Україна четвертий рік живе у війні, яка забирає людей, змінює соціальні зв’язки й штовхає мільйони за кордон. Ми тримаємося неймовірною впертістю, але чи вистачить її, щоб побудувати країну майбутнього?

Саме про це говорять у новому випуску "Клімкін питає" дипломат Павло Клімкін та директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Цей діалог – спроба пояснити, чому українці змінилися сильніше, ніж ми усвідомлюємо, і чому саме ці зміни визначатимуть все: від моделі післявоєнного відновлення до місця України у світі.

