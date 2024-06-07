Разрешение наносить удары по территории России даст возможность ввести врага в стратегическую неопределенность, говорит LIGA.net директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. А поступление в Украину самолетов F-16 (с разрешением сбивать воздушные цели над Россией) существенно усилит возможности в защите неба, считает народный депутат Егор Чернев (СН).

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Раньше ситуация была абсурдной, ведь с военной точки зрения "невозможно биться одной рукой, а другую держать за спиной", объясняет LIGA.net директор New Geopolitics Research Network, военный аналитик Михаил Самусь.

По состоянию на 7 июня уже 13 стран Европейского Союза, а также США и Канада предоставили право Украине использовать переданное оружие непосредственно по российской территории. В список стран вошли: Франция (ограничено), Германия (ограничено), Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Швеция, Чехия, Финляндия, Дания, Норвегия, США (ограничено) и Канада.

Также есть три страны, которые категорически отказались разрешать использование своего оружия, – Бельгия, Италия и Испания.

Разрешение на удары – "возвращение к здравому смыслу"

Эти разрешения открывают украинским Силам обороны новые перспективы. В частности, создание "запретной зоны" для противника в случае поражения хотя бы на глубину до 80 км.

Это позволит нарушать работу тылов России и не даст оккупантам возможности комфортно себя чувствовать, пояснил Рябых.

Поэтому разрешение – "возвращение к здравому смыслу и выход из абсурдной ситуации", в которой находилась Украина, когда не могла наносить по врагу превентивные удары, утверждает Самусь.

От HIMARS до Storm Shadow. На какое оружие дают разрешение

До июня Силы обороны применяли украинское оружие по территории России. Например, артиллерию 152-мм и "Грады", рассказал LIGA.net народный депутат из комитета нацбезопасности и обороны, полковник спецназа Роман Костенко (Голос).

Что касается западного оружия – речь идет уже об артиллерийских снарядах 155-мм и об использовании HIMARS и GMLRS снарядов.

Германия позволяет использовать винтовки, если военный находится на границе, реактивные снаряды GMLRS, HIMARS, снаряды типа Excalibur 155-мм и 122-мм, утверждает нардеп.

"Это артиллерия, которая исключительно ни на что не влияет, кроме ситуации на поле боя", – говорит Костенко.

Украину больше всего интересуют разрешения от США на HIMARS, отмечает LIGA.net украинский военный историк Андрей Харук. A также разрешения от любой страны, которая предоставляет дальнобойную артиллерию, а это Франция, Швеция, Польша и Германия.

HIMARS (Фото: EPA/Hannibal Hanschke)

Важно оружие, способное поражать цели не только в приграничных районах, но и глубже, говорит он. А это – французские ракеты SCALP и британские Storm Shadow, дальность которых может достигать до 250 км.

Кроме американских HIMARS, украинские военные могут использовать их немецкий аналог MARS II, акцентирует Чернев.

"Это грозное оружие, которое в определенный момент позволило нам изменить ход войны в нашу пользу. И уже сейчас оно успешно уничтожает дорогостоящие российские системы ПВО и РЭБ в Белгородской области", – добавляет нардеп LIGA.net

РСЗО MARS II предназначена для уничтожения скоплений живой силы и техники врага, артиллерийских батарей, средств ПВО, командных пунктов и узлов связи, а также для дистанционного минирования местности. Состоит из пусковой установки, смонтированной на гусеничном шасси американской боевой машины пехоты М2 Bradley, неуправляемых ракет калибра 240-мм, аппаратуры управления огнем и транспортной машины.

Немецкий канцлер Олаф Шольц не дает разрешения на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus – из-за того, что "реально оценивает их боевую эффективность и боится, что на фоне эффективности SCALP и Storm Shadow их Taurus будут выглядеть бледно и это подорвет их позиции на мировом рынке", считает военный историк Харук.

"Taurus в бою никогда не были опробованы, в отличие от тех же SCALP и Storm Shadow, которые еще до Украины использовались в боях", – говорит он.

Какие горизонты открывают удары с F-16

Разрешение на удары с помощью истребителей F-16 – это внутренний вопрос каждой страны, говорит нардеп Костенко. По мнению Рябых – Нидерланды не возражали, ведь понимают природу российского режима, а относительно позиции Бельгии – она может измениться.

Поступление в Украину самолетов F-16 с разрешением сбивать воздушные цели над территорией России существенно усилит возможности в защите неба, объясняет нардеп Чернев. Дальность ударов с F-16 будет зависеть от типа боеприпасов, которые предоставят Украине союзники.

"Наземные цели – это российские военные аэродромы, склады боеприпасов и ГСМ, НПЗ и нефтебазы, узлы связи, штабы, системы ПВО и РЭБ, другая критическая инфраструктура, которая используется для нужд российской армии", – объясняет он.

Если попытаться экстраполировать истребители F-16, то вряд ли они будут залетать в воздушное пространство над Россией, считает Харук.

Президент Владимир Зеленский встретился с бельгийскими инструкторами истребителей F-16 на аэродроме Мелсбрук (Фото: EPA/Olivier Hoslet)

Эти самолеты являются носителями противорадиолокационных ракет HARM, которые могут запускаться с охотников МИГ-29 и Су-27. В то же время из-за ограниченного функционала запуск с F-16 расширит его, и эти истребители смогут гибко реагировать на тип радара, пояснил Харук.

AGM-88 HARM – американская высокоскоростная тактическая противорадиолокационная ракета класса "воздух-земля", предназначенная для наведения на электронные передатчики радиолокационных систем "земля-воздух". Она может обнаружить, атаковать и уничтожить радиолокационную антенну или передатчик при минимальном участии экипажа.



В 2023 году бывший спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат – американская высокоскоростная тактическая противорадиолокационная ракета класса "воздух-земля", предназначенная для наведения на электронные передатчики радиолокационных систем "земля-воздух". Она может обнаружить, атаковать и уничтожить радиолокационную антенну или передатчик при минимальном участии экипажа.В 2023 году бывший спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат рассказывал о том, что украинские военные уничтожают российские комплексы С-300 и С-400 с помощью этих ракет.

Прежде всего F-16 является охотником, предназначенным для воздушного боя, объяснил Харук. Поэтому если они будут достаточно эффективно действовать в связке с летающими радарами дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, которые предоставляет Швеция, и использовать те же самые ракеты AIM-120 AMRAAM – это будет большой плюс.

Saab 340 – это небольшой двухмоторный пассажирский самолет для региональных авиалиний. Его крейсерская скорость – 520 км в час, максимальная высота полета – 7,5 км, продолжительность полета – около пяти часов, экипаж – шесть человек, среди которых два пилота и четыре оператора РЛС, дальность действия локатора самолета – 450 км. Этих характеристик вполне хватает, чтобы выполнять функцию "глаз в небе".



AIM-120 AMRAAM – управляемая ракета средней дальности, способная применяться при любых погодных условиях и в любое время суток.

F-16 в конфигурации с управляемыми авиационными бомбами могут служить для ударов по аэродромам, расположенным у границ Украины, акцентировал он: "Это может ограничить активность российской авиации и заставить ее оттянуть те же носители КАБов на более отдаленные аэродромы, а это усложнит их применение".

Истребители F-16 не предполагалось применять на территории Российской Федерации, но это разрешение означает, что отдельные самолеты при необходимости смогут залетать на направления, где будет подавлена противовоздушная оборона, добавил военный аналитик Рябых.

LIGA.net обратилась в Воздушные силы Вооруженных Сил Украины относительно того, каким именно западным оружием Силы обороны могут поражать цели на территории России, но в ВС не раскрывают детали.