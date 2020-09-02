Новые пленки Вовка, Гео Лероса исключили из фракции Слуги народа. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня среда, 2 сентября. Температура от +16 до +33, курс доллара 27.79

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. "Ты думал, мы лохи?". Новые пленки Вовка о связях с Высшим советом правосудия

Безразличие. Безразличие, с которым вся страна проглотила манифест судебной системы, что в Украине нет справедливости, пугает. Высший совет правосудия (ВСП) ЕДИНОГЛАСНО стал на защиту судей ОАСК, в том числе его главы Павла Вовка, и это случилось после того, как каждый украинец мог узнать из прослушки НАБУ, что Вовк и ко занимались чем угодно, только не правосудием.

ВСП даже не рассматривал доказательства НАБУ, сославшись, что подозрения были вручены Вовку и другим как-то не так. Более наглого чистосердечного признания в круговой поруке представить сложно. Но государству и нам - абсолютному большинству украинцев - все равно. Президент молчит, депутаты от Слуги (да и другие) молчат, правительство - как всегда, даже диванные эксперты немногословны, а СМИ об этом упомянули мимоходом. Ведь читателям, зрителям это событие совсем неинтересно. Например, у нас новость о невероятном решении совета правосудия у нас прочитали пару тысяч человек.

Сижу и ломаю голову - как так может быть, мы готовы устраивать революцию из-за несправедливого отношения к одному соотечественнику, а когда шанс на справедливость нагло забирают у всей страны, то нам все равно. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Зеленский слился с системой". Полное заявление Лероса, за которое его исключили

Судебная система в Украине отсутствует. Она полностью парализована коррупцией. Высший совет правосудия, который должен был выступить гарантом справедливости, надежд не оправдал. На справедливость расчитывать в Украине нельзя.



С таким же результатом столкнулся и депутат Слуги народа Гео Лерос, которого вчера исключили из фракции по указанию президента Зеленского. Что сделал Лерос? Выступил с громким публичным заявлением.



И если вы сможете найти ложь в этом заявлении - напишите нам. Возможно депутат действительно сказал неправду. Вот только есть большие сомнения. Лерос сказал, как он видит процессы, которые построил в стране Владимир Зеленский.



Можно ли поспорить с тем, что планов на будущее нет и страна движется в пропасть? Можно ли поспорить с тем, что телефонное право никуда не делось? Или с тем, что суды встали на службу Офису президента?



Так за что исключили Лероса - за правду? Послушайте его выступление и оцените сами. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Покупатель гостиницы Днепр за 1,1 млрд оформляет кредиты в небольших банках

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За успешным проектом стоит команда стартаперов из Киева. CEO Reface Роман Могильный рассказал нам о причинах успеха украинского приложения и о том, как можно заработать на дипфейках. Больше по ссылке.

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