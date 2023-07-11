США передают Украине кассетные боеприпасы, несмотря на протесты партнеров на Западе – с условием, что ВСУ будут использовать их исключительно по военным целям, а после будет проведено масштабное разминирование.

Не стоит ожидать, что передача кассетных снарядов оживит украинское контрнаступление, говорит LIGA.net полковник Вооруженных Сил Украины, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев. Но они помогут украинским бойцам держать огневое давление.

Обычный осколочно-фугасный боеприпас наносит незначительное поражение на небольшой площади, добавляет директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых: "Кассетный может покрывать плотным суббоеприпасом площадь в радиусе до 300 метров".

Как Украине помогут кассетные боеприпасы и почему не все на Западе поддерживают их передачу – разбиралась LIGA.net.

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КАКИЕ БОЕПРИПАСЫ ПОСТАВЯТ США

В новом пакете помощи США планирует передать Украине кассетные 155-мм снаряды типа DPICM. Это оружие запрещено международными конвенциями, но используется Россией в войне против Украины.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Такой снаряд распадается на десятки более мелких субснарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя годами.



Их применение ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам с 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали.



США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые обладают схожей эффективностью, но не оставляют неразорванных субснарядов.

Киев дал письменные заверения, что кассетные боеприпасы в Украине будут использоваться "очень осторожно, с целью минимизации любого риска для гражданских", говорит советник президента США Джейк Салливан.

"Мы предоставим наши самые современные DPICPM с показателями неисправности, которые, по оценкам, составляют менее 2,35%", – подтвердил замминистра обороны США по политике Колин Каль.

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ЗАМЕНИТЕЛЬ АРТИЛЕРИЙСКИХ БОЕПРИПАСОВ

Украина давно просила подобные боеприпасы, говорит LIGA.net Валерий Рябых.

Эта передача – скорее вынужденная мера. У западных партнеров Украины нет достаточного количества артиллерийских боеприпасов 155-го калибра, говорит LIGA.net Владислав Селезнев: "Их в природе не существует физически. Для того чтобы их изготовить, нужно время".

Масштабные наступательные операции, подобные нашей, проводятся на фоне обеспечения господства авиации над противником, напоминает Рябых.

"Чтобы авиация активно подавляла в воздухе противника, – говорит он. – Чтобы была активная поддержка наступающих на поле боя войск. Этого нет. Силы обороны Украины используют все что возможно. В роли штурмовой авиации сейчас работают артиллерийские системы".

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Вопросы поставок артиллерийских боеприпасов Украине сводятся к тому, что Украине их нужно очень и очень много, напоминает аналитик.

Снаряды DPICPM были разработаны во время холодной войны для противостояния Советскому Союзу. Они лучше справляются с задачами, когда нужно противостоять противнику, который преобладает не качественно, а количественно.

"Обычный осколочно-фугасный боеприпас наносит небольшое поражение на малом радиусе – условно, десятки метров, – объясняет Рябых. – Кассетный, в зависимости от того, на каком расстоянии артиллеристы зададут ему разрыв, может покрывать плотным суббоеприпасом площадь в радиусе до 300 метров".

Кроме того, снаряды DPICPM универсальны – они могут поражать и живую силу, и легкую броню. Их использование позволит снизить потребность в боеприпасах вообще и уменьшить количество необходимых выстрелов для выполнения задач, говорит Рябых. Это значит, что нагрузка на логистику будет меньше, ресурс артиллерийских систем будет не так изнашиваться и больше защитников Украины сохранят свои жизни.

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ ПАРТНЕРЫ ХОТЯТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ DPICPM

Решение США передать кассетные боеприпасы Украине подвергли критике Германия, Испания и Великобритания.

Эти страны являются участниками Конвенции о кассетных боеприпасах (CCM) и обязаны ни в коем случае не применять, не разрабатывать, не распространять и не побуждать к использованию такого вооружения.

"Это – протокольное напоминание, – говорит LIGA.net офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. – Они напоминают, что подписали конвенцию о таком опасном вооружении и призывают к ним присоединиться. Что выглядит несколько странно, учитывая интенсивность войны".

Международная правозащитная организация Human Rights Watch также призвала США не предоставлять Киеву кассетные снаряды.

"Эти боеприпасы некоторым странам мира запрещают к использованию, но Украина не является подписантом этого международного соглашения. Так же, как и Россия. Так же как и США. Мы ничего не нарушаем", – говорит Селезнев.

В долгосрочной перспективе, по словам Рябых, предоставление Украине кассетных снарядов позволит даже снизить минное загрязнение территории. Кассетные боеприпасы, которые Украине передают США, имеют более низкий уровень неразорванности, чем используемые РФ: не более 2,5%.

К тому же, боеприпасы DPICPM теоретически частично можно будет использовать для разминирования территорий.

"В комплексе с другими средствами для разминирования плотно заминированных полей: они позволяют очистить в какой-то мере какую-то территорию и после этого применить уже другие способы", – говорит Рябых.

Министр обороны Алексей Резников уверяет, что Украина будет придерживаться принципов применения кассетных боеприпасов:

применение только для деоккупации своих территорий – Украина не будет обстреливать ими территорию России;

не использование боеприпасов в городской застройке, а только в районах сосредоточения российских войск для прорыва оборонительных линий;

строгий учет применения кассетных снарядов;

территории их применения будут приоритетными для разминирования;

уведомление партнеров об использовании снарядов для отчетности.

Вдоль нашей линии фронта достаточно мест, где их можно применять, не создавая угрозы для гражданского населения, убежден Рябых.

НЕ ВУНДЕРВАФФЕ, НО ОБЛЕГЧЕНИЕ

Кассетные боеприпасы станут освободительным вооружением, которое поможет нанести как можно больше потерь российским оккупантам, говорит Резников.

"Не нужно ожидать, что эти боеприпасы станут вундерваффе, которое сможет оживить контрнаступление Украины, – уточняет Владислав Селезнев. – Но они помогут держать огневое давление России".

Коренным образом изменить ситуацию на фронте помогут истребители F-16 и ракеты ATACMS, добавляет экс-спикер Генштаба.

"Как только мы получим это оружие, у нас будет преимущество на поле боя, – считает Селезнев. – У нас будет возможность системно, методично и интенсивно уничтожать ресурсы врага и прикрывать действия украинских сил обороны как на суше, так и в Черном и Азовском морях".

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