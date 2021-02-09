UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Инфовойна | Мы прочитали 800 000 новостей 112 и NewsOne и теперь точно знаем, что с ними не так

Мы прочитали 800 000 новостей 112 и NewsOne и теперь точно знаем, что с ними не так - Фото
Фото: Tatyana Zenkovich/EPA
09.02.2021, 19:16

О чем снимали каналы и писали сайты Козака-Медведчука, кроме Виктора Медведчука, или Как создавался нужный нарратив

Уже неделю Украина живет без телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. В полночь 3 февраля их вещание было прекращено  из-за санкций Совета национальной безопасности и обороны против их официального владельца Тараса Козака. Специализирующиеся на расследованиях СМИ неоднократно писали, что реальным владельцем медиа-империи является партнер Козака пророссийский политик Виктор Медведчук.

Телеканалы отстаивали пророссийскую позицию и часто транслировали месседжи российской пропаганды, говорит медиа-аналитик Отар Довженко. Украинский телевизионный регулятор, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, вынес минимум семь предупреждений за различные нарушения законодательства. А что про работу "забаненных" каналов говорят большие данные?

LIGA.net исследовала какую новостную повестку продвигали СМИ Козака-Медведчука, как они писали о важных событиях и ключевых персонах, много ли в их контенте было языка ненависти и пророссийских нарративов.

Как мы считали

К сожалению, не существует стенограмм всех эфиров и выступлений политиков на телеканалах, чтобы детально изучить "язык", темы и главные нарративы. Но у этих каналов есть сайты, которые перепаковывали телевизионный контент. Например, треть контента сайта 112, содержало ссылку на контент канала. Мы смогли "скачать" и проанализировали заголовки новостей, размещенные на порталах 112 Украина и NewsOne (сайт телеканала ZIK нам не удалось обработать). Новости у двух каналов мы взяли с самого начала их работы: для 112 Украина октябрь 2013-февраль 2021, NewsOne — апрель 2016-февраль 2021. Для определения тональности мы использовали алгоритм "Достоевский".

Темы и герои

112 Украина свою первую новость опубликовал в октябре 2013. Радио Свобода сообщала, что в канал инвестировал тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко. Но собственником называл себя Андрей Подшипков. В апреле 2018 структура собственности изменилась: сначала каналом владел немец Эдуард Катц, а в декабре канал перешел под контроль Тараса Козака. Телеканал NewsOne Козак купил в октябре 2018.

Читайте также
Зеленский объявил войну Медведчуку. За что СНБО "закрыл" рупор Кремля и чем это закончится Зеленский объявил войну Медведчуку. За что СНБО "закрыл" рупор Кремля и чем это закончится

С 2013 журналисты сайта 112 Украина написали свыше 630 000 публикаций, треть из них — ссылки на видео телеканала. За семь лет главными темами портала была деятельность Порошенко, антитеррористическая операция на Донбассе, решения украинских властей, новости России и США. NewsOne работает с апреля 2016 и опубликовал за это время чуть больше 160 000 материалов. Главные темы не отличаются.

Качество новостей оставляло желать лучшего. Мониторинг Института массовой информации невысоко оценивал соблюдение журналистских стандартов сайтом 112 канала: в последнем отчете за четвертый квартал 2020 года у 112 Украина 32% новостей были написаны с нарушением стандартов (данных о NewsOne и ZIK за последний год не было). Основной проблемой исследователи называли отсутствие баланса в публикациях.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На 112 самыми популярными политическими деятелями за семь лет стали "бывшие": пятый президент Петр Порошенко, экс-нардеп Надежда Савченко и экс-премьер Владимир Гройсман. Но есть важное уточнение: со сменой владельца в 2018 году резко возросло упоминание Виктора Медведчука.

То же самое произошло на сайте NewsOne: в 2019 году взлет упоминаний Медведчука, что позволило ему войти в ТОП-3 самых цитируемых спикеров этого канала. Больше – только у президентов Порошенко и Владимира Зеленского.

Контекст

Намного важнее не просто темы и личности, о которых рассказывает канал, а то в каком контексте, какими словами и в какой тональности их упоминают. Почти 60% контента на 112 Украина и NewsOne имеют нейтральную окраску (согласно сентимент-анализу, сделанным LIGA.net). По 40% новостей алгоритм определил как скорее негативные. Это очень много, например, у 50 крупнейших СМИ в 2020-м году более 90% контента имели нейтральную окраску.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Для более детального анализа новостей, LIGA.net провела сентимент-анализ публикаций с упоминанием слов-маркеров, вокруг которых в последние шесть лет ведется информационная война: Украина/украинский, Боевики, "ДНР", "ЛНР", Донбасс, Донецк, Луганск, Крым, "Новороссия", Россия, Киев/киевские, Майдан, Антимайдан, Обстрелы, Война.

Тут все достаточно предсказуемо: война — самая негативная тема. Почти 40% от всех публикаций с "войной" в заголовках. Куда неожиданнее результат у семантического анализа разделов. Самые "негативные" заголовки у ток-шоу Hard Talk с Натальей Влащенко – почти 60%, негатива тут даже больше, чем у рубрики "Аварии"и "Криминал".

Подвох — во мнениях

Общественная организация Детектор Медиа регулярно мониторит контент украинских сайтов и телеканалов. Аналитики организации регулярно фиксировали российские нарративы на каналах 112 Украина, NewsOne и в исполнении самого Медведчука.

Но в вале публикаций не так просто найти антиукраинские месседжи, но они есть. Например, в 2014-2015 годах 112 Украина использовала слово "ополченцы" для описания участников войны на Донбассе со стороны российско-оккупационной армии. Но таких новостей было около 500, "боевиками" их называли чаще — почти 40 000.

Другой отличительный пророссийский нарратив — гражданская война в Украине. На NewsOne и 112 Украина было чуть больше 80 таких заголовков. Редактора сайтов, когда публиковали заголовки с таким посылом, то старались ссылаться на мнения неких экспертов и политиков: "Украина на пороге гражданской войны, мнение Григория Иоффе" или "Когда ссорятся внутри семьи – это первый признак гражданской войны".

Использование мнений и заявлений — ключевой инструмент для создания нужных нарративов на 112 Украина. Наиболее часто повторяемые месседжи — нестабильность Украины, внешнее управление, Украина — недогосударство, угроза государственного переворота, последние месяцы активно качается тема вакцин.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Вот как это работает на примере ситуации вокруг вакцин и коронавируса. "Власть "надула" Украину на полтора миллиарда евро" или "Шарий: Как может власть, которая разворовала коронавирусный фонд, критиковать Медведчука, который договорился о поставках вакцины в Украину?".

Читайте также
Telegram. Как устроена анонимная империя Павла Дурова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
NewsOne виктор медведчук 112 украина санкции против 112 украина и Newsone санкции снбо
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
 