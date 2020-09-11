Непотопляемая пирамида B2B Jewelry, интервью Богдана, ЗАЗ и Renault. Что надо знать утром

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Непотопляемая пирамида: карантин, СБУ, следствие, а B2B Jewelry продолжает работать. Как?

Украина - страна фантастических возможностей для бизнеса, о которых самые свободные экономики могут только мечтать (сегодня как раз обновили индекс). Правда, не для легального бизнеса, который пробует втиснуться в формальные и не очень законы, а для беспредельных пирамидостромтелей, даже не пытающихся камуфлировать деятельность под законную. Речь о b2b jewelry- компания собрала 250 млн с 600 000 украинцев, "заморозилась" на время жесткого карантина, с хорошей миной "перезапустилась" летом, пару недель назад к ней нагрянули СБУшники, основатели под домашним арестом…. А пирамида работает: полсотни магазинов готовы принимать деньги.

Из хороших новостей - украинцы уже деньги не несут, а вкладчики кажется осознали, что они не гениальные инвесторы, а жертвы. Что происходит в крупнейшей финансовой пирамиде за история Украины в нашем тексте. Кстати, повод похвастаться - наша первая статья, в которой мы разоблачили b2b jewelry вошла в шорт лист финалистов лучших расследований. Больше по ссылке.



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"Зеленский вообще не понимает, куда мы катимся". Интервью Андрея Богдана – за минуту

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, кажется, задел очень много впечатлительных сердец. Рыцарь в белом. Некогда даже на Тесле. Он действительно кажется искренним (если не видели интервью - вот ссылка).



Но в этой истории явно проглядывает больше обиды, чем пытается скрыть или не подать виду бывший глава ОП. Делить на два - хорошее правило. Потому что всему есть мотив. Даже если сказанное выглядит правдивым - сказано именно сейчас и именно в такой форме.



Но надо признать: это интервью - событие недели. Мимо нельзя проходить, если вы интересуетесь процессами в стране. У вас нет четырех часов? Мы сделали короткую выдержку. У вас есть время? Идите смотреть больше в мимике и жестах в полной видео-версии интервью Гордона и Богдана. Больше по ссылке.

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ЗАЗ начинает сборку автомобилей группы Renault для Украины

Французская Renault официально заявила о сборке автомобилей в Запорожье. Это хорошая новость. Но есть нюанс. В начале года мы уже писали о сотрудничестве французского концерна с украинским заводом. Тогда речь шла о сборке автомобилей Лада (да, французы контролируют российский АвтоВАЗ). Хотелось бы, чтобы в Запорожье этим не ограничились и на конвейере появились бы действительно технологичные модели, включая электрокары, под производство которых в парламенте сейчас продвигают льготы. Больше по ссылке.

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