Після тривалого затишшя українська крилата ракета "Нептун" повернулася у війну – і доволі гучно. Тож тепер цій унікальній розробці відводиться особлива роль.

Сили оборони України уразили "Новоросійськ" (пункт базування кораблів РФ) та ще низку об'єктів на території Росії, серед яких – черговий нафтопереробний завод. Відчутної шкоди завдано інфраструктурі порту, нафтовому терміналу "Шесхаріс", а також пусковій установці ЗРК С-400 і сховищу російських ракет.

Системна робота над ракетою дає результати. Але відомо про неї досі мало. Скільки модифікацій було в української крилатої ракети "Нептун", чому тепер їх називають "довгими" та "пузатими" і наскільки вони ефективні – розбір LIGA.net.