть", – пояснює LIGA.net голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (СН).

Про що європейські лідери говорили на зустрічі та як це вплине на саміт НАТО у Вільнюсі – коротко на LIGA.net.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

ЩО СТАЛОСЬ. На початку свого візиту до Молдови президент України анонсував велику кількість двосторонніх зустрічей на полях саміту Європейського політичного співтовариства.

ДОВІДКА. Європейська політична спільнота – це загальноєвропейський урядовий форум, створений 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Платформа об'єднує європейських лідерів для обговорення та пошуку розв'язання проблем Європи у безпеці, стабільності та енергетичній стійкості.

"Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію Patriot. ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", – сказав президент України. Зеленський, зокрема, зустрівся з президентом Єврокомісії, лідерами Молдови, Албанії та Північної Македонії, Румунії.

Ключові питання всіх цих зустрічей – нарощування підтримки України на шляху до ЄС і НАТО та протидія агресії Росії.

На неформальній зустрічі з лідерами європейських країн у межах коаліції винищувачів Зеленський обговорив практичні питання, пов’язані з початком тренування українських пілотів на F-16 та літаках інших типів. Сторони домовилися почати цей процес найближчим часом.

Під час виступу на саміті Зеленський сказав: всі держави, які межують із Росією, мають якнайшвидше приєднатися до ЄС і НАТО. Інакше для них є тільки два варіанти розвитку подій – відкрита війна або окупація. Тому що коли гарантій безпеки немає, "є лише гарантії війни".

Європі потрібно усвідомити, що російська агресія ширша, ніж лише вторгнення в Україну, і продовження 30-тирічної окупації Кремлем частини Молдови це підтверджує, наголосив президент України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Україна має постійно використовувати всі можливості, аби донести свою позицію до Заходу. Але можливості зробити це на форумах такого масштабу більше не буде, каже Мережко.

Щоб отримати на Вільнюському саміті позитивні для себе рішення, Україна потребує підтримки всіх країн-членів НАТО.

"Представники всіх цих країн присутні на саміті у Молдові, – каже він. – Це – одна з останніх можливостей на найбільш високому рівні зібратися, представити позицію України і отримати політичну підтримку з боку голів держав".

Спільної позиції щодо членства України в Альянсі досі чітко не сформулювали. Це видно з заяв, які лунали сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Глава МЗС Франції Катрін Колонна в кулуарах міністерської зустрічі розповіла: Франція хоче, аби Україна якнайшвидше отримала чіткий план вступу до НАТО. Та вона не впевнена, чи будуть у цьому плані точні дати, "бо є ще багато моментів, які потрібно обговорити".

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що, "очевидно, ми не можемо говорити про прийняття нового члена в розпал війни".

Питання про прийняття України в НАТО надто затягнулося, надії на вступ відсуваються, і це викликає розчарування не лише солдатів, які борються за свободу, а й усього народу України, заявив Зеленський у Молдові.

Важливим напрямом протидії російській агресії в Україні для країн Європи є повний захист "від російського терору, насамперед на землі, але також на небі", додав глава держави.

ЩО ДАЛІ. Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11 та 12 липня. Там Україна розраховує отримати запрошення на членство у НАТО. До цих же дат Україна готує саміт миру для реалізації української формули миру.

"Цей рік для рішень. Влітку у Вільнюсі на саміті НАТО потрібне чітке запрошення України до членства в НАТО, – заявив Зеленський. – Восени потрібне чітке рішення щодо нашого вступу в ЄС. Готуємо й саміт миру, який спрямує світову більшість до реалізації нашої формули миру. Це – глобальна потреба".

Позитивні рішення для України стануть позитивними рішеннями та безпековою основою для всіх, каже він: "Очевидно – для Молдови. Це дуже важливо. У перспективі – для Грузії. Не маю сумнівів, що й з часом і для Білорусі. А отже, і для європейського миру".

Альянс же поки зосереджується на допомозі Україні для закінчення війни, запевнив після зустрічі з главами МЗС в Осло генсек НАТО Єнс Столтенберг. З конкретними деталями гарантій безпеки для України після завершення війни країни НАТО поки не визначилися.

Читайте також: Інтерв'ю | Експілот ВПС США Адам Кінзінгер: F-16 стануть геймченджером. Вселять страх Божий у росіян

Хоча сам факт того, що у політичному дискурсі гучніше зазвучав термін "гарантії безпеки" – це вже прогрес, каже Мережко LIGA.net.

Оптимальним варіантом для України, на його особисту думку, може стати модель приєднання до НАТО Фінляндії: "Потрібно визначитись з країнами-гарантами. Моя особиста точка зору: це мають бути США і найбільш вагомі держави Європи – Німеччина, Франція, Велика Британія".

Якщо ж говорити про гарантії безпеки, яких прагне Україна, то зараз передовсім ідеться про посилення військово-технічної підтримки.

"Нас цікавлять гарантії, пов'язані з наданням військово-технічної допомоги, посилення цієї допомоги. Можливо, навіть ядерна гарантія, це було б важливо, – говорить Мережко. – Але це делікатне питання, яке потребує додаткового опрацювання та консультацій".

Читайте також: Інтерв'ю | Посол при НАТО: Ми не хочемо зависнути у відкритих дверях і ще 20 років чути про Бухарест

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.