"Запад больше не видит в России угроз для Европы", – констатирует в разговоре с LIGA.net отставной вице-маршал Королевских Военно-воздушных сил Шон Белл (Великобритания).

Перспективы предоставления Украине военной помощи в 2024 году выглядят мрачно. Политическая турбулентность вокруг поддержки Запада началась на фоне всемирного дефицита вооружения.

Единственный путь для Украины – наращивать собственное производство и локализовать производства западного вооружения, говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков: "Нет других вариантов, кроме интеграции с западными компаниями и объединения украинских возможностей с западными мощностями. Сейчас – наш шанс".

На этот шанс Украина должна работать уже сейчас. Параллельно – удерживать фронт и истощать врага креативными атаками. В условиях нехватки всего – альтернатива отсутствует.

Как превратить риски 2024 года в возможности – коротко.

Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях

Нужно больше. Почему оружия всего мира не хватает

В январе Украина, скорее всего, получит от США новый пакет помощи. Но тенденция к уменьшению поддержки просматривается уже четко, говорит LIGA.net военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник: "Такой сценарий нужно серьезно рассматривать".

"Мир считает, что у Украины был шанс, но ей не удалось оттеснить россиян, – объясняет LIGA.net Шон Белл. – Есть много других приоритетов. Поддержка будет, но получать ее будет сложнее".

Это происходит на фоне мирового дефицита вооружения, который будет ощущаться как минимум в ближайшее десятилетие.

"Всего – бронемашин, самолетов, зенитно-ракетных комплексов, снарядов, артиллерии, пороха – нужно гораздо больше, чем можно изготовить на планете в принципе. Технологическая база сокращалась в течение 30 лет со времен окончания Холодной войны", – объясняет LIGA.net главный редактор Defense Express Олег Катков.

Сколько артиллерийских снарядов Украина получила от партнеров (Инфографика: Александр Чепига / LIGA.net)

На поставки боеприпасов Украине, например, будет влиять мировой дефицит пороха, добавляет LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Многие пороховые производства в Европе сократили. В том числе – из-за их неэкологичности.

"Компания Vista Outdoor – один из ведущих производителей стрелкового оружия и патронов – прямо заявляет, что с порохами есть проблемы, – говорит Кевлюк. – Патронные заводы становились в очередь, чтобы получить капсюли, которых на планете производит всего несколько компаний. В целом цепи производства современного оружия становятся длиннее по многим причинам".

На оружие очередь, добавляет он: "Вряд ли нас пропустят вне ее".

Мир должен изменить подходы к производству, убеждены аналитики Немецкого общества внешней политики. Отказаться от долгой разработки дорогостоящих проектов, вроде нового панъевропейского танка, и производить больше уже существующего вооружения.

"Возникает глобальный вопрос: может ли современная постиндустриальная экономика обеспечить соответствующее количество вооружения, чтобы защищаться от индустриальной экономики", – заключает Катков.

Быстро, массово и дешево. Что делать Украине

Аналитический центр безопасности GLOBSEC (Словакия) в своем описании наиболее вероятных сценариев войны против России отмечает: Украина нуждается в максимально быстром развертывании собственных производственных возможностей – чтобы уменьшить зависимость от помощи Запада. Несмотря на то, что оно будет происходить в условиях отсутствия всех ресурсов: финансовых, производственных и человеческих.

"Но это действительно единственный путь выживания для Украины", – убеждает LIGA.net Катков.

Первая задача – обслуживание техники, уже переданной союзниками, объясняет Катков: "Возможность ремонтировать ее в Украине – это сокращение времени и упрощение логистики. Это касается всех видов техники и вооружения – и орудий, и артиллерии, и танковой бронетехники".

На этом базисе будут разворачиваться производства новых видов вооружения и военной техники: сначала – средний ремонт, затем – капитальный, затем – модернизация. После этого речь пойдет о локализации производства, уточняет главред Defance Express.

Как изменилась мощность европейского ВПК на примере производства танков Leopard 2A4 (Инфографика: Александр Чепига/LIGA.net)

Сейчас большие объемы вооружения и военной техники нельзя заказать просто так – заплатил и забрал готовое. Базовое условие крупных контрактов – высокий уровень локализации, когда часть комплектующих страна-заказчик производит самостоятельно. Потому что разработать некий образец нового вооружения – это не проблема. Проблема в банальном отсутствии производственных мощностей.

