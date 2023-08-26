Новый фаворит Маска. Что говорили об Украине на дебатах кандидатов-республиканцев в США

Потенциальные кандидаты в президенты США от Республиканской партии провели первые дебаты и поспорили по поводу Украине. Наибольшим противником военной помощи был Вивек Рамасвами – новый фаворит американского бизнесмена Илона Маска.

Экс-президент Дональд Трамп предвыборные дебаты проигнорировал.

"Основное заключение – Украине нужно более системно коммуницировать именно с республиканскими кандидатами и избирателями", – говорит LIGA.net глава ОО "Институт американистики" Владислав Фарапонов.

Как прошли первые республиканские дебаты, что говорили об Украине кандидаты в президенты США – разбиралась LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ТРАМПИСТСКОЕ ТРИО

Единственным категорически против поддержки Украины высказывался Вивек Рамасвами, биотех-предприниматель индийского происхождения. Он не имеет политического опыта и неожиданно появился в списке кандидатов. Но, по сводным данным опросов на Five Thirty Eight, уже имеет поддержку 10,3% республиканских избирателей и слова одобрения от Маска.

Помощь Украине – это катастрофически, США нужно защищать себя – в частности, границу с Мексикой, считает Рамасвами. По его мнению, Украина не является приоритетом для США, а помощь толкает Россию в руки Китая.

После дебатов Рамасвами заявил украинскому журналисту Ярышу, что война прекратится прямо сейчас, если Вашингтон прекратит поддержку.

After the GOP Debate, I asked Vivek Ramaswamy why he was against supporting Ukraine. Here's his answer. pic.twitter.com/SRmXLIhwsm — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 24, 2023

Радикальная риторика Рамасвами очень похожа на заявления Трампа, говорит LIGA.net Фарапонов. Если бы рядом стояли Трамп, Рамасвами и Десантис, то давали бы практически одинаковые ответы на некоторые вопросы.

"Это огромная проблема для Республиканской партии уже сейчас, – говорит аналитик. – Я думаю, Рамасвами рассчитывает на серьезное сотрудничество с Трампом. Он откровенно сказал, что Трамп был лучшим президентом XXI века".

Неоднозначно в отношении Украины высказался губернатор Флориды Рон Десантис, который триумфально победил на выборах в штате осенью 2022-го и имеет поддержку 14,8% республиканских избирателей.

Десантис прямо не выступил против Украины, но использовал риторику Трампа времен его президентства – что европейцы должны активизироваться и вносить больший вклад. А США следует обращать внимание на собственные границы с Мексикой, вплоть до отправки туда дополнительных войск.

Десантис пытается откусить аудиторию Трампа, говорит LIGA.net директор программы "Северная Америка" в Украинском призме Александр Краев: "Опросы показывают, что от Трампа отколется половина электората в случае приговора. Это почти 30% всех республиканцев. Десантис попытается перетащить аудиторию, которая клевала на трамповские нарративы".

Трамп является лидером среди кандидатов с 51,6%. Он отказался от участия в дебатах и вместо них пошел на шоу Такера Карлсона – американского пропагандиста, которого недавно уволили из FoxNews.

Причин отказа от дебатов на самом деле две, считает Краев: занятость из-за судебных дел и страх проиграть их, не справиться с темпом.

ОПЫТНЫЕ ЯСТРЕБЫ

Никки Хейли спорила с Рамасвами по поводу Украины. Она – опытный дипломат, была представителем США в ООН и сказала оппоненту, что тот не разбирается во внешней политике и не понимает роли США в мире.

Украина является передовой линией обороны США, победа России будет означать победу Китая, подчеркнула Хейли. Она также назвала убийцей российского диктатора Владимира Путина и отметила, что для помощи Украине выделяется всего 3,5% американского оборонного бюджета.

"Он (Рамсвами. – Ред.) хочет отдать Украину России. Он хочет позволить Китаю проглотить Тайвань и прекратить финансирование Израиля, – возмутилась Хейли. – С друзьями так не поступают".

