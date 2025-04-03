Президент Дональд Трамп запровадив високі мита на іноземні товари практично з усіх країн світу, хоча Росію до списку не додав. Особливо гостро нові тарифи відчують ті, хто найбільше торгує зі США, – Китай, країни ЄС та Південно-Східної Азії.

Зростання тарифів відчують й українські галузі, які продавали товари у США, наприклад металургія. І деякі компанії можуть вийти з американського ринку, каже LIGA.net заступниця директорки Європейської бізнес асоціації Світлана Михайловська.

Дії Трампа базуються на невігластві щодо законів економіки, додає LIGA.net старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський. Основний удар відчують передусім американці та жителі країн, які запровадять власні високі мита у відповідь. Відбудеться розрив торгових ланцюжків і глобальний економічний спад.

Розбираємося, для чого Трамп ввів тарифи, і чим це загрожує.