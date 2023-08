Новый фаворит Маска. Что говорили об Украине на дебатах кандидатов-республиканцев в США

Потенциальные кандидаты в президенты США от Республиканской партии провели первые дебаты и поспорили по поводу Украине. Наибольшим противником военной помощи был Вивек Рамасвами – новый фаворит американского бизнесмена Илона Маска.

Экс-президент Дональд Трамп предвыборные дебаты проигнорировал.

"Основное заключение – Украине нужно более системно коммуницировать именно с республиканскими кандидатами и избирателями", – говорит LIGA.net глава ОО "Институт американистики" Владислав Фарапонов.

Как прошли первые республиканские дебаты, что говорили об Украине кандидаты в президенты США – разбиралась LIGA.net.

ТРАМПИСТСКОЕ ТРИО

Единственным категорически против поддержки Украины высказывался Вивек Рамасвами, биотех-предприниматель индийского происхождения. Он не имеет политического опыта и неожиданно появился в списке кандидатов. Но, по сводным данным опросов на Five Thirty Eight, уже имеет поддержку 10,3% республиканских избирателей и слова одобрения от Маска.

Помощь Украине – это катастрофически, США нужно защищать себя – в частности, границу с Мексикой, считает Рамасвами. По его мнению, Украина не является приоритетом для США, а помощь толкает Россию в руки Китая.

После дебатов Рамасвами заявил украинскому журналисту Ярышу, что война прекратится прямо сейчас, если Вашингтон прекратит поддержку.

After the GOP Debate, I asked Vivek Ramaswamy why he was against supporting Ukraine. Here's his answer. pic.twitter.com/SRmXLIhwsm