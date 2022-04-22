Нефть из РФ "бодяжат" на танкерах, Путин столкнулся с новой Украиной. Обзор западных медиа

Почему среди немцев так популярны взгляды люмпен-пацифизма, как нефтяные компании пытаются покупать российскую нефть тайком — чтобы не вредить репутации, и как агрессия Москвы сплотила украинцев.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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Business Insider: Российская нефть экспортируется в "неизвестном направлении", покупатели избегают контактов с подсанкционной страной

Все больше и больше российской экспортной нефти обозначается как "назначение неизвестно". Отрасль ищет способы продолжить вести бизнес с Москвой во время войны с Украиной, пишет Business Insider.

В апреле более 11,1 млн баррелей было отправлено в "неизвестном направлении". До российского вторжения подобного не происходило.

Аналитики говорят: эта практика сигнализирует о том, что российская нефть выгружается на суда в море и смешивается с уже имеющейся на этих танкерах нефтью, чтобы скрыть происхождение экспорта.

Трейдеры также сообщили, что на рынке в последнее время появились новые сорта нефти, теперь под названием "латвийская смесь" и "туркменская смесь", содержащие значительное количество российской нефти.

ЕС только обсуждает полное эмбарго на российскую нефть, прямые санкции все еще не введены. Экспорт в страны-члены Евросоюза в этом месяце возобновился после падения в марте. Но некие компании пытаются дистанцироваться от русской нефти и избежать репутационных рисков.

Между тем, российский экспорт в Азию и Средиземноморье даже вырос в апреле, хотя теперь приходится отправлять корабли на значительно большие дистанции, а Китай и Индия покупают российскую нефть со скидкой.

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Der Spiegel: Немецкие люмпен-пацифисты

Немецкое движение за мир всегда было разделено на две части.

С одной стороны — рационалисты, исповедующие просвещенный пацифизм. Он состоит из критического отношения к милитаризму и "романтизации" войны, но при этом отстаивает жесткость в создании необходимых условий для поддержания мира и защиты от агрессии, пишет Der Spiegel.

Другая часть движения — так называемые люмпен-пацифисты. Это глубоко эгоцентрическая идеология, для которой гораздо более важным фактором является гордость за свою морально-нравственную позицию, в отличие от страданий людей.

Люмпен-пацифисты могут не очень хорошо понимать реальность, но они не наивны, как их часто пытаются изображать. Они тщеславны и считают, что их позиции в обществе важнее жизни людей. Они не хотят ничего делать, даже видя ужасы российского вторжения в Украину.

Один из них — комиссар мира евангельской церкви епископ Фридрих Крамер. На вопрос, как реагировать на военные преступления диктатора Путина в Украине, он ответил: "Иногда мы все можем быть только беспомощными зрителями. И, может быть, это хорошо". Кажется, это больше похоже на безразличие.

Для Владимира Путина нет лучших друзей, чем западные лидеры, которые говорят, что Украина — не их дело. Люмпен-пацифисты сейчас наиболее представлены в лице Социал-демократической партии Германии. Епископ Крамер метко подсказывает им, как поступать. Конечно, нельзя поставлять Украине оружие, потому что Путин может это "неверно понять".

Бывший мэр Берлина Михаэль Мюллер, действующий депутат Бундестага, говорит: его удивляют люди, которые призывают передавать Украине тяжелое вооружение "как можно скорее". Интересно, сколько еще нужно тысяч погибших и замученных гражданских, чтобы для Мюллера это было "вовремя"?

Организаторы движений за мир почти не высказывают критики в адрес Кремля, при этом активно осуждают "агрессивное поведение" НАТО.

Некоторые представители движения даже призывают украинцев больше опираться на опыт Махатмы Ганди и его ненасильственной борьбы: выходить на мирные протесты или останавливать российские танки живыми цепями.

И все это — несмотря на доступность многочисленных фото и видеоматериалов с разбомбленным Мариуполем и замученными жителями Бучи.

Politico: Выкованные войной. Украинская идентичность крепнет

В 2014 году все было для России иным. Во время оккупации Крыма Украина почти не сопротивлялась. А битва за захваченные территории Донбасса была плохо организована. Впрочем, армия агрессора, пересекшая границу 24 февраля, встретилась уже с совсем другой Украиной, пишет Politico.

Дело не только в западном вооружении и боевом опыте военных. Отличие было в упорном отказе испугаться и сдать позиции количественно большему и технически лучше оснащенному противнику.

Киев, Харьков, Мариуполь. Подобное происходило всюду. Николаев противостоял агрессору настолько удачно, что россиянам пришлось вернуться в Херсон, где они столкнулись с местными жителями, которые россиянам были не рады.

Для Москвы в этой войне было много разочарований и переломов. Немногие западные эксперты рассчитывали, что Украина сможет успешно продержаться в войне с Россией так долго.

Война сплотила украинцев, этнические и региональные различия преодолены, сформировано новое национальное сознание. Русскоязычные украинцы, увидев разбомбленные города, которые Путин хотел "освободить", массово переходят на украинский язык. Никто так много не сделал для объединения этой нации, как российский диктатор. Для украинцев это не только борьба за идентичность, но и за цивилизационный выбор.

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