Дозвіл завдавати ударів по території Росії дасть можливість ввести ворога у стратегічну невизначеність, каже LIGA.net директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих. А надходження до України літаків F-16 (з дозволом збивати повітряні цілі над Росією) суттєво посилить спроможності у захисті неба, вважає народний депутат Єгор Чернєв (СН).

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Раніше ситуація була абсурдною, адже з військового погляду "неможливо битися однією рукою, а іншу тримати за спиною", пояснює LIGA.net директор New Geopolitics Research Network, військовий аналітик Михайло Самусь.

Станом на 7 червня вже 13 країн Європейського Союзу, а також США та Канада надали право Україні використовувати передану зброю безпосередньо по російській території. До списку країн увійшли: Франція (обмежено), Німеччина (обмежено), Велика Британія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Нідерланди, Швеція, Чехія, Фінляндія, Данія, Норвегія, США (обмежено) та Канада.

Також є три країни, які категорично відмовилися надавати дозвіл на використання своєї зброї, – Бельгія, Італія та Іспанія.

Дозвіл на удари – "повернення до здорового глузду"

Ці дозволи відкривають українським Силам оборони нові перспективи. Зокрема, створення "забороненої зони" для противника в разі ураження хоча б на глибину до 80 км.

Це дозволить порушувати роботу тилів Росії та не дасть окупантам можливості комфортно себе почувати, пояснив Рябих.

Тож дозвіл – "повернення до здорового глузду і вихід з абсурдної ситуації", в якій перебувала Україна, коли не могла завдавати по ворогу превентивних ударів, стверджує Самусь.

Від HIMARS до Storm Shadow. На яку зброю дають дозвіл

До червня Сили оборони застосовували українську зброю по території Росії. Наприклад, артилерію 152-мм та "Гради", розповів LIGA.net народний депутат з комітету нацбезпеки та оборони, полковник спецназу Роман Костенко (Голос).

Що стосується західної зброї – йдеться вже про артилерійські снаряди 155-мм і про використання HIMARS та GMLRS снарядів.

Німеччина дозволяє використовувати гвинтівки, якщо військовий перебуває на кордоні, реактивні снаряди GMLRS, HIMARS, снаряди типу Excalibur 155-мм та 122-мм, стверджує нардеп.

"Це артилерія, яка виключно ні на що не впливає, крім як на ситуацію на полі бою", – каже Костенко.

Україну найбільше цікавлять дозволи від США на HIMARS, наголошує LIGA.net український військовий історик Андрій Харук. A також дозволи від будь-якої країни, яка надає далекобійну артилерію, а це Франція, Швеція, Польща та Німеччина.

HIMARS (Фото: EPA/Hannibal Hanschke)

Важлива зброя, здатна вражати цілі не лише в прикордонних районах, а й глибше, каже він. А це – французькі ракети SCALP та британські Storm Shadow, дальність яких може сягати до 250 км.

Окрім американських HIMARS, українські військові можуть використовувати їхній німецький аналог MARS II, акцентує Чернєв.

"Це грізна зброя, яка в певний момент дозволила нам змінити перебіг війни на нашу користь. І вже зараз вона успішно знищує дороговартісні російські системи ППО та РЕБ у Білгородській області", – додає нардеп LIGA.net

РСЗВ MARS ІІ призначена для знищення скупчень живої сили та техніки ворога, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для дистанційного мінування місцевості. Складається з пускової установки, змонтованої на гусеничному шасі американської бойової машини піхоти М2 Bradley, некерованих ракет калібру 240-мм, апаратури управління вогнем та транспортної машини.

Німецький канцлер Олаф Шольц не надає дозвіл на передання Україні далекобійних ракет Taurus – через те, що "реально оцінює їхню бойову ефективність і боїться, що на тлі ефективності SCALP та Storm Shadow їхні Taurus будуть виглядати блідо і це підірве їхні позиції на світовому ринку", вважає військовий історик Харук.

