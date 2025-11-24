После длительного затишья украинская крылатая ракета "Нептун" вернулся в войну – и довольно громко. Так что теперь этой уникальной разработке отводится особая роль.

Силы обороны Украины поразили "Новороссийск" (пункт базирования кораблей РФ) и еще ряд объектов на территории России, среди которых – очередной нефтеперерабатывающий завод. Ощутимый ущерб нанесен инфраструктуре порта, нефтяному терминалу "Шесхарис", а также пусковой установке ЗРК С-400 и хранилищу российских ракет.

Системная работа над ракетой дает результаты. Но известно о ней до сих пор мало. Сколько модификаций было у украинской крылатой ракеты "Нептун", почему теперь их называют "длинными" и "пузатыми" и насколько они эффективны – разбор LIGA.net.