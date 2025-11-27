Російський диктатор Володимир Путін планує підняти на переговорах зі США тему, пов'язану з підготовкою до ядерних випробувань – мовляв, Росія не хоче "опинитися в ситуації, коли США це випробують, а ми ще півтора року будемо готуватися".

Майже синхронні заяви Путіна і президента США Дональда Трампа про підготовку до нових ядерних випробувань можуть запустити процес, передбачити і проконтролювати який буде вкрай важко. Світова спільнота знає майже все про перші випробування у 1945-му. А от останні атомні вибухи залишаються темою, про яку небезпечно знати, ба більше – навіть розповідати на широкий загал.