Никки Хейли и раньше выступала за поддержку Украины, а сейчас еще закрепляется в своих взглядах, говорит Краев: "Она является модерновым консерватором, но абсолютно проукраинским. Она очень хорошо проявила себя в противостоянии с Рамасвами".

Оппонировал Рамасвами и бывший вице-президент Майк Пенс, который в июне посещал Киев и может сыграть ключевую роль в одном из уголовных дел Трампа. Он ссылался на доктрину Рейгана и подчеркнул, что США могут делать сразу две вещи: защищать себя и демократию в мире.

"Мы достигаем мира посредством силы", – заявил он.

Пенс подчеркнул как моральную обязанность США поддержать Украину, так и практическую – чтобы "убийца" Путин не продолжал свое продвижение по Европе и не пришлось напрямую воевать уже американским войскам.

Читайте также: Разбор | Майк Пенс приехал в Киев: какие шансы у бывшего вице-президента США в борьбе с Трампом

У Пенса есть опыт и классное понимание внешней политики, говорит Краев. Но на дебатах он все же поставил на взвешенность. "Это хорошо работает в формате дебатов один на один, но не так эффективно в коллективных, когда нужна эмоциональность и энергичность", – считает эксперт.

В поддержку Украины выступил и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Он недавно тоже побывал в Киеве, ссылался на увиденные последствия российских преступлений и заявил: "Если мы не выступим против авторитарных убийц, то будем следующими".

"Кристи говорил очень персонализировано. Мне кажется, он очень проникся потребностями Украины – на него сильно повлияла эта поездка, – считает Фарапонов. – Но, думаю, ему несколько не хватало харизматичности, энергичности… Дебаты – это ведь еще и шоу".

Не имели возражений против помощи Украине и Тим Скотт, Аса Хатчинсон и Даг Бергум. Но они в основном и не касались внешней политики.

"Это классическая ситуация для американской политики, – объясняет Краев. – Ты можешь начинать говорить о внешней политике, когда уже набил базовую поддержку. Поэтому они преимущественно говорили о внутренней".

КТО ПОБЕДИЛ В ДЕБАТАХ И ЧТО ДЕЛАЕТ УКРАИНА

В дебатах обсуждали не только Украину – были дискуссии вокруг абортов, миграции, президентства Трампа и других вопросов. По данным Five Thirty Eight, наиболее убедительными зрители выбрали Рамасвами, Десантиса, Хейли и чуть с более низким результатом – Пенса.

К результатам первых дебатов в США следует относиться осторожно, говорит Фарапонов. Это всегда эмоции, опросы проводятся сразу по телефону, да и дебаты на праймериз смотрят не так много людей, как дебаты перед выборами между их финалистами.

"Основное заключение этих дебатов – Украине нужно более системно заниматься коммуникацией именно с республиканскими кандидатами и республиканскими избирателями", – говорит Фарапонов.

Пока распределение симпатий республиканских избирателей выглядит следующим образом:

Обстоятельства могут вынудить объединиться Хейли и Пенса, которые имеют схожие позиции, не исключает Фарапонов. Но это будет непросто, предупреждает Краев: "Они оба апеллируют к консерваторам, но все же к разным течениям. Их непросто объединить, хотя нельзя исключать такой шанс".

Американские выборы точно повлияют на поддержку Украины, уверен президент Владимир Зеленский. Положительно или отрицательно.

Украина пытается не делать ставку ни на республиканцев, ни на демократов – поддерживать хорошие отношения и принимать в Киеве представителей обеих партий. Собеседники LIGA.net в руководстве Офиса президента подчеркивали, что ключевая задача Банковой – сохранить поддержку именно в американском обществе в целом.

Это абсолютно грамотная ставка, как сохранить поддержку Украины, подытоживает Фарапонов: "В США политики тесно общаются с избирателями. Мнение общественности влияет на решение президента. Ни один политик не будет продвигать решения, которые не поддерживают те, кто его избрал".

Читайте также: Разбор | "Почти предатель". Как новые обвинения могут сбить Трампа с президентской гонки

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.