"Taurus в бою ніколи не були випробувані, на відміну від тих же SCALP та Storm Shadow, які ще до України використовувались у боях", – каже він.

Які горизонти відкривають удари з F-16

Дозвіл на удари за допомогою винищувачів F-16 – це внутрішнє питання кожної країни, каже нардеп Костенко. На думку Рябих – Нідерланди не заперечували, адже розуміють природу російського режиму, а щодо позиції Бельгії – вона може змінитися.

Надходження до України літаків F-16 з дозволом збивати повітряні цілі над територією Росії суттєво посилить спроможності у захисті неба, пояснює нардеп Чернєв. Дальність ударів з F-16 залежатиме від типу боєприпасів, які нададуть Україні союзники.

"Наземні цілі – це російські військові аеродроми, склади боєприпасів та ПММ, НПЗ та нафтобази, вузли зв'язку, штаби, системи ППО та РЕБ, інша критична інфраструктура, яка використовується для потреб російської армії", – пояснює він.

Якщо спробувати екстраполювати винищувачі F-16, то навряд чи вони будуть залітати в повітряний простір над Росією, вважає Харук.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з бельгійськими інструкторами винищувачів F-16 на аеродромі Мелсбрук (Фото: EPA/Olivier Hoslet)

Ці літаки є носіями протирадіолокаційних ракет HARM, які можуть запускатися з мисливців МІГ-29 та Су-27. Водночас через обмежений функціонал запуск із F-16 розширить його, й ці винищувачі зможуть гнучко реагувати на тип радара, пояснив Харук.

AGM-88 HARM – американська високошвидкісна тактична протирадіолокаційна ракета класу "повітря-земля", призначена для наведення на електронні передавачі радіолокаційних систем "земля-повітря". Вона може виявити, атакувати та знищити радіолокаційну антену або передавач за мінімальної участі екіпажу.



У 2023 році колишній спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнaт – американська високошвидкісна тактична протирадіолокаційна ракета класу "повітря-земля", призначена для наведення на електронні передавачі радіолокаційних систем "земля-повітря". Вона може виявити, атакувати та знищити радіолокаційну антену або передавач за мінімальної участі екіпажу.У 2023 році колишній спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнaт розповідав про те, що українські військові знищують російські комплекси С-300 та С-400 за допомогою цих ракет.

Перш за все F-16 є мисливцем, призначеним для повітряного бою, пояснив Харук. Тому якщо вони будуть достатньо ефективно діяти у зв'язці з літаючими радарами далекого радіолокаційного виявлення Saab 340, які надає Швеція, і використовувати ті ж самі ракети AIM-120 AMRAAM – це буде великий плюс.

Saab 340 – це невеликий двомоторний пасажирський літак для регіональних авіаліній. Його крейсерська швидкість – 520 км на годину, максимальна висота польоту – 7,5 км, тривалість польоту – близько п’яти годин, екіпаж – шестеро людей, серед яких два пілоти та чотири оператори РЛС, дальність дії локатора літака – 450 км. Цих характеристик цілком вистачає, щоб виконувати функцію "очей у небі".



AIM-120 AMRAAM - керована ракета середньої дальності, здатна застосовуватись за будь-яких погодних умов та часу доби.

F-16 у конфігурації з керованими авіаційними бомбами можуть служити для ударів по аеродромах, розташованих біля кордонів України, акцентував він: "Це може обмежити активність російської авіації та змусити її відтягнути ті ж носії КАБів на більш віддалені аеродроми, а це ускладнить їхнє застосування".

Винищувачі F-16 не передбачалося застосовувати на території Російської Федерації, але цей дозвіл означає, що окремі літаки за потреби зможуть залітати на напрямки, де буде придушена протиповітряна оборона, додав військовий аналітик Рябих.

LIGA.net звернулася до Повітряних сил Збройних Сил України щодо того, якою саме західною зброєю Сили оборони можуть вражати цілі на території Росії, але у ПС не розкривають деталі.