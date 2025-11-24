Аналітика
Нептун, довгий Нептун, пузатий Нептун. Що відомо про крилаті ракети, які вражають Росію
Валентин Бадрак
директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння
Реєструйся і слухай
Після тривалого затишшя українська крилата ракета "Нептун" повернулася у війну – і доволі гучно. Тож тепер цій унікальній розробці відводиться особлива роль.
Сили оборони України уразили "Новоросійськ" (пункт базування кораблів РФ) та ще низку об'єктів на території Росії, серед яких – черговий нафтопереробний завод. Відчутної шкоди завдано інфраструктурі порту, нафтовому терміналу "Шесхаріс", а також пусковій установці ЗРК С-400 і сховищу російських ракет.
Системна робота над ракетою дає результати. Але відомо про неї досі мало. Скільки модифікацій було в української крилатої ракети "Нептун", чому тепер їх називають "довгими" та "пузатими" і наскільки вони ефективні – розбір LIGA.net.
Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь
Коментарі (0)