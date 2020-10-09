Николаев: реванш "русского мира", Украина без МВФ в 2021. Что надо знать утром

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Как Украина будет жить без МВФ в 2021-м

В 2019-ом Зеленскому и Ко неимоверно везло: c экономикой, политикой внутренней и внешней, даже с погодой. Во второй половине 2020-го наступила черная полоса: коронавирус и нарастающая эпидемия, политический раздрай во фракции и приближающийся провал на местных выборах, падение экономики и критическая нехватка денег, дотянуть до конца года. Плохо то, что большинство этих проблем рукотворные и "выкованы" на улице Банковой.

Самая острая проблема – МВФ почти точно не даст денег до конца года, а значит придется недовыполнять бюджет и "одалживать" у 2021 года. Причина – скандалы в НБУ после смены руководства (инициированного Зеленским), "плохой" проект бюджета-2021 (составленный министром, выбранным главой Офиса президента) и "откат" антикоррупционных реформ ("благословленный" президентом). Больше по ссылке.

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Николаев первым на юге сбросил "русский мир". Люди Левочкина-Медведчука готовят реванш

Николаев – очень интересный город. На юге Украины нет более патриотичного бастиона, чем он. Даже мэра в городе выбрали из демократического лагеря, что большая редкость.



Но это случилось уже достаточно много лет назад. Теперь, на грядущих местных выборах, город снова рискует вернуться в болото "русского мира". Очень высокие ставки. Очень много хороших и профессиональных людей, заслуживающих нормальной жизни.



Какой выбор сделает Николаев? И что там сейчас происходит? Почитайте в нашем новом спецпроекте о крупнейших городах юга и востока Украины накануне местных выборов. Больше по ссылке.

Молекулярні ножиці, здатні вирізати шматки генів з клітин: пояснюємо Нобеля 2020 з хімії

Ми – люди – дійшли до етапу, коли знайшли інструменти редагування "поламаних" генів. Нам відкриваються двері до боротьби з раком, спадковими генетичними хворобами, ми можемо покращувати гени рослин, аби вони були стійкішими до негод. І це можливо завдяки Еммануель Шарпентьє та Дженніфер Дудні. Цьогоріч вони отримали Нобеля з хімії. Про фантастику, яка стала реальністю завдяки кропіткій роботі науковців, LIGA.Life розпитала Оксану Півень, докторку біологічних наук та генетикиню. Більше за лінком.

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