"В среднесрочной перспективе Украина как раз и является площадкой, где западные компании могут найти рабочие руки", – говорит Катков.

Добавляет также: нужно принять, что украинские специалисты будут получать меньше, чем американские или европейские. Это одна из причин, почему западные оборонные гиганты будут в этом производстве заинтересованы.

"Украина должна обеспечить лучшие и более выгодные условия для них, чем другие европейские страны. Они не должны столкнуться с особенностями ведения украинского бизнеса, скажем так", – отмечает Катков.

Уже сегодня государство должно заниматься обеспечением всех условий прихода этих компаний, убежден он.

В том числе – готовить людей, добавляет Кевлюк: "Станок сам по себе не будет работать. Современное оружие нуждается в современном парке заводского оборудования. Люди должны уметь с ним работать. Это – годы".

Если украинская оборонная промышленность осознает, что "нужно делать быстро, массово и дешево", то Украина получит "если не все, то, по крайней мере, важное количество необходимого вооружения".

Сценарии войны на 2024 год. Как обойти риски

Потенциальное сокращение западной помощи означает, что Украина должна переосмыслить средства и методы ведения боевых действий в условиях постоянной нехватки необходимой, считают аналитики GLOBSEC. Эту нехватку можно компенсировать только более эффективным использованием имеющихся ресурсов и лучшей подготовкой личного состава.

По меньшей мере, первую половину года Украина будет проводить стратегическую оборонную операцию, считают опрошенные военные эксперты. Значительных продвижений у Сил обороны, вероятно, не будет, местами они могут даже отступать.

Есть риск, что у части украинского общества это спровоцирует определенное разочарование, предупреждает LIGA.net военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Но на самом деле это будет просто другой формат событий – Украина эти полгода будет накапливать ресурсы для возобновления наступления.

"Еще одна наша цель в этот период – нанесение максимального поражения россиянам, обескровливание и истощение их армии. Иногда мы будем отступать. Но потерять 500 кв. м территории или 10 км – лучше, чем потерять батальон. Особенно, если при этом россияне понесут такие потери, после которых они потом несколько месяцев будут перегруппировываться и зализывать свои раны", – говорит Коваленко.

Украинские военные (Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр)

Прогнозировать, когда Украина возобновит наступление, сейчас небезопасно, объясняет Мельник. На это повлияет слишком много факторов: "Если через месяц появится возможность прорыва на каком-то участке фронта – может произойти наступление. Если россияне после выборов объявят очередную крупную мобилизацию и поставят в строй еще миллион, придется и нам корректировать военные планы".

При этом следует ожидать наращивания интенсивности ударов по военным объектам в российских тылах, предполагает Кевлюк.

Генштаб ВСУ уже доказал, что может превращать вызовы в возможности, добавляет Кевлюк: "Господство российского флота в Черном море мы превратили в новые возможности, когда полностью асимметрично загнали вражеский флот по всем норам на восточном побережье".

"Пока идет геноцидная война против Украины, она будет иметь последствия и для самой России. Эти последствия будут расти. Количество инцидентов на военных объектах на территории самой Российской Федерации будет расти", – подтверждает LIGA.net представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Новые возможности для сил обороны часто появляются на неочевидных направлениях, и защитники их используют, добавляет он.

"Возможности дальнейшего вытеснения и уменьшения влияния агрессора на разных направлениях будут. Украина и дальше будет использовать очень нестандартные шаги и решения. Когда – анонс для оккупантов мы делать не будем", – подчеркивает Юсов.

Кевлюк прогнозирует, что в 2024 году тенденция истощения российских сил нестандартными подходами усилится. Кроме стоянок кораблей, особенно интересно будет наблюдать за тем, что будет происходить с российской противовоздушной обороной где-то на расстояниях до 200 км от линии фронта и за аэродромами противника.

"Мы много куда можем достать, — говорит он. – И все это очень существенно влияет на снижение оборонного потенциала противника".

Читайте также