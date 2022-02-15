"Мы готовы принять бой". Как власть и армия готовятся к новому возможному вторжению РФ

США и крупнейшие западные партнеры Украины настойчиво предупреждают о реальной угрозе нового военного вторжении России: страны одна за другой отзывают дипломатов и военных инструкторов, а граждан призывают немедленно покинуть Украину.

Месяц назад LIGA.net уже делала большой разбор о том, готов ли Путин атаковать. С тех пор количество войск РФ у границы не уменьшилось, – хотя сегодня из РФ поступил сигнал о начале отвода, но эта информация пока не подтверждена, – и ситуация вокруг Украины только накаляется.

Мы решили разобраться, насколько серьезно Украина относится к опасениям Запада и что предпринимает в политическом и военном секторе, чтобы в случае вторжения ответить достойно: разбор LIGA.net.

ЗЕЛЕНСКИЙ, СНБО, РАДА: КАК РЕАГИРУЕТ ВЛАСТЬ

На момент сообщения в западных СМИ о том, что "вероятной датой вторжения" может стать 16 февраля, Верховная Рада находилась на карантине. А по факту многие депутаты попросту разъехались в отпуск, удлинив себе январские каникулы. 14 февраля за границей находились как минимум 23 нардепа, подсчитал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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В понедельник Зеленский дал сутки депутатам и чиновникам, которые уехали из Украины, чтобы они вернулись в страну к своим обязанностям. А депутатов от Слуги народа попросил пока не покидать Украину.

Полное видеообращение Зеленского и текстовая расшифровка - здесь.

"С медийной точки зрения отдыхающие слуги будут не очень выглядеть", – сказал LIGA.net собеседник в руководстве фракции СН.

Паники среди политической элиты Зеленского нет, заверил LIGA.net один из руководителей Офиса президента: "Просто большинство депутатов по традиции выезжали в межсессионный период за границу".

14 февраля Зеленский собрал "слуг" на Банковой. "На встрече Арахамия заверял, что ситуация – не такая угрожающая, как говорят посольства", – рассказывает LIGA.net один из лидеров фракции. А Зеленский, по его словам, без подробностей убеждал нардепов, что "есть замысел, который мы озвучим потом, чтобы не сорвать сложные процессы".

Во время встречи президент призвал нардепов от Слуги народа поддержать увеличение зарплат военным на 30% с 1 марта.

"Зеленский озвучил крамольную мысль, что часть денег под зарплаты военным придется снять с инфраструктурных проектов. До этого они были "священной коровой", и никто даже не пытался", – рассказывает LIGA.net один из руководителей фракции.

Также, по словам собеседника в СН, Зеленский на фракции сообщил, что США одобрили до $10 млрд прямой помощи Украине. "Ее должны получить в самое ближайшее время. Туда мы включаем около $2 млрд МВФ. И грантовую помощь", – добавил собеседник.

В тот же день, 14 февраля, секретарь СНБО Данилов провел закрытое совещание с военным и силовым руководством страны, а также представителями парламента. Не было только нардепов от ОПЗЖ.

"У ОПЗЖ почти все летали в Москву. Поэтому СБУ под этим предлогом отказали им в доступе в здание СНБО", - объясняет LIGA.net собеседник в руководстве Офиса президента.

Выйдя с совещания, Данилов заявил, что ситуация – полностью под контролем: "Мы не видим, что широкомасштабное наступление России может происходить то ли 16, то ли 17 февраля".

Сегодня после двухнедельного "ковидного карантина" наконец собралась Верховная Рада. В первом чтении принят документ, который исправит серьезную коллизию в законе о нацсопротивлении.

"Сейчас действует норма закона, которая запрещает подразделениям теробороны принимать участие в боевых действиях. Мы это должны исправить", – объяснил LIGA.net автор законопроекта и секретарь комитета по нацбезопасности Роман Костенко (Голос).

Во вторник пять областей выделили деньги на организацию местной ТрО: Кировоградская (2 млн грн), Черниговская (10 млн), Полтавская (20 млн), Винницкая (3 млн) и Черновицкая (5 млн грн).

Все, что делает Банковая, в целом происходит в плановом режиме. Руководство страны считает, что реальной угрозы вторжения нет, и это "геополитические игрища", сообщил собеседник в руководстве ОП.

В окружении Зеленского обсуждают три версии.

Первая – это принуждение Украны к выполнению минских соглашений. Вторая – озвучивая даты, США пытаются утихомирить Путина. Третья версия – идет большая сделка между США и РФ, поэтому они "нагнетают ситуацию, чтобы к этой сделке подвести свои народы".

"Никаких реальных угроз, которые отличались бы от того, что было в ноябре, нет", – объясняет LIGA.net член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский (Слуга народа).

УЧЕНИЯ И МОЩНЫЕ ПЗРК. ЧТО ДЕЛАЕТ АРМИЯ

8 февраля в 13-ти областях Украины начались командно-штабные учения "Заметіль-2022". Они продлятся до конца февраля, но уже сейчас удалось создать группировки на важных направлениях и проверить боеготовность подразделений, сообщил в эфире телеканала ICTV главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он добавил, что практические учения на полигонах начнутся 16 февраля.

