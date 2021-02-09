Уже неделю Украина живет без телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. В полночь 3 февраля их вещание было прекращено из-за санкций Совета национальной безопасности и обороны против их официального владельца Тараса Козака. Специализирующиеся на расследованиях СМИ неоднократно писали, что реальным владельцем медиа-империи является партнер Козака пророссийский политик Виктор Медведчук.

Телеканалы отстаивали пророссийскую позицию и часто транслировали месседжи российской пропаганды, говорит медиа-аналитик Отар Довженко. Украинский телевизионный регулятор, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, вынес минимум семь предупреждений за различные нарушения законодательства. А что про работу "забаненных" каналов говорят большие данные?

LIGA.net исследовала какую новостную повестку продвигали СМИ Козака-Медведчука, как они писали о важных событиях и ключевых персонах, много ли в их контенте было языка ненависти и пророссийских нарративов.

Как мы считали К сожалению, не существует стенограмм всех эфиров и выступлений политиков на телеканалах, чтобы детально изучить "язык", темы и главные нарративы. Но у этих каналов есть сайты, которые перепаковывали телевизионный контент. Например, треть контента сайта 112, содержало ссылку на контент канала. Мы смогли "скачать" и проанализировали заголовки новостей, размещенные на порталах 112 Украина и NewsOne (сайт телеканала ZIK нам не удалось обработать). Новости у двух каналов мы взяли с самого начала их работы: для 112 Украина октябрь 2013-февраль 2021, NewsOne — апрель 2016-февраль 2021. Для определения тональности мы использовали алгоритм "Достоевский".

Темы и герои

112 Украина свою первую новость опубликовал в октябре 2013. Радио Свобода сообщала, что в канал инвестировал тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко. Но собственником называл себя Андрей Подшипков. В апреле 2018 структура собственности изменилась: сначала каналом владел немец Эдуард Катц, а в декабре канал перешел под контроль Тараса Козака. Телеканал NewsOne Козак купил в октябре 2018.

С 2013 журналисты сайта 112 Украина написали свыше 630 000 публикаций, треть из них — ссылки на видео телеканала. За семь лет главными темами портала была деятельность Порошенко, антитеррористическая операция на Донбассе, решения украинских властей, новости России и США. NewsOne работает с апреля 2016 и опубликовал за это время чуть больше 160 000 материалов. Главные темы не отличаются.

Качество новостей оставляло желать лучшего. Мониторинг Института массовой информации невысоко оценивал соблюдение журналистских стандартов сайтом 112 канала: в последнем отчете за четвертый квартал 2020 года у 112 Украина 32% новостей были написаны с нарушением стандартов (данных о NewsOne и ZIK за последний год не было). Основной проблемой исследователи называли отсутствие баланса в публикациях.

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На 112 самыми популярными политическими деятелями за семь лет стали "бывшие": пятый президент Петр Порошенко, экс-нардеп Надежда Савченко и экс-премьер Владимир Гройсман. Но есть важное уточнение: со сменой владельца в 2018 году резко возросло упоминание Виктора Медведчука.

То же самое произошло на сайте NewsOne: в 2019 году взлет упоминаний Медведчука, что позволило ему войти в ТОП-3 самых цитируемых спикеров этого канала. Больше – только у президентов Порошенко и Владимира Зеленского.

Контекст

Намного важнее не просто темы и личности, о которых рассказывает канал, а то в каком контексте, какими словами и в какой тональности их упоминают. Почти 60% контента на 112 Украина и NewsOne имеют нейтральную окраску (согласно сентимент-анализу, сделанным LIGA.net). По 40% новостей алгоритм определил как скорее негативные. Это очень много, например, у 50 крупнейших СМИ в 2020-м году более 90% контента имели нейтральную окраску.

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Для более детального анализа новостей, LIGA.net провела сентимент-анализ публикаций с упоминанием слов-маркеров, вокруг которых в последние шесть лет ведется информационная война: Украина/украинский, Боевики, "ДНР", "ЛНР", Донбасс, Донецк, Луганск, Крым, "Новороссия", Россия, Киев/киевские, Майдан, Антимайдан, Обстрелы, Война.

Тут все достаточно предсказуемо: война — самая негативная тема. Почти 40% от всех публикаций с "войной" в заголовках. Куда неожиданнее результат у семантического анализа разделов. Самые "негативные" заголовки у ток-шоу Hard Talk с Натальей Влащенко – почти 60%, негатива тут даже больше, чем у рубрики "Аварии"и "Криминал".

Подвох — во мнениях

Общественная организация Детектор Медиа регулярно мониторит контент украинских сайтов и телеканалов. Аналитики организации регулярно фиксировали российские нарративы на каналах 112 Украина, NewsOne и в исполнении самого Медведчука.

Но в вале публикаций не так просто найти антиукраинские месседжи, но они есть. Например, в 2014-2015 годах 112 Украина использовала слово "ополченцы" для описания участников войны на Донбассе со стороны российско-оккупационной армии. Но таких новостей было около 500, "боевиками" их называли чаще — почти 40 000.

Другой отличительный пророссийский нарратив — гражданская война в Украине. На NewsOne и 112 Украина было чуть больше 80 таких заголовков. Редактора сайтов, когда публиковали заголовки с таким посылом, то старались ссылаться на мнения неких экспертов и политиков: "Украина на пороге гражданской войны, мнение Григория Иоффе" или "Когда ссорятся внутри семьи – это первый признак гражданской войны".

Использование мнений и заявлений — ключевой инструмент для создания нужных нарративов на 112 Украина. Наиболее часто повторяемые месседжи — нестабильность Украины, внешнее управление, Украина — недогосударство, угроза государственного переворота, последние месяцы активно качается тема вакцин.

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Вот как это работает на примере ситуации вокруг вакцин и коронавируса. "Власть "надула" Украину на полтора миллиарда евро" или "Шарий: Как может власть, которая разворовала коронавирусный фонд, критиковать Медведчука, который договорился о поставках вакцины в Украину?".

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