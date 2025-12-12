ПОДКАСТ
"Ніхто не зробив для української політичної нації стільки, як Путін". Клімкін питає Лібанову
Україна четвертий рік живе у війні, яка забирає людей, змінює соціальні зв’язки й штовхає мільйони за кордон. Ми тримаємося неймовірною впертістю, але чи вистачить її, щоб побудувати країну майбутнього?
Саме про це говорять у новому випуску "Клімкін питає" дипломат Павло Клімкін та директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.
Цей діалог – спроба пояснити, чому українці змінилися сильніше, ніж ми усвідомлюємо, і чому саме ці зміни визначатимуть все: від моделі післявоєнного відновлення до місця України у світі.
