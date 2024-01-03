Содержание:
  1. Нужно больше. Почему оружия всего мира не хватает
  2. Быстро, массово и дешево. Что делать Украине
  3. Сценарии войны на 2024 год. Как обойти риски

"Запад больше не видит в России угроз для Европы", – констатирует в разговоре с LIGA.net отставной вице-маршал Королевских Военно-воздушных сил Шон Белл (Великобритания).

Перспективы предоставления Украине военной помощи в 2024 году выглядят мрачно. Политическая турбулентность вокруг поддержки Запада началась на фоне всемирного дефицита вооружения.

Единственный путь для Украины – наращивать собственное производство и локализовать производства западного вооружения, говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков: "Нет других вариантов, кроме интеграции с западными компаниями и объединения украинских возможностей с западными мощностями. Сейчас – наш шанс".

На этот шанс Украина должна работать уже сейчас. Параллельно – удерживать фронт и истощать врага креативными атаками. В условиях нехватки всего – альтернатива отсутствует.

Как превратить риски 2024 года в возможности – коротко.

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Нужно больше. Почему оружия всего мира не хватает

В январе Украина, скорее всего, получит от США новый пакет помощи. Но тенденция к уменьшению поддержки просматривается уже четко, говорит LIGA.net военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник: "Такой сценарий нужно серьезно рассматривать".

"Мир считает, что у Украины был шанс, но ей не удалось оттеснить россиян, – объясняет LIGA.net Шон Белл. – Есть много других приоритетов. Поддержка будет, но получать ее будет сложнее".

Это происходит на фоне мирового дефицита вооружения, который будет ощущаться как минимум в ближайшее десятилетие.

"Всего – бронемашин, самолетов, зенитно-ракетных комплексов, снарядов, артиллерии, пороха – нужно гораздо больше, чем можно изготовить на планете в принципе. Технологическая база сокращалась в течение 30 лет со времен окончания Холодной войны", – объясняет LIGA.net главный редактор Defense Express Олег Катков.

Скільки артилерійських снарядів Україна отримала від партнерів (Інфографіка: Олександр Чепіга / LIGA.net)
Сколько артиллерийских снарядов Украина получила от партнеров (Инфографика: Александр Чепига / LIGA.net)

На поставки боеприпасов Украине, например, будет влиять мировой дефицит пороха, добавляет LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Многие пороховые производства в Европе сократили. В том числе – из-за их неэкологичности.

"Компания Vista Outdoor – один из ведущих производителей стрелкового оружия и патронов – прямо заявляет, что с порохами есть проблемы, – говорит Кевлюк. – Патронные заводы становились в очередь, чтобы получить капсюли, которых на планете производит всего несколько компаний. В целом цепи производства современного оружия становятся длиннее по многим причинам".

На оружие очередь, добавляет он: "Вряд ли нас пропустят вне ее".

Мир должен изменить подходы к производству, убеждены аналитики Немецкого общества внешней политики. Отказаться от долгой разработки дорогостоящих проектов, вроде нового панъевропейского танка, и производить больше уже существующего вооружения.

"Возникает глобальный вопрос: может ли современная постиндустриальная экономика обеспечить соответствующее количество вооружения, чтобы защищаться от индустриальной экономики", – заключает Катков.

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Быстро, массово и дешево. Что делать Украине

Аналитический центр безопасности GLOBSEC (Словакия) в своем описании наиболее вероятных сценариев войны против России отмечает: Украина нуждается в максимально быстром развертывании собственных производственных возможностей – чтобы уменьшить зависимость от помощи Запада. Несмотря на то, что оно будет происходить в условиях отсутствия всех ресурсов: финансовых, производственных и человеческих.

"Но это действительно единственный путь выживания для Украины", – убеждает LIGA.net Катков.

Первая задача – обслуживание техники, уже переданной союзниками, объясняет Катков: "Возможность ремонтировать ее в Украине – это сокращение времени и упрощение логистики. Это касается всех видов техники и вооружения – и орудий, и артиллерии, и танковой бронетехники".

На этом базисе будут разворачиваться производства новых видов вооружения и военной техники: сначала – средний ремонт, затем – капитальный, затем – модернизация. После этого речь пойдет о локализации производства, уточняет главред Defance Express.

