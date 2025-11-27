Российский диктатор Владимир Путин планирует поднять на переговорах с США тему, связанную с подготовкой к ядерным испытаниям – мол, Россия не хочет "оказаться в ситуации, когда США это испытают, а мы еще полтора года будем готовиться".

Почти синхронные заявления Путина и президента США Дональда Трампа о подготовке к новым ядерным испытаниям могут запустить процесс, предвидеть и проконтролировать который будет крайне трудно. Мировое сообщество знает почти все о первых испытаниях в 1945-м. А вот последние атомные взрывы остаются темой, о которой опасно знать, более того – даже рассказывать широкой общественности.