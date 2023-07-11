США передають Україні касетні боєприпаси попри протести партнерів на Заході – з умовою, що ЗСУ використовуватимуть їх виключно по військових цілях, а після буде проведене масштабне розмінування.

Не варто очікувати, що передання касетних снарядів пожвавить український контрнаступ, каже LIGA.net полковник Збройних Сил України, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов. Але вони допоможуть українським бійцям тримати вогневий тиск.

Звичайний осколково-фугасний боєприпас завдає незначне ураження на невеликій площі, додає LIGA.net директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих: "Касетний може покривати щільним суббоєприпасом площу у радіусі до 300 метрів".

Як Україні допоможуть касетні боєприпаси та чому не всі на Заході підтримують їхнє передання – розбиралась LIGA.net.

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ЯКІ БОЄПРИПАСИ ПОСТАЧАТИМУТЬ США

У новому пакеті допомоги США планує передати Україні касетні 155-мм снаряди типу DPICM. Ця зброя заборонена міжнародними конвенціями, але використовується Росією у війні проти України.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Такий снаряд розпадається на десятки дрібніших субснарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою роками.



Їх застосування обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали.



США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу ефективність, але не залишають нерозірваних субснарядів.

Київ надав письмові запевнення, що касетні боєприпаси в Україні використовуватимуться "дуже обережно, з метою мінімізації будь-якого ризику для цивільних", каже радник президента США Джейк Салліван.

"Ми надамо наші найсучасніші DPICPM із показниками несправності, які, за оцінками, становлять менше за 2,35%", — підтвердив заступник міністра оборони США з політики Колін Каль.

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ЗАМІННИК АРТИЛЕРІЙСЬКИХ БОЄПРИПАСІВ

Україна давно просила такі боєприпаси, каже LIGA.net Валерій Рябих.

Це передання – скоріше вимушений захід. Західні партнери України не мають достатньої кількості артилерійських боєприпасів 155-го калібру, говорить LIGA.net Владислав Селезньов: "Їх у природі не існує фізично. Для того, щоби їх виготовити, потрібен час".

Масштабні наступальні операції, подібні до нашої, проводяться на тлі забезпечення панування авіації над противником, нагадує Рябих.

"Щоб авіація активно пригнічувала у повітрі противника, – каже він. – Щоб була активна підтримка військ, які наступають на полі бою. Цього немає. Сили оборони України використовують все що можливо. В ролі штурмової авіації зараз працюють артилерійські системи".

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Питання постачання артилерійських боєприпасів Україні зводяться до того, що Україні їх потрібно дуже і дуже багато, нагадує аналітик.

Снаряди DPICPM були розроблені в часи холодної війни для протистояння Радянському Союзу. Вони найкраще справляються із завданнями, коли потрібно протистояти противнику, який переважає не якісно, а кількісно.

"Звичайний осколково-фугасний боєприпас завдає невелике ураження на малому радіусі – умовно, десятки метрів, – пояснює Рябих. – Касетний, залежно від того, на якій відстані артилеристи зададуть йому розрив, може покривати щільним суббоєприпасом площу у радіусі до 300 метрів".

Крім того, снаряди DPICPM універсальні – вони можуть вражати і живу силу, і легку броню. Їхнє використання дозволить знизити потребу у боєприпасах взагалі та зменшити кількість необхідних пострілів для виконання завдань, каже Рябих. Це означає, що навантаження на логістику буде меншим, ресурс артилерійських систем буде не так зношуватись і більше захисників України збережуть свої життя.

ЧОМУ НЕ ВСІ ПАРТНЕРИ ХОЧУТЬ НАДАВАТИ DPICPM

Рішення США передати касетні боєприпаси Україні розкритикували Німеччина, Іспанія та Велика Британія.

Ці країни є учасницями Конвенції про касетні боєприпаси (CCM) і зобов’язані у жодному разі не застосовувати, не розробляти, не поширювати та не спонукати до використання такого озброєння.

"Це – протокольне нагадування, – каже LIGA.net офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. – Вони нагадують, що підписали конвенцію щодо такого небезпечного озброєння, та закликають до них долучитись. Що виглядає трохи дивно, зважаючи на інтенсивність війни".

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch також закликала США не надавати Києву касетних снарядів.

"Ці боєприпаси деяким країнам світу забороняють до використання, але Україна не є підписантом цієї міжнародної угоди. Так само як і Росія. Так само як і США. Ми нічого не порушуємо", – каже Селезньов.

У довгостроковій перспективі, за словами Рябих, надання Україні касетних снарядів дозволить навіть зменшити мінне забруднення території. Касетні боєприпаси, які Україні передають США, мають нижчий рівень нерозірваності, ніж ті, що використовує РФ: не більше за 2,5%.

До того ж боєприпаси DPICPM, теоретично, частково можна буде використовувати для розмінування територій.

"У комплексі з іншими засобами для розмінування щільно замінованих полів: вони дозволяють очистити певною мірою якусь територію і після цього застосувати вже інші способи", – каже Рябих.

Міністр оборони Олексій Резніков запевнює, що Україна буде дотримуватись принципів застосування касетних боєприпасів:

застосування лише для деокупації своїх територій – Україна не обстрілюватиме ними територію Росії;

невикористаня боєприпасів у міській забудові, а лише в районах зосередження російських військ для прориву ліній оборони;

суворий облік застосування касетних снарядів;

території їх застосування будуть пріоритетними для розмінування;

повідомлення партнерам про використання снарядів для звітності.

Вздовж нашої лінії фронту достатньо місць, де їх можна застосовувати, не створюючи загроз для цивільного населення, переконаний Рябих.

НЕ ВУНДЕРВАФФЕ, АЛЕ ПОЛЕГШЕННЯ

Касетні боєприпаси стануть визвольним озброєнням, яке допоможе завдати якомога більше втрат російським окупантам, каже Резніков.

"Не потрібно очікувати, що ці боєприпаси стануть вундерваффе, яка зможе пожвавити контрнаступ України, – уточнює Владислав Селезньов. – Але вони допоможуть тримати вогневий тиск Росії".

Докорінно змінити ситуацію на фронті допоможуть винищувачі F-16 і ракети ATACMS, додає ексспікер Генштабу.

"Тільки-но ми отримаємо цю зброю, ми матимемо перевагу на полі бою, – вважає Селезньов. – У нас буде можливість системно, методично і інтенсивно нищити ресурси ворога та прикривати дії українських сил оборони як на суходолі, так і в Чорному та Азовському морях".

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