Як змінилася потужність європейського ВПК на прикладі виробництва танків Leopard 2A4 (Інфографіка: Олександр Чепіга/LIGA.net)
Как изменилась мощность европейского ВПК на примере производства танков Leopard 2A4 (Инфографика: Александр Чепига/LIGA.net)

Сейчас большие объемы вооружения и военной техники нельзя заказать просто так – заплатил и забрал готовое. Базовое условие крупных контрактов – высокий уровень локализации, когда часть комплектующих страна-заказчик производит самостоятельно. Потому что разработать некий образец нового вооружения – это не проблема. Проблема в банальном отсутствии производственных мощностей.

"В среднесрочной перспективе Украина как раз и является площадкой, где западные компании могут найти рабочие руки", – говорит Катков.

Добавляет также: нужно принять, что украинские специалисты будут получать меньше, чем американские или европейские. Это одна из причин, почему западные оборонные гиганты будут в этом производстве заинтересованы.

"Украина должна обеспечить лучшие и более выгодные условия для них, чем другие европейские страны. Они не должны столкнуться с особенностями ведения украинского бизнеса, скажем так", – отмечает Катков.

Уже сегодня государство должно заниматься обеспечением всех условий прихода этих компаний, убежден он.

В том числе – готовить людей, добавляет Кевлюк: "Станок сам по себе не будет работать. Современное оружие нуждается в современном парке заводского оборудования. Люди должны уметь с ним работать. Это – годы".

Если украинская оборонная промышленность осознает, что "нужно делать быстро, массово и дешево", то Украина получит "если не все, то, по крайней мере, важное количество необходимого вооружения".

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Сценарии войны на 2024 год. Как обойти риски

Потенциальное сокращение западной помощи означает, что Украина должна переосмыслить средства и методы ведения боевых действий в условиях постоянной нехватки необходимой, считают аналитики GLOBSEC. Эту нехватку можно компенсировать только более эффективным использованием имеющихся ресурсов и лучшей подготовкой личного состава.

По меньшей мере, первую половину года Украина будет проводить стратегическую оборонную операцию, считают опрошенные военные эксперты. Значительных продвижений у Сил обороны, вероятно, не будет, местами они могут даже отступать.

Есть риск, что у части украинского общества это спровоцирует определенное разочарование, предупреждает LIGA.net военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Но на самом деле это будет просто другой формат событий – Украина эти полгода будет накапливать ресурсы для возобновления наступления.

"Еще одна наша цель в этот период – нанесение максимального поражения россиянам, обескровливание и истощение их армии. Иногда мы будем отступать. Но потерять 500 кв. м территории или 10 км – лучше, чем потерять батальон. Особенно, если при этом россияне понесут такие потери, после которых они потом несколько месяцев будут перегруппировываться и зализывать свои раны", – говорит Коваленко.

Українські військові (Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр)
Украинские военные (Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр)

Прогнозировать, когда Украина возобновит наступление, сейчас небезопасно, объясняет Мельник. На это повлияет слишком много факторов: "Если через месяц появится возможность прорыва на каком-то участке фронта – может произойти наступление. Если россияне после выборов объявят очередную крупную мобилизацию и поставят в строй еще миллион, придется и нам корректировать военные планы".

При этом следует ожидать наращивания интенсивности ударов по военным объектам в российских тылах, предполагает Кевлюк.

Генштаб ВСУ уже доказал, что может превращать вызовы в возможности, добавляет Кевлюк: "Господство российского флота в Черном море мы превратили в новые возможности, когда полностью асимметрично загнали вражеский флот по всем норам на восточном побережье".

"Пока идет геноцидная война против Украины, она будет иметь последствия и для самой России. Эти последствия будут расти. Количество инцидентов на военных объектах на территории самой Российской Федерации будет расти", – подтверждает LIGA.net представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Новые возможности для сил обороны часто появляются на неочевидных направлениях, и защитники их используют, добавляет он.

"Возможности дальнейшего вытеснения и уменьшения влияния агрессора на разных направлениях будут. Украина и дальше будет использовать очень нестандартные шаги и решения. Когда – анонс для оккупантов мы делать не будем", – подчеркивает Юсов.

Кевлюк прогнозирует, что в 2024 году тенденция истощения российских сил нестандартными подходами усилится. Кроме стоянок кораблей, особенно интересно будет наблюдать за тем, что будет происходить с российской противовоздушной обороной где-то на расстояниях до 200 км от линии фронта и за аэродромами противника.

"Мы много куда можем достать, — говорит он. – И все это очень существенно влияет на снижение оборонного потенциала противника".

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