Президент Дональд Трамп ввел высокие пошлины на иностранные товары практически из всех стран мира, хотя Россию в список не добавил. Особенно остро новые тарифы ощутят те, кто больше всего торгует с США, – Китай, страны ЕС и Юго-Восточной Азии.

Рост тарифов почувствуют и украинские отрасли, которые продавали товары в США, например металлургия. И некоторые компании могут выйти из американского рынка, говорит LIGA.net заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская.

Действия Трампа базируются на незнании законов экономики, добавляет LIGA.net аналитик Экономической экспертной платформы Владимир Дубровский. Основной удар ощутят прежде всего американцы и жители стран, которые введут собственные высокие ответные пошлины. Произойдет разрыв торговых цепочек и глобальный экономический спад.

Разбираемся, для чего Трамп ввел тарифы и чем это грозит.