В течение месяца от партнеров Украина получила около 2 000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты. Украинские воины уже прошли обучение и готовы использовать весь арсенал средств, заявил министр обороны Алексей Резников.

"Мы прошли войну и должную подготовку. Поэтому готовы встретить врагов, и не с цветами, а со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell!" – заявил Залужный.

По сравнению с 2014 годом Украина значительно увеличила свои мощности и потенциал, говорит LIGA.net военный аналитик и сержант резерва морской пехоты Военно-морских сил Украины Тарас Чмут.

"За счет международной технической помощи мы нарастили наши противотанковые возможности. Огромное количество американских Javelin и британских NLAW позволили перейти с тактического преимущества к стратегическому, – объясняет он. – В случае агрессии РФ количество уничтоженной техники противника будет ощутимым".

Об переданных Украине ПЗРК Piorun и Stinger мы писали здесь.

Также, по словам Чмута, продолжает усиливаться снайперское направление, что означает существенные потери для противника в случае оккупации или полупартизанской войны.

Переданные партнерами Украины ПЗРК вынудят российскую штурмовую авиацию в случае вторжения работать на больших высотах, – что, соответственно, снизит их эффективность, считает он.

По словам нардепа Костенко, на комитете по вопросам нацбезопасности и обороны Залужный докладывал об увеличении дежурств сил ПВО и передислоцировании некоторых частей ПВО в крупные города.

"Руководство ВСУ воспринимает возможные сценарии очень серьезно, – убеждает LIGA.net Алина Фролова, замминистра обороны (2019-2020) и замглавы правления Центра оборонных стратегий. – К беларуской границе переброшены силы, появились войска в Чернобыльской зоне. Практически в каждой части, которая может быть задействована в отработке сценариев, появилось высокоточное оружие ближнего боя".

Фролова оценивает уровень подготовки ВСУ как достаточно высокий: "В Черном и Азовском морях россияне постоянно меняют районы закрытия. В ответ наши военные проводят учения и отрабатывают закрытие прибрежной зоны, что дает возможность контролировать эти районы".

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ЧТО ЕЩЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ И К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ

Практически все собеседники LIGA.net уверены, что сейчас максимальное внимание нужно уделять ТрО и организации планов поведения гражданского населения на случай экстренных ситуаций.

"В этом направлении больше работает инициатива школ и компаний, чем централизованный подход государства, – считает Фролова. – Пока не было экстренной ситуации, все забыли о бомбоубежищах".

По мнению Костенко, нужно доукомплектовать бригады резервистами и более серьезно отнестись к резервистам теробороны.

СПРАВКА. Первый этап развертывания системы ТрО в штате мирного времени предусматривает создание 25 бригад – в каждом облцентре и в Киеве, и более 150 батальонов – в каждом районе, которые войдут в состав этих бригад, рассказали



На втором этапе, – комплектования батальонов и бригад резервистами, – численность должна вырасти до 130 000. Первый этап развертывания системы ТрО в штате мирного времени предусматривает создание 25 бригад – в каждом облцентре и в Киеве, и более 150 батальонов – в каждом районе, которые войдут в состав этих бригад, рассказали LIGA.net в Минобороны. Общая цифра – 10 000 военнослужащих.На втором этапе, – комплектования батальонов и бригад резервистами, – численность должна вырасти до 130 000.

У Зеленского напоминают, что закон о теробороне действует всего полтора месяца. "За это время мы развернули практически во всех пограничных областях бригады теробороны. До конца февраля они будут по всей Украине", – говорит LIGA.net Вениславский. По его словам, парламент будет искать деньги для перераспределения на нужды ТрО.

"Мы должны быть готовы к мобилизации оперативного резерва первой категории и переводу государства на военный строй, включая экономику, социальную сферу и транспорт", – говорит LIGA.net Чмут.

Обычным гражданам Чмут советует окончательно определиться, готовы они воевать или нет: "Если да – сходите в военкомат, проверьте, в какую категорию резерва вы зачислены, и оставьте контакты. Если нет – нужно продумать пути эвакуации в сторону запада Украины".

Собеседники LIGA.net не верят в широкомасштабное наступление РФ.

"У России недостаточно сил, – считает Фролова. – Даже если будут использоваться авиация и артиллерия, наступление захлебнется массовым сопротивлением и обернется для РФ тяжелой затяжной войной. Политической целесообразности на данный момент нет".

В то же время, у России точно есть цель создать напряжение, которое позволит получить более выгодную политическую позицию, добавляет Фролова. В частности, речь об обострении в зоне ООС.

"Украина примет бой. Все зависит от цены, которую готова заплатить РФ. От поддержки, которую мы получим от Запада, – считает Чмут. – И от того, насколько Украина как нация готова отстаивать независимость. В 2014-м нам хватило сил и средств. Думаю, и сейчас все будет хорошо".

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