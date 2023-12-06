Новая фаза войны. Заявления военно-политического руководства говорят о том, что Украина переходит к активной обороне.

Это – закономерный шаг в ходе большой и длительной войны, говорит LIGA.net военный обозреватель, майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман. Тем более, что так будет не везде – на Запорожском и Херсонском направлениях Силы обороны продолжат наступательные действия.

Наиболее успешные военные операции Украины в 2022 году были, в том числе, и оборонными, отмечает LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

Что для Украины означает переход к активной обороне – коротко.

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"ТОЛЬКО В КИНО ПОСТОЯННО НАСТУПАЮТ"

Переход к обороне на определенных участках фронта – закономерная цикличность войны, говорит Мельник. Когда после наступления на определенном направлении исчерпывается ресурс, нужно остановиться, стать в оборону, нарастить силы, чтобы продвигаться дальше.

Особенно – когда протяженность линии фронта более 1000 километров.

"Следующая наступательная операция также состоится на одном из отдельных участков. На всех остальных противник будет пытаться делать собственные контратаки. Там, где украинские войска не будут наступать, нужно создать все условия для удержания рубежей", – объясняет он.

"Нельзя наступать постоянно и везде. Это только в фильмах о Второй мировой войне наступление ведется всем фронтом. Да и то, если объективно, то это были лишь определенные участки", – добавляет Мельник.

Силы обороны Украины сейчас не будут переходить в оборону везде, говорит Гетьман: "Мы переходим в оборону на Восточном и Южном фронте, от Купянска до Угледара. В районе Бахмута, Марьинки, Авдеевки враг будет пытаться предпринимать наступательные действия".

Линия обороны – от Купянска до Угледара (Фото: скриншот карты DeepState)

На Запорожском и Херсонском направлениях, по его мнению, украинские защитники будут продолжать наступательные действия с учетом специфики зимнего периода.

Создавать ажиотаж вокруг действий военных или чрезмерно фиксировать внимание общества и партнеров на ограниченных результатах контрнаступления сейчас неуместно, считает Мельник.

По его мнению, пора менять информационную политику и объяснять целесообразность активной обороны. Успехов украинские защитники достигали не только благодаря исключительно лобовым атакам.

"Если брать успешные операции Украины в 2022 году, то на севере – Киевская, Черниговская, Сумская области – это, собственно, была оборонительная операция. Наступательных действий как таковых не было, – говорит Мельник. – Но в результате Россию заставили сделать так называемый "жест доброй воли", который по существу был вынужденным отступлением".

В Киевской области возможности врага сильно ограничили не только перемещение и контратаки защитников, но и мощная фортификация, добавляет Гетьман. Поэтому заявление президента о необходимости усиления защитных сооружений на определенных участках фронта – лишь напоминание для гражданских истины, очевидной для военных.

"Защитники знают, что на Восточном фронте россияне будут пытаться наступать зимой. Силы обороны коммуницируют: мы не дадим им продвинуться, – говорит майор запаса НГУ. – Чтобы лучше держать оборону, защитники нуждаются в окопах, опорных пунктах и блиндажах. Потому что воевать в чистом поле зимой – холодно и неудобно".

"ПУНКТЫ НЕСОКРУШИМОСТИ ДЛЯ ВСУ"

Окопы, блиндажи, долговременные огневые точки сохраняют жизнь и здоровье украинских военных, говорит LIGA.net полковник ВСУ, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев уже неоднократно докладывал, что с февраля 2022 года в северных областях Украины создавалась разветвленная сеть инженерно-фортификационных сооружений, напоминает он.

"Вероятно, сейчас инженерные и фортификационные сооружения будут строиться непосредственно на линии боевого столкновения, согласно фактическому размещению сил обороны", – добавляет Селезнев.

Привлечение частных компаний к созданию инженерных сооружений – это опыт, который следует перенять у врага, говорит Мельник. Требовать, чтобы пехотинец между штурмами еще рыл окопы или строил блиндажи – неэффективное использование военных.

"Те оборонные сооружения, которые построили россияне, созданы частными компаниями, – утверждает военный эксперт из Центра Разумкова. – Они существенно увеличили поставки инженерной техники из Китая. Российское правительство обеспечило гражданские компании военными заказами, чтобы они делали укрепления и копали эти 100-километровые траншеи".

Защитные сооружения – это не только место, где можно укрыться от обстрелов. Это – некий "пункт несокрушимости" для военных, где можно согреться, высушить вещи и поспать, уточняет Гетьман.

Вовлечение техники в такие работы сохраняет силы пехоты, соглашается он. Лопатами люди несколько суток будут копать мерзлую землю для траншеи, которую трактор сделает за несколько часов. Но исключительно инженерные войска на 1000 км линии фронта не успеют построить что-то существенное. Потому привлекать частные компании необходимо.

"Они не должны знать, как построена фортификация, особенно на первой линии, чтобы не было утечек к врагу, – отмечает Гетьман. – Но привлекать их к работам на определенных участках – надо. Например, к строительству рокадных дорог. У нас есть частные компании, которые до войны занимались дорогами. Их опыт сейчас нужен ВСУ".

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