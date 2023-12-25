У 2024-му Україні доведеться посилити дипломатичну боротьбу за допомогу західних партнерів. Контрнаступ-2023 не виправдав завищених сподівань, увагу від війни з Росією вже зараз відвертає конфлікт на Близькому Сході, а наступного року це робитимуть ще й численні вибори по обидва боки Атлантики.

"Ви бачите з опитувань, що люди у США вже не так захоплені продовженням допомоги Україні, як на початку [повномасштабного] вторгнення", – попереджає LIGA.net Елізабет Хоффман, директорка зі зв'язків з Конгресом та урядом США у CSIS (Вашингтон).

Які виклики чекають на Україну та її партнерів у турбулентному 2024-му, чи буде допомога від США та ЄС? LIGA.net поспілкувалася з аналітиками одних з найбільших think tank США, Британії, Німеччини, Польщі та переказує головне.

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